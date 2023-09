Flek o nabité Kometě: Marcinka jsem neměl rád. Máme nejlepšího gólmana!

V Kometě letos útoky nečíslují. Pokud uvidíte Jakuba Fleka (30) na zápasové soupisce ve třetí formaci, nic to neznamená. Prostoru bude mít na ledě dost a dost. V přípravě byl z týmu nejproduktivnější (6 zápasů, 8 bodů), rychle našel chemii s parťáky Tomášem Marcinkem a Martinem Kohoutem. Toho prvního jako soka nesnášel. „Uměl se vám dostat do kožichu,“ pousmál se reprezentační křídelník na prahu sezony.

Na papíře vypadá (nejen) ofenziva Komety fakt nadupaně. Minimálně tři lajny mají rozdílový potenciál, v každé je schopný střelec. Tu Marcinkovu by měl gólově táhnout rychlík Jakub Flek, účastník tří posledních MS. „Chci bodovat, dávat góly a vyhrávat. Pro ten pocit každý z nás hraje,“ prohlásil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Zamlouvá se vám letošní sestava útočníků?

„Útok celkem výrazně posílil. Každá lajna umí dát gól a být pro soupeře nebezpečná. Už to není jako dřív v Kometě, kdy bylo zvykem, že to všechno stálo na jedné. Minule to pro mě nebyl rok nezdarů, vypadli jsme ve čtvrtfinále se silným soupeřem (Vítkovice). Každopádně věřím, že tentokrát dojdeme dál.“

Také jste neměl Tomáše Marcinka jako protivníka v oblibě?

„Hodně jsem ho neměl rád. (úsměv) Osobně jsme se neznali. Ale víte, jak to chodí. Třeba devadesát procent lidí, které nemáte na ledě rád, protože jsou nepříjemní, jsou mimo něj super kluci. To samé platí o Marcim. Při zápasech je impulzivní, hodně to prožívá, V tom jsme si podobní. O to jsem teď radši, že ho máme na naší straně. Na brankovišti je neskutečný, prosazuje se na něm každý rok. Je hodně silový, výborný na buly. Z toho budeme těžit.“

Čím pomůže Martin Kohout, jehož znáte už z Karlových Varů?

„Kohy je taky skvělý útočník, který umí dávat góly a bodovat. Je dobře bruslařsky vybavený, rychlý, velký, průbojný. Víme o sobě. Každý z nás má něco a věřím, že si vyhovíme. Samozřejmě nesmíme hnát všechno dopředu, ale taky góly nedostávat.“

Obecně vypadá mužstvo podle jmen hodně silně, lépe než před rokem. Souhlasíte?

„Jo, dá se to tak říct. Do útoku fakt letos přišla kvalita. Je tu docela dost nových kluků, je potřeba si na sebe zvyknout. V přípravě nám to šlo a věřím, že si to přeneseme i do sezony.“

Nechybí vám ještě jeden elitní bek na přesilovku?

„Není tady jeden, od kterého by se čekalo třicet bodů za sezonu. Na druhou stranu mají všichni prostor se ukázat a chytit šanci za pačesy, aby se tím bekem stali oni. Máme kreativní kluky. Přišel Gazdič (Daniel Gazda), od něho se to asi čeká nejvíc. Skvělý dopředu i dozadu je Kani (Lukáš Kaňák). Není to žádný brousek, který by někoho řezal. Je spíš od tvoření hry. Velký skok za mě udělal Kůča (Radek Kučeřík), je tu Ščoty (Jan Ščotka), který má zkušenosti z nároďáku a umí to hrát. Myslím, že by to letos mohlo fungovat.“

Brankáře (Dominika Furcha) máte jednoho z nejlepších v soutěži, že?

„Ne jednoho z nejlepších. Nejlepšího!“

