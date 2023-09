Gólmani nejsou kamarádi, tvrdí kouč Komety. Furch jedničkou. Co Lukeš?

Souboj o brankoviště? V Kometě se nekoná. Trenéři dopředu jasně rozdali role. Dominik Furch jednička, Štěpán Lukeš dvojka, Jan Kavan (neplést s bývalým politikem) trojka. Takhle se půjde do sezony. Předposlední vítězná příprava s Olomoucí (5:2) na to dala razítko. „Nevěřím, že dva brankáři můžou být kamarádi a že je zdravý boj někam posouvá. Zatím mě o tom nikdo nepřesvědčil,“ sdělil pro iSport.cz kouč Patrik Martinec.

Tady není o čem. Třiatřicetiletý Dominik Furch si v minulé sezoně vyčapal v Brně pevnou pozici prvního gólmana, svými zákroky srovnal kolísavou výkonnost týmu. Pokud bude fit, obstará opět většinu zápasů. O tomto se v „Rondu“ přes léto vůbec nepolemizuje. „Jsme ve veliké shodě,“ potvrdil hlavní trenér Patrik Martinec. „Gólman prostě potřebuje cítit důvěru.“

Hierarchie na klíčovém postu je daná. Stejný názor mají Martinec, asistent Jaroslav Modrý i brankářský specialista Jan Švaříček. „Když to řeknu blbě, dokud bude Dominik zdravý a ve formě, bude chytat on,“ sdělil bez okolků Martinec. „Trenér gólmanů s klukama úzce komunikuje, poslechneme si jeho názory. My pak musíme udělat finální rozhodnutí,“ doplnil Modrý.

Novic Štěpán Lukeš (27), bývalá jednička Karlových Varů a reprezentant, musí čekat na příležitost. S tím do Brna šel, o Furchově výlučném postavení věděl. Dobrovolně přijal vedlejší roli. Konkrétní plán, kdy bude poslán do ostré akce, zatím na světě není. „Trošku v hlavě máme, kdy by si mohl Dominik odpočinout a naskočit Štěpán, ale v hokeji se moc plánovat nedá. Dneska člověk míní a zítra to může být všechno jinak,“ podotkl šéf střídačky. „Každé mužstvo potřebuje dva kvalitní brankáře. Každý rok to vidíme na Třinci. Mazanec je vždycky určený jako jednička a play off odchytává Kacetl,“ přidal příklad od úřadujících mistrů.

V přípravě byl vytíženější Lukeš, nastoupil čtyřikrát. Dvakrát se během hry protočil s osmnáctiletým Janem Kavanem. Mazák Furch je na dvou startech. V obou vyhrál (5:2 nad Českými Budějovicemi a v úterý 5:2 s Olomoucí). „V Budějovicích měl chytat podruhé, ale bohužel omarodil,“ osvětlil Martinec. Teenager Kavan zaujal při triumfu 6:2 na ledě Slovanu Bratislava.

Mělo by to být tak, že i ve čtvrtek v extraligové generálce proti bratislavskému Slovanu se bude v kleci otáčet dominant Furch. „Jsme tu rok a Dominik nám ukázal, proč mu tu bránu dáváme. Je to kluk, který vám přinese klid. Tým hrál pod ním úplně jinak, fantasticky,“ shrnul Modrý. A co tedy posouvá kupředu gólmana číslo dvě? „Snaha, aby byl někdy jedničkou,“ připojil Martinec.

Je na Lukešovi, zda trenéry postupně donutí přehodnotit strategii a dát větší důvěru náhradníkovi. Bez tvrdé práce a trpělivosti to nepůjde. „Nový gólman si bude hledat své minuty, místo v týmu. Jak bude velké, to bude záležet na něm. Musí extrémně pracovat v tréninku a dokazovat, že chce dostat ten zápas. Stát se může cokoliv, proto je kádr tak široký a máte hráče navíc,“ doplnila Martincova pravá ruka. „Kolikrát je dobré i přijít a říct: Hele, chtěl bych jít do brány, co pro to mám udělat? I to je součást rozvoje hráče, aby v sobě našel tohle sebevědomí,“ upozornil Modrý.

Nedávný reprezentant Lukeš by měl být tento příklad. Ambice mu neschází. „Podívejte se na Frodla. Chvíli nesl roli dvojky a potom řekl: Dost! Nechci se jen za tebou (Romanem Willem) dívat na zápasy,“ připomněl Modrý situaci v Pardubicích, která vyústila v odchod Dominika Frodla do Karlových Varů. „Pak máte gólmany, kteří tam sedí, a vyhovuje jim, že tlak padá na někoho jiného.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE