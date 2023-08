Co je s Muellerem? Vítkovický kanonýr si v přípravě ještě nezahrál

Vítkovický střelec Peter Mueller je připravený do akce v semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Vítkovický střelec Peter Mueller oslavuje postup do semifinále s trenérem Milošem Holaněm • Michal Beránek / Sport

Peter Mueller se zdraví s bývalými spoluhráči z Brna poté, co jim ukončil sezonu • Michal Beránek / Sport

Vítkovičtí hokejisté oslavují postup do semifinále, o který se gólem postaral Peter Mueller (vlevo uprostřed) • Michal Beránek / Sport

Soustředěný Peter Muller v play off • Pavel Mazáč / Sport

„Peter doléčoval zranění z minulé sezony,“ vysvětloval trenér Miloš Holaň. „Teď už čtrnáct dnů bruslí s kondičním trenérem a tento týden nastoupil s mužstvem do plné zátěže. Naše přání je, aby do začátku extraligy stihl nějaký zápas v Champions League.“

Peter Mueller je po loňském příchodu z Komety jednou z nejvýraznějších osobností vítkovického klubu. Už v průběhu minulé sezony ho ale zdravotní trable srážely. V základní části odehrál 36 zápasů. Držel si velmi slušný průměr takřka bodu na zápas (18+17), nicméně ani v play off nebyl stoprocentně fit (13/ 3+5).

S Vítkovicemi se připravuje od července. S rozjezdem tréninků na ledě chtěli mít trenéři tým kompletní. Včetně zahraničních hráčů. Mueller na led nechodil, makal v posilovně. Vynechal i výjezd do Švýcarska, kde Ostravané odehráli tři zápasy s Fribourgem (2:4), Ajoie (4:5p) a Ženevou (1:4).

„Po návratu se zapojil do tréninků na ledě jako extra player, ve středu byly zdravotní prohlídky a Peter už je normálně ve čtyřech pětkách v sestavě,“ informuje Holaň. „Je to v procesu toho, co bylo nastaveno. Věřím, že se jeho návrat bude urychlovat.“

Poslední přípravný zápas v Olomouci ještě Mueller vynechá. Ligu mistrů by podle Holaně stihnout mohl. „Věřím, že ano. Má za sebou tři tréninky s mužstvem, naše přání je, aby do začátku extraligy stihl nějaký zápas v Champions League.“

Ve Švýcarsku hrál v elitní formaci vedle prvního centra Petera Kriegera a zkušeného Robertse Bukartse dravý Petr Fridrich, i přes prohry body sbírali všichni. Krieger má bilanci 3+0, Bukarts 0+3 a Fridrich 1+1. Dvoubodoví jsou ještě beci Stuart Percy (1+1) a Petr Gewiese (0+2).

„Finální sestava nám na Peterovi trošku visí, až se do hry dostane, můžeme se naplno věnovat nácviku všech situací, jaké jsme měli v plánu při plném stavu kádru,“ dodal Miloš Holaň. Kdo začátek ligy určitě nestihne, je útočník Jakub Kotala (27), který se dává dohromady ze zlomeniny ruky. První ligový zápas Vítkovice hrají doma 15. září s Karlovými Vary (17:30).