Útok Motoru už není jen Gulaš a Pech. Rodí se slušná záloha, těší Čiháka

Jistě, dva týdny před vypuknutím nového ročníku to na mohutné vyskakování není, přece jen je však na Gerstnerově ulici znát posun. Oči všech už nesměřují pouze ke Gulašovi (37) s Pechem (39). Ti dva si dál drží potřebný standard a není důvod předpokládat, že v bodových příspěvcích znatelně poleví. Hlavně příchod druhého jmenovaného ze Sparty v létě 2021 se ukázal jako jackpot. Podobnou cestou by se mohli, respektive měli vydat novicové Brant Harris a Dominik Simon, kteří potáhnou druhou formaci.

Aby Motor z Gulaše a Pecha dál vytřískával potřebné body, nutně potřebuje, aby si občas odfrkli a nepřeskakovali mantinel při každém střídání s pocitem, že když nezaskórují oni, nikdo jiný to za ně neudělá. Nosit na hrbu odpovědnost za celou sezonu není sranda ani pro protřelé bardy.

Potřebují za sebou zálohu, rovněž schopnou ukrást zápas vlastním fortelem. „Dva útoky se nám vyrýsovaly, možná i ten třetí. Pracujeme na tom. Herní věci s pukem i bez něj se zlepšují, je vidět, že kluci na to reagují,“ těší Čiháka.

To je muž veskrze ambiciózní, na jihu nováček. Mimochodem, zdejší štace je pro něj zásadní – po loňském vyhazovu z Mladé Boleslavi potřebuje všem ukázat, že umí a že se u Bruslařů udála jen špatná souhra nepříznivých okolností, ústící v jeho prosincový odchod.

Od šéfů Motoru dostal Čihák do pracek velmi solidní materiál. Novému sportovnímu manažerovi Jiřímu Novotnému se podařilo vyzobat z trhu hladové hráče, hodnota kabiny co do financí i kvality rozhodně vzrostla. Jen to přenést na led…

Místo pod Černou věží si pro svůj kariérní restart vybral i Dominik Simon, jenž úspěšně piluje souhru s Kanaďanem Brantem Harrisem. Umí si vyhovět, hokej vidí podobně, jeden o druhém dopředu ví, co chystá a kam půjde puk. Cítíte mezi nimi potřebnou chemii, jejíž tvorbě napomáhá i Jan Ordoš, ostřílený artikl z Liberce a hráč s potenciálem objíždět akce evropské Tour.

Novou akvizici k sobě dostali i Gulaš s Pechem. Oba věří, že exkladenský Adam Kubík vedle nich naplní přisuzovanou dvacetigólovou kapacitu.

Zatím je to celé všechno poměrně syrové, ale i místní vám mezi řečí potvrdí, že nově se rodící mančaft by si měl nárokovat elitní osmičku. A ukončit extrémní skákanou, kdy se z loňského bronzu skutálel na letošní třináctou figuru. „Nechci říkat, že jsme na dobré cestě, protože pak akorát schytáte někde výbuch a hodnotí se to tak, že vám všechno spadlo a zkrachovalo. Takhle to není. Pracujeme systémově, kluci se snaží. Pár věcí proti Kometě bylo skvělých a celé se to rýsuje směrem, jakým chceme, a stylem, co naše oči chtějí vidět,“ doplňuje Ladislav Čihák.

Což se propisuje i do výsledků. Bilance Jihočechů v přípravě sice není na jásání (2 výhry/4 porážky), nelze však nevidět, že projev dostává tvář.

V minulém týdnu Motor prohrál se Spartou 1:2, ačkoli vypadal herně lépe. Ale polykal porážku, způsobenou částečně i podivnými verdikty arbitrů. V úterý pak Budějovice položily Kometu 5:3, když celkem působivě obracely manko 0:2 a 2:3. Navíc domácím nebyl uznán jasný gól. „Měli jsme extrémně špatný start, na tom musíme zapracovat. Ale zareagovali jsme a rozpohybovali nohy. Jsem rád, že kluci ukázali, že za to umí vzít a že to otočili. Mrzí mě neuznaný gól, všichni ho viděli. Stane se…“ pousmál se Čihák, doufající, že se verdikty proti jeho týmu nestanou folklórem.

Nové elitní útoky Motoru

(bilance hráčů v sezoně 2022/23)

1. útok:

Adam KUBÍK (24 let/Kladno): 58 zápasů, 29 bodů (16+13), +8 v hodnocení +/-

Lukáš PECH (39 let/Motor): 49, 46 (8+38), -4

Milan GULAŠ (37 let/Motor): 47, 42 (24+18), -8

2. útok:

Jan ORDOŠ (26 let/Liberec): 58, 29 (16+13), +8

Brant HARRIS (33 let/Slovan Bratislava): 54, 62 (32+30), +20

Dominik SIMON (Sparta): 22, 3 (1+2), -6

