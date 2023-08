Adam chce být Lucky. Posila z Kanady dodá Plzni říz, ale „chodí po dlažbě“

V centru první lajny mladičký Adam Benák mezi Janem Schleissem a Jakubem Lvem, ve druhé čerstvý dovoz ze zámoří. Tak nastoupili Indiáni ve čtvrtek v přípravném utkání proti Karlovým Varům. Zatímco 16letý šikula zaujal okamžitě, jak rozjíždí útoky a rozdává puky, slušně narostlý a důrazný Luke Adam (188 cm, 94 kg) se v trojspřeží s dalšími velkými chlapy Jakubem Pourem a Kryštofem Hrabíkem jevil poněkud kostrbatě. Ale párkrát nabil na dobrou střelu.

„Celkově jsme chtěli mít vyšší mužstvo, což je znát, jak mezi obránci, tak útočníky. Ale musí se do toho přidat i šikovnost a hokejovost, není to jen o výšce,“ přemítal trenér Petr Kořínek.

„Adam (Benák) s námi prošel celou přípravu, chceme ho hodně vidět, aby si zvykl na dospělý hokej. Luke se zapojil později. Nevím, jakým způsobem se připravoval, ale příští týden podstoupí testy jako všichni hráči. Byl dlouho v DEL, teď je v novém prostředí, potřebuje čas. Ještě nás čekají zápasy v Kladně a Německu, snažíme se držet dvojičky, ale uvidíme,“ dodal plzeňský kouč.

„Snažím se neustále pochytat různé věci, přizpůsobit se,“ přiznal Luke Adam. „Systému, jinému typu hokeje. Je toho víc, pořád však ještě nezačala sezona. Snažím se zapadnout, abych pomáhal týmu, cítil se příjemně a šťastně (lucky). Česká soutěž je trochu tvrdší než německá, taky vyrovnanější, nemáte tolik času a prostoru. Zvykám si, věřím, že to přijde,“ pokračoval rodák z kanadského St. John's na Newfoundlandu.

Luke Adam není krasobruslař. Jeho pohyb po ledě připomíná chůzi po dlažebních kostkách. Má však jiné silné stránky. Hru kolem branky, důraz u hrazení a vhazování. V přípravě chodí na přesilovku i oslabení. Ze čtyř utkání, do nichž naskočil, vytěžil dvě asistence ze sedmigólové palby proti Crimmitschau.

Je příliš brzy na to předjímat, zda má v dlouhém zástupu plzeňských Severoameričanů blíž k Nicku Johnsonovi, jenž na západě Čech strávil šest sezon a přispěl 63 extraligovými góly, nebo potomku původních Černonožců Coltonu Yellow Hornovi, jenž přišel s pověstí zabijáka, ale záhy se pakoval a zbyl po něm byt plný prázdných lahví.

„Chci týmu pomáhat tak, aby se na mě mohl spolehnout v různých situacích, ve všem, co budou trenéři vyžadovat. Proto jsem tady. Byl jsem dlouho v Německu, znal dobře ligu, všechny hráče. Největší rozdíl spočívá v tom, že tady je pro mě najednou všechno nové, je to velká a zároveň vzrušující změna. A některé věci se nedají zvládnout přes noc,“ uvedl Adam.

Má stříbro z mistrovství světa dvacítek 2010. V kanadském výběru se potkal třeba s Taylorem Hallem, Jordanem Eberlem, Nazemem Kadrim či Alexem Pietrangelem. Jeho draftovalo Buffalo ve druhém kole. V sezoně 2010/11 vyhlásili Adama nejlepším nováčkem AHL. V dalším ročníku se zdálo, že se chytne i v nejlepší lize.

Za Sabres nastoupil do 52 utkání, jenže trvale se neprosadil. Během pěti let stihl dohromady 90 zápasů. Většinu času trávil v záložních týmech. „Byl jsem mladý, dostal příležitost, ale nedokázal jí zcela využít. Asi jsem si jí dost nevážil a bral to jako samozřejmost. Chybami se člověk učí, změnil jsem se. Po čtrnácti letech profi kariéry to vnímám jinak,“ podotkl Adam.

Někteří staří známí teď budou v extralize stát i proti němu. S Lukášem Sedlákem válčil Adam v Columbusu a na farmě ve Springfieldu. Pod Pavlem Grossem vybojoval Adam před čtyřmi lety s Mannheimem německý titul. Teď bude stát jeho bývalý kouč na střídačce Sparty. „Těším se, až proti jeho týmu nastoupím. Vyhráli jsme s ním šampionát, což je nezapomenutelné. Skvělá sezona, měli jsme výborný tým, jeden z nejlepších, jaký jsem zažil. Každý rok procházíte vzestupy a pády. Snažím se ze všeho vzít to nejlepší a neustále se učit,“ přemítal.

Po třech sezonách v Mannheimu začal Adam měnit adresy. Během čtyř let vystřídal Norimberk, Düsseldorf, Iserlohn a Straubing. Plzeň je jeho pátou štací za posledních pět. To se nemusí zdát jen tak samo sebou. „Dost to zamotal covid. V Düsseldorfu jsem podepsal kontrakt na tři roky, jenže jsem pak musel odejít, protože se klub dostal do finančních potíží. Zkusil jsem se pak nějakým způsobem vrátit. Tak to v hokejovém byznysu někdy chodí,“ vysvětloval.

V německých klubech působí davy importů ze zámoří, v Plzni celku mají tradici taky. Adam je už šestnáctým Severoameričanem v západočeském klubu. Nikdo další takový tam však v současné době není. I to je pro něj obrovská změna.

„Ale zvykám si, usazuju se. Příští týden se stěhuje do bytu, manželka se čtyřletým synem přiletí v polovině září. Město je krásné. Na hokej bylo v posledních dnech dost horko, ale užívám si to. V kabině se mluví česky, mně a Finům tlumočí jiní kluci a jsou dobří. Sedím vedle (Petra) Straky a Poura, Hrabík je další, který hrál v Americe. Všichni se snaží pomoct, jak se dá. Rád bych Plzni pomohl k co nejlepším výsledkům. Budu na sobě každý den makat, snad se to na ledě projeví.“

