Sázka na bakaláře: Hrenák o NHL i LA Kings. Co rozhodlo pro Liberec?

Posledních sedm let strávil ve Státech. Po roční zkušenosti v USHL vyrazil v devatenácti letech studovat do Minnesoty management. Pravda, prioritou byl původně hokej, jakmile se ale objevila šance propojit sport s vysokou školou, šel do toho. U Hrenákových doma rozhodně nebyli proti, brankářova mamka je totiž učitelkou.

Talentovaný juniorský slovenský reprezentant navíc získal plné stipendium, což řadě spoluhráčů nedopadlo. Ze svého si platil pouze náklady na letenky do Minnesoty, a tak i jemu samotnému došlo, že tuhle příležitost je třeba proměnit, byť excelentním studentem na střední škole nebyl. Jenže tehdy se plně oddával hokeji, dotáhl to až na juniorský šampionát osmnáctky.

Kings z blízka

Následně vsadil na univerzitní cestu, z níž do NHL proudí slušné počty hráčů. Třeba i díky vynikajícímu zázemí na univerzitách napříč USA, kde fungují špičkoví trenéři s propracovanou skautskou sítí. Evropské talenty mají v merku. A na radaru se jednoho dne ocitl i rodák z Povážské Bystrice.

„Než jsem tam šel, byl to jen hokej, hokej a zase hokej, pro mě byl tím nejdůležitějším na světě. Ale