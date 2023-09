Pohled do zákulisí, jak Sparta točí show: křičící Kempný i srovnání s NHL

Pohled Zdeňka Novotného

marketéra a moderátora AC Sparta Praha

Sparta má být vlajkovou lodí českého sportu

„Jak jde o Spartu, jsem vždycky rád k dispozici. Je to ovšem podstata mé práce. Dlouhodobě dávám dohromady dvě má profesní zaměření – sportovní moderace a sportovní marketing. Ve spolupráci s Go4gold, která už roky dodává fantastický infotainment a entertainment, tedy grafiku a animaci v O2 areně pro Spartu. Firmou jsem byl požádán, abych udělal kreativní dohled nad produkcí nového obsahu a animací gólovek či intra v nové sezoně hokejové Sparty. Prostředí, co je potřeba říct hráčům, jak se mají tvářit, co mají dělat, jak je potřeba na placu skloubit světla, animace, techniku, produkční tým… to jsou věci, která znám velice dobře. Myslím si, že i z hokejové Sparty sálá jedno slovo a to je profesionalita.

Nejde zapřít, že Řepa (Michal Řepík), Kempes (Michal Kempný) a další hráči mají zkušenosti z NHL, kde prošli mediálním drilem. Jsem přesvědčen, že i v tomto ohledu Sparta jasně dokazuje, že je profesionální klub se vším všudy. Všichni mají super přístup. Už jen dát dohromady takový set up není jednoduchý. Není potřeba to dělat, ale je skutečně zatraceně dobře, že to Sparta dělá a investuje do toho. Udává tím tempo celému českému hokeji i sportu. Nikdo jiný v Česku to nedělá na takové úrovni. Jsem rád, že to platí pro značku hokejové i fotbalové Sparty. Je to určitá mise Sparty být na ledě i na trávníku vlajkovou lodí českého sportu a udávat trendy. Jsem za to hrozně rád. My všichni čerpáme spoustu inspirace a vzhlížíme k NHL, k Americe… nyní se to tady zhmotňuje. V určitých ohledech se aranžmá Sparty v O2 areně blíží NHL a v některých ohledech je to podle mě i lepší.

Sparta je vnímaná tak, že už nehraje pouze hokej, i když vím, že v médiích to po posledním play off prošlo v některých konotacích, které nebyly úplně pozitivní. Ale zkrátka tak to je. Profesionální sport už není jen o výkonnostní části, ale také o věcech kolem. Jde o to, jakou emoci člověk poskytuje fanouškům, což má váhu. Dejte fanouškům dobrou emoci a on ji dá i vám třeba také v době, kdy se nedaří. Člověk i z odborné veřejnosti vnímá, že Sparta toto dělá jinak, líp a udává trendy. Buduje to značku Sparty, což je hrozně důležitý. Vím, že jsou kluby, které to dělají na precizní úrovni. V Třinci odvádí fantastickou práci, perfektně tam využili arénu. Uvidíme, co bude následovat, až se postaví další nové arény. Není třeba se v tomhle nějak poměřovat, ale důležitý je mindset a fakt, že i ostatní kluby začínají pronikat do těchto věcí. Je to dobře pro celý český hokej a hlavně fanoušky, pro které to všechno děláme."