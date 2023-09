Z Vítkovic do NHL, to je hezké, říká Holaň. Co radí Stezkovi a Kochovi?

Ještě v minulé sezoně váleli za extraligové Vítkovice, teď budou bojovat o místo v NHL. Brankář Aleš Stezka (26) v organizaci Seattle Kraken, obránce Patrik Koch (26) v Arizoně. Jakou mají podle svého bývalého kouče Miloše Holaně, který se svého času také vydal do zámoří z rodných Vítkovic, šanci se výrazněji prosadit?

„Obrovské ztráty, na druhou stranu jsem rád, že i z Vítkovic se dá dostat do NHL,“ říká k odchodům opor. Slovenský reprezentant Patrik Koch to sice „papírově“ vzal přes Třinec, ale nabídka ze zámoří plánovanou dohodu s regionálním rivalem přebila. „Teď už to můžu posoudit i jako trenér, nejenom jako hráč,“ připomíná Holaň.

Před lety šel stejnou cestou. Bylo mu 22 let, když se z Vítkovic vydal za moře. V té době za sebou měl československý titul s Duklou Trenčín (1992), stříbro s Vítkovicemi (1993) a v kapse Zlatou hokejku i rekord v bodování ligových obránců. V sezoně 1992/93 nasbíral neskutečných 68 bodů (35+33). V základní části jich měl 52 (27+25), v play off dalších 16 bodů (8+8). K tomu přidal bronz na mistrovství světa 1993.

I proto si ho v draftu vybrala Philadelphia. A přestože byl Holaň v Evropě mezi beky hvězda, v NHL si v sezoně 1993/94 zahrál jen 8 zápasů (1+1). Obouchávat se musel na farmě v Hershey (27 zápasů - 7+22).

Stezka ani Koch zdaleka takové jméno ani pozici nemají. Prosadí se? „Já bych oběma velmi přál, aby hráli,“ míní Holaň. „Ale nebudou to mít jednoduché, protože když máš jednosměrný kontrakt a nemůžou tě poslat na farmu, máš určitě lehčí pozici než naopak.“

Předpoklady podle Holaně rozhodně mají. „A jsou i v mužstvech, kde šanci mohou dostat, ale znám politiku NHL a vím, že občas to není jen o kvalitě hráčů. Je to byznys. A když jsem si přečetl, že v Seattlu podepsali dalšího gólmana, tak jsem nerozuměl, proč Aldu berou. Možná za tím je ale politika klubu a někoho vytrejdujou.“

Stezka i Koch podle vítkovického trenéra šanci dostanou. „V klubech by byli blázni, kdyby jim ji nedali. Pak už bude záležet na nich. I když... V reálu to není vyloženě jenom na nich, protože se musí sejít hodně okolností. Třeba musí natrefit na dobrého trenéra. Vím, jak to bylo u mě. Potenciál v nich je, jen ho s dávkou štěstí využít.“

K tomu pochopitelně patří i zdraví. I tohle Holaň dobře zná. Po sezoně ve Philadelphii se stěhoval do Anaheimu, tam už získával solidní pozici, jenže v pětadvaceti letech musel kariéru kvůli leukémii přerušit. Dokázal se vrátit, ale NHL už si nikdy nezahrál. Jeho bilance v elitní soutěži zůstala na 49 zápasech a velmi slušných 16 bodech (5+11).

„S oběma klukama jsem mluvil a říkal jsem jim, aby to nezabalili po prvním neúspěchu,“ říká Miloš Holaň. „Nabádal jsem je, aby bojovali minimálně tuhle sezonu. I kdyby šli na farmu, tak aby vydrželi a ukázali se! Tak to tam prostě je. Přejeme jim všechno nejlepší. Pro náš klub to může být lákadlo. Protože je vidět, že se tady dělá dobrý hokej a angažmá u nás stojí za to.“

