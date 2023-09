Sparta má první výhru! Vary drtily, slaví Dynamo. Brno a Kladno bez gólu

Posílené Vary šokovaly Vítkovice

Hokejisté Vítkovic neobstáli v roli favorita a v prvním kole nového ročníku nejvyšší soutěže na domácím ledě utrpěli překvapivě vysokou porážku 2:6 s Karlovými Vary. Energie rozhodla čtyřmi góly už v úvodní části zápasu, dvakrát se prosadili Švéd Lukas Zetterberg a Tomáš Rachůnek. Západočeši přerušili sérii sedmi porážek ve vzájemných zápasech.

Vítkovice zahájily první zápas sezony takřka hororově. Jejich pohromu odstartoval v šesté minutě Gríger, jenž zblízka pohotově zasunul puk za Machovského. Pak hned první přesilovou hru přetavil už po šesti sekundách v druhý gól Zetterberg a stejný hráč v 17. minutě v další přesilovce po křížném pasu Černocha zavěsil i potřetí. A vítkovickou katastrofu pak dokonal sekundu před koncem úvodní části Rachůnek, který zůstal nepokryt před brankou a po přihrávce od Kangasniemiho přesně trefil pod horní tyčku.

Gólman Machovský tak ve své extraligové premiéře ve vítkovických barvách během dvaceti minut čtyřikrát inkasoval a od druhé části už ho nahradil Klimeš. Domácí ale nastartoval především rychlý snižující gól, který po chybné a laxní rozehrávce hostujícího brankáře Frodla za vlastní klecí hned ve 22. minutě vstřelil Kalus.

Pak ale domácí podržel právě i Klimeš, jenž zhatil sólový nájezd Jiskry. Vítkovice se potom do soupeře pořádně opřely a jejich nápor ještě zhutněl, když ve 29. minutě při hře pět proti čtyřem skóroval od modré čáry Percy. Káňa v další přesile mohl snížit na rozdíl gólu, ale z voleje záhadně minul poloprázdnou bránu a neujaly se ani další nebezpečné situace před karlovarským gólmanem.

Tlak Ostravanů odrazil ve 41. minutě Rachůnek, který vylákal Klimeše a pak střelhbitým objetím brány zasunul kotouč z druhé strany do vítkovické sítě popáté. A bylo po vzdoru Vítkovic. Hosté už si hlídali výsledek a jelikož jim dnes náramně šly přesilovky, při hře pět na čtyři vítězství ozdobili šestou trefou Hladonika.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Dneska nastoupilo mužstvo profesorů. Takhle se to s námi vezlo od prvního gólu, první třetina 0:4. Myslím, že horší třetinu jsme ještě neodehráli. Nepamatuji si ani tak špatný výkon. Chtěli jsme s tím něco udělat, druhá třetina vypadala daleko lépe. Pomohli jsme si gólem v přesilovce a měli jsme tam šance na 3:4. Nepodařilo se nám ale hned první střídání ve třetí třetině, hned jsme dostali gól a hlavy šly dolů.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Měli jsme snový vstup do utkání, první třetina 4:0 pro nás. Ale nám bylo jasné, že domácí to nezabalí. Vítkovice přidaly a hra se vyrovnala. My pak přežili řadu těžkých okamžiků. Uklidnil nás hodně pátý gól. Bodů si nesmírně vážíme, protože je nám jasné, že tady se nebude vyhrávat lehce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:45. Kalus, 28:32. Percy Hosté: 05:50. Gríger, 11:10. Zetterberg, 16:43. Zetterberg, 19:59. Rachůnek, 40:56. Rachůnek, 54:13. Hladonik Sestavy Domácí: Machovský (21. Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Stehlík, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Káňa, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Claireaux, Kalus – Kotala, Dej (A), Lednický. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Havlín, Dlapa, Pulpán (A), Huttula, Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Rozhodčí R. Mrkva, A. Kika – M. Axman, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 325 diváků

Olomoucký Konrád vynuloval Kladno bez Jágra

Hokejisté Olomouce v prvním kole nové extraligové sezony udolali doma Kladno 1:0. O vítězství Hanáků rozhodl na konci první třetiny premiérovým gólem v české nejvyšší soutěži slovinský útočník Rok Macuh. Slovenský brankář Branislav Konrád si připsal 30. čisté konto v základní části české extraligy a celkově 31. nulu v součtu s play off.

Domácí začali aktivněji. Brízgala postupně zasáhl proti Černému, Nahodilovi a Kuskovi. V polovině první třetiny vystihl Slováčkovu rozehrávku Macuh, mířil ale jen do betonu kladenského brankáře.

