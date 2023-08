Pánik v Třinci jede: Body neřeším. Bude postavou ligy, tuší i soupeři

Po čtrnácti letech se vrátil do Třince, kde rozjížděl profesionální kariéru. A válí! Richard Pánik (32) naskočil do všech čtyř přípravných zápasů Ocelářů a připsal si 6 bodů (3+3). Přesto slovenský reprezentant sebekriticky hlásí, že herně se ještě potřebuje posunout. „Body neřeším. Já bych hlavně chtěl, abych byl herně ještě lepší,“ řekl po zápase s Kometou Brno (2:3 sn), ve kterém rozjel přesilovkový gól a vyrovnal v oslabení. V nájezdech chtěl technickou parádou navnadit fanoušky, ale puk mu uskočil.

„Zkoušel jsem, je to příprava,“ pousmál se Pánik. Zatímco v oslabení nekompromisně pálil k tyči, v nájezdu si puk hodil pod brusle a přikopnutím zpátky chtěl gólmana Štěpána Lukeše překvapit. Nevyšlo to. „V lize bych nájezd asi řešil jinak. Měl jsem to natrénované, vychází to, ale highlight z toho nebyl.“

Ze čtyř přípravných zápasů Richard Pánik nasbíral 6 bodů (3+3), přestože pevné místo v sestavě mu trenéři stále hledají. Hrál s „košíkáři“ Sikorou a Cedzem, vedle Hudáčka s Nestrašilem nebo s Vránou a Růžičkou. „Jasně, trenéři to chtějí vyzkoušet. Uvidíme, jak to poskládají na Ligu mistrů,“ bere přesuny.

Na ledě je rozhodně vidět. Techniku a rychlost si udržel, v zámoří výrazně zesílil. U mantinelů i kolem brány má solidní tah. „Richarda znám hlavně z repre, jeho vizitka a historie mluví samy za sebe,“ uznale přikývnul Tomáš Marcinko, který byl posledních šest roků oporou Ocelářů a teď je hráčem Komety. „Richard je kvalitní hráč, potvrzuje to pravidelně. Doufám, že proti nám se mu tolik dařit nebude, ale jsem si jistý, že bude postavou ligy.“

Pánik připomíná, že si stále musí zvykat na odlišný herní styl. „Herně to není ideální, stále si zvykám na systém,“ hlásí otevřeně. „Byl jsem zvyklý na napadání, tady hrajeme střední pásmo, dost bráníme a právě na to si zvykám. Právě proto jsem chtěl hrát všechny zápasy, abych se do toho dostal a cítil se fajn. Zdravý jsem, to je hlavní. A až se bude o něco hrát, všichni budou hrát ještě líp.“

Jakmile prý dostane styl a hru svého nového klubu pod kůži, bude se cítit ještě lépe. „Nejlépe se hraje, když věci děláte podvědomě, automaticky. Víte, kam jít, co udělají spoluhráči, co od nich můžete čekat. Na to si ještě zvykáme, v lajně si musíme sednout. Až to přijde, bude nás to víc bavit, budeme lepší v pásmu, mít více šancí. Z herního hlediska musím zabrat, vím to.“

To se týká i speciálních formací. Pánik by měl mít místo v třinecké přesilovce, stejně tak v oslabení. „I to je potřeba ještě trénovat, máme týden do Ligy mistrů přesilovky zlepšit. Víme o tom, už na Tatranském poháru jsme měli milion přesilovek a nedokázali jsme soupeřům dát gól. Ideální to není, ale říkám - je to příprava, jen nesmíme nic podcenit.“

Ligu mistrů rozjíždějí Třinečtí příští týden. V pátek doma přivítají švýcarský Rapperswil (17), v neděli německý Mnichov (15). Extraligu startují 14. září v Plzni.

