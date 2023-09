Jste snad Slavia?! Orlice dráždí. Jenže bez ní by Litvínov hrál s Mostem

Na přední straně dostalo nejvýraznější prostor logo generálního partnera, polského Orlenu. Ovšem jinak žádný strakapoud, ani přeplácaný poutač plný reklam jako v dalších týmech. Dost lidí považuje černé dresy za jedny z nejhezčích, co kdy Litvínov měl. Jiným připadají nejhnusnější za celých 65 let. Odezva fanoušků byla mohutná a ostrá. Na sítích nastal poprask. První reakce se přitom začaly objevovat ještě před oficiálním odhalením nové podoby dresů.

Fanoušky dráždí hlavně orlice, která upozadila znak klubu. Ze všeho nejvíc pak pták v červeném vyhotovení na bílých dresech. „Venku budeme fakt jak Olomouc nebo Slavie,“ napsal v diskusi jeden z hodnotitelů. Polskému Orlenu patří v litvínovském klubu víc než sedmdesátiprocentní podíl. Ropný gigant pokrývá zhruba dvě třetiny rozpočtu, přibalují se na něj ještě další sponzoři. I díky tomu mohli na úpatí Krušných hor odpálit přestupovou bombu léta a přivést Ondřeje Kašeho a přilákat další zvučné posily jako britského střelce Liama Kirka.

Majoritní vlastník se chce za svou štědrost výrazněji prezentovat a dostat větší prostor všude, kde může být vidět. Jde postupnými krůčky, jeho dominance ještě vzrostla. V diskusích to poradci schovaní pod přezdívkami nazývají zbabělostí, ale spíš jde o snahu neházet do všeho rovnou vidle. Nicméně možná není daleko doba, kdy se klub bude místo HC Verva jmenovat HC Orlen. OK, proč ne? Názvů vystřídali v Litvínově habaděj. Dravce na hrudi však fanoušci neskousnou.

Anketa Kdo je největším favoritem extraligy? Pardubice Sparta Třinec Někdo jiný

Považují to za potlačení klubové identity a tradice. Červená orlice na bílém podkladě je pro ně předzvěstí, že jednou se takto vybarví i dresy Litvínova. Tyhle starosti jsou pochopitelné, klub nosí v černožlutých srdcích. Jenže zároveň není jejich majetkem. Právo rozhodovat však pořád náleží těm, kteří do hokeje sypou nejvíc peněz. Plechová vrata u rolby, kudy se v Litvínově chodívalo zdarma, se sice zavřela, ceny litvínovských vstupenek však patří v rámci celé extraligy k nejlevnějším. Další příjmy plynou z prodeje suvenýrů a tedy i dresů, k jejichž bojkotu byli fanoušci na diskusních fórech vyzýváni.

Když už jsme u toho, „Chemici“ původně začínali pod hlavičkou tehdejších Stalinových závodů v bílé a světle modré. Současná kombinace se objevila až v 60. letech. Ani dominantní logo sponzora nemá Litvínov na dresech poprvé. V devadesátých letech se na nich skvěla baňka Chemopetrolu, v prvním desetiletí nového milénia velký červený nápis Benzina.

V sousedním Chomutově nosili na dresech piráta a svého času zůstali třeba pět měsíců bez výplaty. V Litvínově chodí peníze v plné výši, přesně a včas. Kdyby klub vlastnil například Red Bull, hrál by tým v tmavomodrých nebo jinak strakatých dresech jako Mnichov a nikdo by neřekl ani popel. Někdo nevidí důvod ustupovat kvůli tomu, že někdo sype do sportu velké prachy. Jenže tady je podstata všeho. Bez orlice by jednou místo extraligy hrál Litvínov druholigová derby s Mostem. Nebo skončil pod mostem.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE