Motor za 10 let utratil 680 milionů. Teď má nejvyšší rozpočet v historii

Nově si zvykejte na dvojitý název budějovické organizace. K tradičnímu pojmenování Motor si přidejte Banes. Soběslavská strojírenská firma se stala generálním partnerem klubu, podle informací Sportu za roční částku mezi 8 až 10 miliony korun, přičemž jde o dvouletý kontrakt. „Pokud se bude nám i vám dařit, jsem připravený podepsat i dál,“ vybízí majitel společnosti Pavel Baloun tým, potažmo klub, aby se činil.

Popravdě ani nemusí. Každý, kdo se v Budějovicích a okolí zajímá o hokej, očekává strmý pokrok týmu, jenž loni na jaře urval velmi lichotivý bronz, aby se z něj během jedné sezony skutálel na velmi nelichotivou třináctou figuru. A hráči nemají v hlavě nic jiného.

Ještě o dost dřív než se Motor v předposledním březnovém kole zachránil, skládalo vedení kádr na nový ročník. Také proto se roční výlohy na provoz áčka vyšplhaly vysoko přes sto milionů a o 20 milionů překonaly budget pro předchozí ročník 2022/23. Bylo zapotřebí rychle a v předstihu jednat.

Motoru šlo zejména o to, aby veškerá ofenzivní tíha nestála na Milanu Gulašovi , Lukáši Pechovi či stále trochu upozaděném Martinu Hanzlovi. Proto si v bratislavském Slovanu vyhlédli produktivního Branta Harrise, k němu přibalili libereckého Jana Ordoše, kladenského Adama Kubíka a později i Dominika Simona . Dozadu pak angažovali třineckého šampiona Milana Douderu .

Pokud v brankovišti zaperlí Dominik Hrachovina , jenž v přípravě zhubl deset kilogramů, nebo ze stínu vystoupí věčná dvojka Jan Strmeň, může tým nového kouče Ladislava Čiháka atakovat území mezi šestou a osmou příčkou. Přibližně tam je Motor experty pasován. Pozor, v nabité extralize to není nízký cíl. „Cílem je postoupit do play off a v něm uhrát co nejlepší umístění. Druhou metou je hrát hokej, který pozve lidi do Budvar arény a bude je bavit,“ připojil prezident klubu Roman Turek.

kdo se podílí na rozpočtu Motoru 67 % kluboví, reklamní partneři 23 % fanoušci – příjem ze vstupného 8 % partner soutěže BPA vč. TV práv 1,5 % příjmy z merchandisingu, dražeb, obchodování hráčských práv atd.

Hráči se vesměs shodují, že prošli drsnou letní přípravou, do níž měl co mluvit kondiční kouč Josef Žáček, po dvou letech znovu obsazená pozice. V týmu bezmezně věří, že nashromážděná kondice a energie se ukáže v klíčové fázi sezony.

Ta je mimochodem jedenáctou po odchodu Mountfieldu z organizace. V létě 2013 se klub propadl do druhé ligy, za celou dekádu podle GM Bednaříka Jihočeši proinvestovali lehce přes 680 milionů korun.

Poslední ročník „díky“ mizernému výsledku na ledě skončil pozitivně pro klubovou pokladnu. „Hospodařili jsme nad očekávání dobře, výnosy byly lehce přes 98 milionů korun, ztráta o 235 tisíc korun vyšší. V rezervním fondu jsme měli připravené 4 miliony korun, kvůli velmi špatným sportovním výsledkům jsme však neradi ušetřili na prémiích a bonusech pro hráče za nezískané body a špatné postavení v tabulce. Nad očekávání se nám trochu víc dařilo v obchodní činnosti,“ vrátil se Bednařík k minulému ročníku.

Vedle klubových partnerů jsou velmi výrazným mecenášem klubu příznivci. Ti se podle generálního manažera podílí na rozpočtu 23 procenty. „Na přízni fanoušků si velmi zakládáme. Za posledních deset let navštívilo na soutěžní utkání téměř 1,6 milionu diváků,“ má spočítáno GM.

Na extraligová utkání Motoru by mělo chodit znovu v průměru skoro šest tisíc diváků, klub udal přes 4 300 permanentek, kapacita Budvar arény činí 6 421 míst.

Novinka na závěr? Do budějovické haly se po letech vrací místní pivo v rámci výjimky, kterou udělil marketinkový partner soutěže BPA. Klub pod sebe získal fanshop i e-shop, progresivně pracuje na nové aplikaci, přívětivé pro fanoušky.