Dynamo: kolos za 300 milionů. Dědek nekouká okolo, za kvalitu se platí

Před rokem Pardubice na platy hráčů vysázely podle informací deníku Sport a iSport.cz zhruba 100 milionů. Teď by částka měla ještě vyskočit. Klub prodloužil smlouvy s Tomášem Hykou, Romanem Willem a Lukášem Sedlákem na pět let. Přišel trenér Václav Varaďa, z Ameriky dorazil Martin Kaut. Všichni by dostali smlouvy ve Švýcarsku nebo ve Švédsku, stačilo by zvednout telefon. Oni kývli na Česko.

Majitel klubu Petr Dědek moc nechce řešit, jak staví rozpočty v jiných klubech: „Pardubice mají ambice, posouváme se. Ale hlavně se nechceme koukat okolo, jedeme si po svém. Máme svoji strategii.“ Do ní pasuje i kouč Varaďa a jeho pětiletý kontrakt.

Pardubický boss na tiskovce překvapil, že rozpočet klubu je ještě vyšší než avizovaná čtvrtmiliarda: „Je to tři sta milionů. Ano, trochu rozpočet narostl.