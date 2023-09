Kirk o Litvínovu: Dost mi pomohl Kaše, psal mi i Petr Čech. Fandí Chelsea

Stal se prvním britským hráčem v klubové historii. Za Litvínov naskočil Liam Kirk minulý čtvrtek od druhé třetiny přáteláku s Karlovými Vary. Zatím se mu líbí všechno. Město, okolí, atmosféra v kabině i Hlinkův stadion. Česky umí jen pár slov. „Dobrý den. Děkuji. Učím se, ale je to docela těžká řeč,“ usmíval se.

Jaké jsou vaše první dojmy?

„Zatím všechno dobré. Viděl jsem trochu město, okolí a je hezké. Byl jsem v Mostě u jezera, v Teplicích, podíval se po městě. Kluci jsou bezvadní, máme dobré trenéry a aréna trochu stará škola, ale vypadá půvabně. Líbí se mi tady.“

Je navíc výhoda, že dost hráčů a taky trenéři mluví anglicky?

„Je to fajn. Můžu si pokecat se spoustou českých kluků, hráli v Severní Americe, s Jaksem a dalšími se domluvím taky. A když třeba na poradě něčemu nerozumím, koučové mi to taky dokážou přeložit. Tohle vůbec není problém. Užívám si to, snažím se zapadnout do systému, dohnat, co jsem zameškal. Kluci totiž už společně prošli celou přípravou, zatímco já jsem tady krátce. Dělám, co se dá, abych se co nejlíp připravil na páteční start sezony.“

LIAM KIRK Narozen: 3. ledna 2000 (23 let) v Sheffieldu Pozice: útočník Klub: HC Verva Litvínov Kariéra: Sheffield Steelers (2016-18, 2020/21), Peterborough (2018-20), Hanhals (2020/21), Tucson (2020-22), Atlanta (2022/23), Jukurit (2022/23), Litvínov (2023-) Reprezentace: 2x MS (2019. 2021), 2x MS D1A (2018, 2023) Úspěchy a ocenění: nejlepší střelec MS (2021), all-star MS (2021), nejlepší hokejista britské EIHL (2021)

Co jste slyšel o Litvínovu? Říkají vám něco jména legend, jejichž čísla v hale visí? Vlastně jednu máte přímo v kabině, asistenta Roberta Reichla.

„Moc jsem toho ještě nepochytil. Ale vím, že klub má hluboce zakořeněnou tradici a vychoval spoustu skvělých a slavných hokejistů. Když se podívám na fotky na stěnách, mám tu historii před očima. Ovšem zatím se rozkoukávám a hlavně mě těší, že jsem tady.“

Pokud vím, zvažoval jste i jiné možnosti ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku. Proč jste si vybral zrovna Litvínov a českou extraligu?

„Když jsem někdy v polovině července začal zkoumat terén, dost týmů už mělo