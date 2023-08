ANALÝZA: Obrana Motoru může patřit mezi nejlepší. Proč přivedli Gulašiho?

Na jaře 2022 braly bronzové medaile, v posledním ročníku se nedostaly ani do předkola play off. České Budějovice rozhodně mají co napravovat a vedení klubu i ostře šláplo do přestavby. Přes léto získalo několik (staro)nových tváří. Posun k lepšímu? Podrobně jsme rozebrali nová jména v obraně Motoru. Díky Milanu Douderovi a Pavlu Pýchovi by jeho defenziva měla patřit mezi extraligový nadprůměr. Ale pozor, ne všechny akvizice dávají z analytického pohledu smysl.