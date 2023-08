Gulaši jako nepřítel dat. Udělám maximum, aby se o mně psalo lépe!

U analytiků to má rozlité. V jejich složkách s nálepkou Extraliga se nachází na nejspodnějších příčkách. Kdo vnímá hokej jen přes sumář dat, diví se, proč se Michal Gulaši stal posilou Českých Budějovic a je s ním počítáno mezi defenzivní šestku. Opozice namítá, že přínos hráče nelze stanovit jen výtahem údajů z počítače. Co namítá Gulaši? Sympaticky nic… „Udělám maximum, aby se příští rok o mně psalo lépe,“ reaguje.

Vlastní dva tituly s Kometou i trofej pro nejlepšího beka extraligy. Od zlatých fanfár uplynulo pět let, v 37 letech se ostravský rodák rozhodl přepřahat a po sedmi sezonách opustit Brno, kde jeho vytížení klesalo, v minulé sezoně navíc laboroval s poraněnou rukou. Rok blbec. V úterý večer si moravskou štaci připomněl bitvou proti bývalým kumpánům, které Motor pokořil 5:3. A to i díky Gulašiho gólovému nahození z druhé třetiny, jež se stalo vítěznou trefou.

I kdyby v kabině platil za čítankového mentora mladých a týmového motivátora číslo jedna, analytici nehnou brvou. Ti lidskou stránku a pomoc druhým u hokejisty nehodnotí, zajímá je pouze ukázaná na ledě. A tam je nesporným faktem, že Gulaši v nedávném období nepřispíval tolik, jak bývalo zvykem. Dolů šel i s ofenzivní efektivitou, naposledy vydoloval gól a dvě nahrávky v 39 partiích, během nichž nashromáždil bolestivých 21 minusových bodů.

Mnohé překvapilo, že si jej bere Motor. „Víme, že na Kometě byl statisticky špatně hodnocen, ale já věřím tomu, že při tvrdé dřině a při snášení dobré i špatné kritiky z naší strany vše ustojí a bude pro nás extrémně platným hráčem,“ domnívá se kouč Ladislav Čihák. „Michal potřeboval restart a hlavně pořádně trénovat, podstoupit záhul v letní přípravě. Skousnul to neskutečně a dál na sobě maká. Vím, jak umí hrát, jak umí bruslit. Jasně, s věkem je to logicky horší a horší, ale rozpohyboval se, kondičně se cítí dobře. Je určitě lepší a jde po dobré cestě,“ nepochybuje nástupce Davida Čermáka.

Data z minulé sezony přitom prokázala, že mezi beky Gulaši zahučel do extraligového podpalubí. „Pouze Milan Jurčina a Jan Piskáček předváděli horší výkony. Směrem do defenzivy byl Gulaši pak vůbec nejslabší ze všech,“ stojí v aktuálním rozboru týmu Motoru od Adama Papouška, analytika iSport.cz.

Gulaši to bere v pohodě a má daleko k tomu hokejová data znectít. „Doneslo se to ke mně, člověk to vnímá z okolí,“ vrací se ke zmíněné analýze. „Co na to říct? Minulá sezona mi nevyšla, to víme všichni. O to větší motivaci mám do této sezony. Udělám maximum, aby se příští rok o mně psalo lépe,“ vyhlašuje odhodlaně.

Jak už ovšem bylo zmíněno, práce hráčů, zvlášť zkušených pardálů, obvykle nezačíná a nekončí pobytem na kluzišti. V Kometě byl Gulaši výrazně k ruce Stanislavu Svozilovi, na zdejší poměry extrémně talentovanému teenagerovi ukazoval cestu, jak co nejrychleji vyzrát na placu i mimo něj.

V šatně Motoru začal rychle předávat zkušenosti mladému Mikuláši Hovorkovi. To aby jeho progresu nebránily zbytečné překážky. „V Kometě mě k tomu vedli, měl jsem tam pár mladých hráčů a musím říci, že mě to i baví. Doufám, že jim můžu něco předat a že stejně to bude fungovat i tady. Nedávno jsem tady potkal Stana Jasečka, který mě měl na starosti ve Vítkovicích. Nasmáli jsme se tomu, jak rychle to uteklo, a moje role se vyměnily. Ptal se mě, kolik mi je, že ještě hraju,“ dává k dobru historku.

V sezonním plánu mu nevisí konkrétní osobní cíle, dál se bude věnovat protihráčům a kdykoli to půjde, otiskne je na mantinel, nebo je dohraje jinde. Pomáhat chce blokováním střel, pro tuhle disciplínu má obzvlášť talent. Černá práce se od něj očekává, každý gól či asistence bude bonusem.

A dál na sobě bude makat. „Jakmile dosáhnete určitého věku, zjistíte, že se o sebe musíte daleko víc starat, už nemůžete jíst všechno, protože daleko rychleji přibíráte a o poznání hůř shazujete kila navíc. Noví trenéři mi tady dali obrovsky do těla, shodil jsem pár kil, což mi ohromně pomohlo. Na ledě se cítím dobře,“ kvituje galeje nových trenérů.

Někde v dáli mu pak bliká meta 1000 zápasů. Schází mu 51 startů a zařadí se mezi extraligové železné muže. „Je to krásná meta, někde v koutku hlavy ji mám, byl bych rád, kdybych jí docílil, musí však vydržet zdraví. Hlavně ale, ať hraje dobře Motor a vyjde nám start do sezony a šlapeme jako tým,“ přeje si Michal Gulaši ze všeho nejvíc.