Na začátku přesilovky sice skóroval olomoucký Knotek, puk však poslal do sítě bruslí. Rozhodčí Cabák a Stano situaci zkoumali na videu a gól neuznali. Hanáci tak šli do vedení až v čase 18:10. Volný kotouč zblízka dorazil za ležícího Brízgalu Macuh a zaznamenal v 13. zápase v české extralize první trefu.

V úvodu druhé třetiny si na pravý kruh najel Klepiš, Konráda ale nepřekvapil. Na druhé straně Navrátil přihrál pod sebe Bambulovi, kterého lapačkou vychytal Brízgala. Vyrovnat se z hranice brankoviště snažil Plekanec, nicméně jeho dorážka za domácího gólmana neprošla.

Rytíři si do třetího dějství přenesli část přesilovky, využít ji ale nedokázali. Po skončení oslabení z pravé strany těsně minul vzdálenější tyč hostující branky Musil. Mezi kruhy si posléze najel Plekanec, Konrád střelu kladenského kapitána vyrazil hrudí. Unikající Klepiš zase domácí branku minul.

Při Strnadově vyloučení pálil z kruhu Navrátil, Brízgala se k pravé tyči přemístil včas. Zanedlouho betonem vykopl zakončení Kunce a poradil si s tečovanou nabídkou Macuha. Náskok Olomouce se nepodařilo navýšit ani nadvakrát Nahodilovi. Kladno ještě v závěru zariskovalo bez brankáře, vyrovnat už ale nezvládlo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:10. Macuh Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Černý, Sirota, Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček – Klimek, Nahodil (A), P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Navrátil, Knotek (A), Bambula – Kunc, Macuh, Kucsera. Hosté: Brízgala (Bow) – Hejda, Dotchin (A), Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Klikorka – Melka, Plekanec (C), Sideroff – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Tralmaks – Beran, Babka, Strnad (A). Rozhodčí Cabák, Stano – Lederer, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5076 diváků

Vlach rozseknul severskou přestřelku

Hokejisté Liberce vstoupili do nového ročníku extraligy vítězně a zdolali po obratu Mladou Boleslav 4:3. Dramatický duel před rozhodl v čase 58:34 Jaroslav Vlach. Třemi body za gól a dvě přihrávky se blýsknul domácí Martin Faško-Rudáš, stejnou bilanci měl na straně poražených Fin Juhamatti Aaltonen. Bývalý reprezentační kouč Filip Pešán oslavil návrat na lavičku Bílých Tygrů po čtyřech letech vítězstvím.

Liberec do utkání vstoupil aktivněji a hned po dvou minutách hry si zahrál přesilovku. Se střelami Filippiho a Bulíře si ale poradil Novotný. Domácí pokračovali ve své aktivitě a vybojovali si další početní výhodu. V té dvakrát nebezpečně pálil Flynn, Novotný byl opět na místě.

Mladoboleslavští se dostali ke slovu až v deváté minutě, Aaltonenův pokus ale kryl připravený Hrenák. V polovině první třetiny hráli přesilovku také hosté a střelou bez přípravy je poslal do vedení Lantoši. Bílí Tygři ale dokázali brzy srovnat krok. Budíkovo nahození šikovně tečoval za Novotného záda Faško-Rudáš. Těsně před první přestávkou se ještě před Hrenáka dostal Šmerha, nová liberecká jednička ale výborně zasáhla.

Ve 25. minutě tak šli domácí do vedení. Faško-Rudáš ujel po křídle, na ose hřiště našel zcela volného Filippiho a ten střelou pod horní tyč nedal Novotnému šanci. Bruslařský klub mohl rychle vyrovnat v početní výhodě, Severočeši se ale výborně ubránili.

V závěru druhé části měl na hokejce třetí liberecký gól Filippi, Novotnému ale pomohla levá tyč. Udeřilo tak na druhé straně, když po hezké individuální akci vyrovnal střelou nad Hrenákovo rameno Aaltonen. A pro domácí bylo ještě hůř. Dvaačtyřicet vteřin před koncem druhé třetiny využil přesilovou hru nahozením od modré čáry Pyrochta a Středočeši znovu vedli, 2:3.

Třetí část zahájili Liberečtí v početní výhodě, hosté v čele s Novotným se ale ubránili. Domácí však pokračovali ve své aktivitě i nadále a odměnou jim ve 46. minutě byla vyrovnávací branka z hole Melancona. Kanadský obránce ve službách Bílých Tygrů mohl v další šanci poslat svůj tým dokonce do vedení, za Novotným ale podruhé v zápase zvonila branková konstrukce.

