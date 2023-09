Pardubice a akce titul? Drobnosti rozhodnou, třeba jako Haškova vejce

Nakoupit, vyladit, sehrát. A pak? Čekat, jestli hvězdami nadupaný tým trefí klíčové drobnosti, které znamenají úspěch. Sport Magazín +PLUS rozebírá náladu v Pardubicích. Půjdou po titulu, ten poslední získaly před 12 lety. Jinou metu Dynamo mít ani nemůže. „Domů z haly chodím pěšky a lidi mě zdraví, hlásí se malí kluci,“ rozplývá se nad očekáváním ve městě Lukáš Sedlák, jedna z hlavních osobností klubu. Sport Magazín PLUS ke startu extraligy objednávejte ZDE>>>

Patří mezi úzkou extraligovou skupinu, kde se bez vytáček doslechnete, že chtějí vyhrát titul. Sotva namítnete něco o aroganci nebo přezíravosti. Pardubice jinou metu mít ani nemohou. Vypadaly by bláznivě, kdyby začaly říkat, jak chtějí do play off a pak se uvidí.

„Jsme tým, který má ambice. Každý hráč, který je v kabině, chce hrát nahoře,“ pevně praví bek David Musil.

„Ještě nikdy jsem nic nevyhrál a rád bych to změnil,“ navazuje Robert Říčka. „Jako mladší jsem to třeba tolik nebral, díval jsem se i na sebe, aby se mi dařilo a hrál hodně. Teď vezmu i skromnější roli, hlavně, abych taky něco nad hlavu zvedl,“ doplňuje.

Kouč Václav Varaďa si může zapsat: klíčový postoj, beru. V kabině plné třicátníků a hvězd musíte někdy uhnout, sezona si bude vyžadovat přikrytí ega. Rozpočet, kádr, nový trenér? Všechno má mířit do středu terče.

Má. Když do sebe zapadnou detaily.

Nemusí, když jinde přijdou silnější momenty.