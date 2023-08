Pánik se vrací do Třince s nostalgií: Nebloudil jsem. Zámoří jsem zabalil

Do Třince se Richard Pánik vrátil po dlouhých čtrnácti letech. V ocelářském dresu rozjížděl coby mladíček z Martina profesionální kariéru. „Vracím se s nostalgií a vzpomínkami na to, když jsem tehdy přišel do Třince jako mladý kluk,“ popisoval Pánik. „Musím říct, že to tady je velmi pěkné. V nové hale jsem poprvé, zázemí je super. O chalany je skvěle postaráno. Moc se těším.“

S úsměvem říká, že cestou nebloudil. Ani neparkoval před starou Werk Arenou, kde v letech 2006 až 2009 hrával a v níž měl i extraligovou premiéru. „Jel jsem za Marim (Martinem Marinčinem), bydlím teď u něho, takže jsem nezabloudil.“

Do Evropy se po letech v zámoří vrátil Pánik už před rokem. Angažmá ve švýcarském Lausanne mu ale nevyšlo, odehrál jen 19 zápasů (4+5). Zpětně nechce rozebírat, co bylo špatně. „Už jsem to hodil za hlavu,“ mávl rukou. „Zkrátka když neřešíte hokej, ale věci okolo a někteří lidé se vás snaží vyštvat, tak se moc hrát nedá. Víc se k tomu vracet nechci. Jsem moc rád, že tuhle sezonu začínám už v létě, od začátku jsem s týmem a poznám chalany. Můžu se soustředit na svou hru a na tým. Společně chceme udělat co největší úspěch.“

Nabídek k návratu měl z Třince v minulosti víc, ale teprve teď se všechno sešlo. Zná prostředí, řadu spoluhráčů z národního týmu, má to blízko domů. Líbí se mu vysoké ambice. „Jdu do velmi dobrého týmu, to byl jeden z podnětů,“ přitakal. „Vnímáte, když je o vás zájem z takového týmu, než z týmu, který by byl na posledních příčkách. To je také pozitivní.“

S úsměvem připouští, že se za roky ve světě herně i mentálně změnil. „Zestárnul jsem,“ zasmál se. „Zažil jsme toho hodně, zkušeností mám, dá se říct, hodně. V Americe jsem svůj styl hry musel přizpůsobit, ale pořád se bavíme o hokeji. A to je hra, kterou hraji už x let.“

Se zámořskou kariérou se podle svých slov rozloučil. „Víceméně jsem ji zabalil,“ řekl natvrdo. „Nečekal jsem už žádné nabídky. Soustředil jsem se už jen na Evropu. Smlouva s Islanders mi skončila, byl jsem volný, takže jsem se mohl rozhodnout podle sebe.“

Pánik se těší na vítěznou mentalitu Ocelářů. „Třinec vyhrál pohár už čtyřikrát, okamžitě bylo znát, že tady je skupina lídrů, co umí nastavení podržet. Budu se snažit, abych co nejvíce pomohl a přispěl svou hrou k tomu, aby se vyhrál i pátý pohár v řadě.“