V další obrovské šanci byl Bulíř, Novotný ale vytáhl výtečný zákrok. Na druhé straně se do rychlého protiútoku dostal Fořt, také Hrenák ale svůj tým podržel. Ke slovu se tak dostal znovu Liberec a v 59. minutě mu po Flynnově přihrávce trefil výhru výstavní ranou Vlach.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:37. Faško-Rudáš, 24:28. Filippi, 45:49. Melancon, 58:34. Vlach Hosté: 09:20. Lantoši, 37:03. Aaltonen, 39:30. Pyrochta Sestavy Domácí: Hrenák (Král) – Ivan, Budík, Melancon, McCoshen, Kolmann, Derner, Král – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Faško-Rudáš, Filippi (A), Pérez – Rychlovský, Hawryluk, Flynn – Gajda, Šír, Vlach. Hosté: Novotný (J. Růžička) – Pláněk, Pyrochta (A), Čech, Jánošík (A), Osburn, R. Jeřábek, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Lantoši, O. Roman, Söderlund – Šmerha, Fořt, Malát – Stránský (C), Suchý, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Kajínek, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6996 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:46. Radil, 21:29. R. Kousal, 44:05. Radil, 45:32. Sedlák, 53:26. Poulíček Hosté: 37:38. Koblasa Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – Cienciala, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček – Urban. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Demel, Zile, Strejček, Jaks, Czuczman, Baránek, Zeman – Kudrna, Sukeľ, Koblasa – Abdul, Kirk, O. Kaše – Válek, Gut, Hlava – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Ondráček, Hynek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9459 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 11:06. Pavelka, 16:58. Tamáši, 38:21. Zachar, 59:17. Jank Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík (A), Gazda, Kaňák, Lintuniemi, Holland – Cingel, Holík, Moses – Zaťovič (C), Kollár, Pospíšil – Kohout, Marcinko, Flek – Vincour (A), Zbořil, Kratochvíl. Hosté: Bartošák (Kiviaho) – Blain (A), Kalina, Freibergs, Marcel, F. Pavlík, Pavelka, Jank – Eberle (C), Miškář, R. Pavlík – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Šťastný, Lalancette, Perret – Jasper, Zachar, Chalupa. Rozhodčí Jeřábek, Květoň – Lhotský, Hnát. Stadion Winning Group Arena Návštěva 6672 diváků

Spartě na úvod pomohl dvougólový Řepík

Hokejisté Sparty vstoupili do nového extraligového ročníku výhrou nad Českými Budějovicemi 5:2. Dvěma góly se pod výhru Pražanů podepsal kapitán Michal Řepík, jubilejní 600. zápas v extralize oslavil brankou Miroslav Forman. Sparta porazila Jihočeši v soutěži pošesté za sebou.

Pražané byli od začátku střelecky aktivnější, brankář Motoru Hrachovina byl ale pozorný. Pomohl Jihočechům přestát i první oslabení, ve kterém zlikvidoval i velkou šanci Sobotky. Ve druhé přesilovce ale Sparta již udeřila, Kempného střelu posunul Lajunen k Řepíkovu a kapitán domácí zakončoval do odkryté branky.

Na přelomu první a druhé třetiny si první přesilovku zahráli i hosté, Kováře ale výrazněji neprověřili. Krátce před návratem Němečka na led se navíc do šance dostal Buchtele, druhý gól Sparty ale nepřidal.

I díky tomu mohli Jihočeši ve 23. minutě vyrovnat, když se po přečíslení tři na jednoho prosadil Přikryl. Sparta ale dokázala bleskově odpovědět. O 41 sekund později prostřelil Hrachovinu Forman a gólově oslavil své extraligové jubileum.

Po sérii nevyužitých šancí a přečíslení dva na jednoho na obou stranách se podruhé prosadily České Budějovice. Přikryl vyhrál buly k Ordošovi, který zamířil přesně.

I tentokrát ale Pražané dokázali rychle zareagoval. O 66 sekund později jim vrátil vedení Kousal, jenž překvapil Hrachovinu zakončením z téměř nulového úhlu. Ještě ve druhé třetině se navíc podruhé prosadil Řepík a přiblížil Spartu k tříbodovému zisku.

Ve 40. minutě byli krátce po sobě vyloučeni Moravčík a Mozík, Motor ale 89 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužil. Jihočeši si početními výhodami nedokázali pomoct, ve své další přesilovce dokonce inkasovali. O pátou branku se z brejku postaral Lajunen.

Sparta už utkání v poklidu dohrála a mohla přidat i další góly. Hrachovinovi dvakrát pomohla branková konstrukce.