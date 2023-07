Lakatoš o zájmu KHL: Jsem tu, tak asi nebyl velký. Co řekl na doping Hradce?

Dominiku, jak po letní přípravě bolí a bude bolet rozjezd na ledě?

„Bolí to dost. (usměje se) Zkoušíme nové věci, je to náročné. Kvůli tomu to ale děláme, tréninky nás baví, všichni jsme se těšili, až začneme. I když já osobně si to musím vytrpět první týden dva a pomalu to pak směřovat na ligu.“

Jak vnímáte vítkovický kádr?

„Je to jako každý rok, někdo odejde, někdo přijde. Kostra zůstala. Věřím, že všichni noví kluci budou velkými posilami a dokážou nám pomoci. Budeme se prát o nejvyšší příčky.“

Vy jste o změně uvažoval?

„Já smlouvu měl, věděl jsem, že tu zůstanu a chci tu být. Už jsem to říkal, těžko by se mi někde cestovalo po republice, zvykl jsem si tady, máme to tu rádi a cítím se dobře.“

Zahraničí vás nelákalo?

„Každého hráče láká zkusit si ještě nějakou jinou ligu. Ale jak říkám, pořád mám smlouvu tu a těším se na další sezonu ve Vítkovicích.“

Konkrétně u vás se objevily spekulace o zájmu z KHL. Jak to tedy bylo?

„To nevím, jestli o mě byl zájem, to nemám tušení. Každopádně jsem tu, asi takový zájem nebyl.“

Vy byste v současné době řešil nabídku z KHL? Nebo to pro vás je zavřená kapitola?

„Já si nikam dopředu nezavírám dveře, všechno radši nechávám otevřené, nikdy nevíte, co přijde a za jaké situace. Nerad dělám takové to, že tam bych nikdy nešel. Situace je jaká je, pro nás tam teď není místo, ani se tam neženeme. To je asi k tomu všechno. Prostě tam nejsem a jsem tu.“

Minulou sezonu měly Vítkovice velmi slušnou, jaké jsou nové výzvy?

„Každou sezonu jsou nové výzvy. Každý v týmu, i jinde, chce hrát co nejvíc nahoře. Jde o to se připravit, pak hrát zápas od zápasu. A uvidíme, co to na konci základní části přinese. Složení týmu je velmi kvalitní, zase se tady udělalo kus práce, takže si myslím, že můžeme zase atakovat stejné pozice.“

Týmu jste šéfoval jako kapitán a trenér pro vás céčko znovu chystá. Co jste dodatečně říkal na prokázaný doping v Hradci Králové, který vás vyřadil v semifinále?

„Já to nechci zlehčovat, ani nechci, aby bylo ticho po pěšině. Těžko se mi to hodnotí. Stala se tady jedna taková blbá věc v Pardubicích (Jan Mandát měl pozitivní test na kokain) a všichni to řešili, rozebírali, slyšeli jsme o tom pořád. A ten kluk pak nemohl dlouho hrát hokej. Dlouho se o tom mluvilo, měl to na talíři, což je podle mého špatně. Jsme lidi, každý má právo udělat chybu. Zase bych to nezlehčoval. My dřeli celý rok, abychom došli do semifinále, kde se stalo tohle. Kdyby to měl jeden hráč, mávnete nad tím rukou. Když to mají všichni tři údajně náhodně vybraní? To je výsměch hokeje, když mají všichni tři vybraní pozitivní test na cokoliv. Jedno, jestli to bylo po prášcích na bolení hlavy nebo si vzali cokoliv jiného. Každý má právo udělat chybu, ale nevím... Je to zvláštní, nechápu to. Ještě, když se to neřeší, tresty nepadly. Řešilo by se to stejně, kdyby se to stalo v jiném týmu? Nevím. Teď je to jedno, těžko se mi to hodnotí.“

Dá se popsat marnost z celé situace?

„Neříkám, že Hradec celou sezonu nemakal, chraň bůh, ale nevím. Je to strašný. Těším se, až budeme hrát proti nim.“

Vy si pečlivě hlídáte, jaký prášek si ještě vzít můžete, jaký ne?

„O tom to není, od toho máte doktora, kondičního nebo fyzioterapeuta, kteří by měli poradit. Každý si máme hlídat, co děláme, od toho jsme profesionálové.“

Jste v tomto případě příznivcem exemplárních trestů?

„To ne, já vůbec. Chci, aby hráči hráli. Obětovali jsme hokeji celý život, a aby kvůli jedné blbosti kluci přišli o nějaký rok nebo kolik? To je za mě špatně. Ale já nejsem ten, co má řešit, co bude a nebude. Jen říkám svůj názor.“

Brankář Matěj Machovský , který po sezoně přišel do Vítkovic s Hradce, v nadsázce říkal, že jste po něm chtěli stříbrnou medaili...

(usměje se) „No, tak snad nám ji vychytá teď.“

KÁDR VÍTKOVIC Brankáři: Lukáš Klimeš, Matěj Machovský, Denis Irgl (junior) Obránci: Juraj Mikuš, Petr Gewiese, Willie Raskob, Stuart Percy, Mário Grman, Lukáš Kovář, Jakub Stehlík, Matěj Prčík, Vojtech Zeleňák, Šimon Bialy (J), Jakub Fibigr (J), Marek Chaloupka (J) Útočníci: Dominik Lakatoš, Roberts Bukarts, Jan Káňa, Jakub Kotala, Peter Mueller, Peter Krieger, Rastislav Dej, Marek Kalus, Petr Chlán, Petr Fridrich, Valentin Claireaux, Krzysztof Maciaś (J), Vojtěch Lednický, Josef Krejsa (J), Roman Půček, Jakub Ślusarczyk (J), Maxim Vehovský (J), Matěj Přibyl (J) (Tučně označení jsou noví hráči)

