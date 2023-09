Zohorna vstřebává Varaďův hokej: Trenér je šéf, musíte držet pravidla

Sice jste měli chvíli výpadek, na druhou stranu, vzadu jste nepanikařili, nepouštěli Litvínov příliš blízko před vaši branku. Je tohle ten nejlepší výstup z prvního zápasu?

„Když vedete, vždycky je to lehčí. Ale ano, v obraně tam bylo dost dobrých věcí a v útoku tam něco spadlo. Celkově se zápas řídí prostě lépe, když máte náskok dvou tří gólů.“

Máte vlastně v pětatřiceti pořád nějakou lehkou nervozitu před prvním zápasem, jestli je všechno tam, kde čekáte?

„Jsem vždycky rád, když už sezona začne. Příprava je fajn, když v ní máte Ligu mistrů a další dobré zápasy. Ale stejně jsme tady hlavně kvůli naší lize, máme cíle, které chceme splnit. Spíš než o nervozitě bych mluvil o radosti, že jsme zpátky, navíc na nás čekal skoro plný stadion. Takže nádhera.“

Chemii s Robertem Kousalem a Lukášem Radilem máte. Hodně ale první zápas osladí, když nasázíte tři góly a máte splněno, že se nebude dlouho čekat?

„Jo, to je velký plus. I když se všichni dobře známe a víme, co od sebe čekat, tohle nám určitě dodá sebevědomí pro další zápasy.“

Má výhra 5:1 o to větší cenu, že Litvínov by měl být v sezoně dost kousavý protivník?

„Souhlasím, mají o hodně silnější tým než v minulé sezoně. Byl to hodně nepříjemný soupeř, těžký zápas.“

V jaké fázi podle vás je vstřebávání hokeje, který po vás chce Václav Varaďa?

„Vždycky to tak je, že když přijde nový trenér, má svoje věci. Dnes už asi nikde nemůžete hrát tak, že by si na ledě dělal, co chce. Ani nejlepší hráči v nejlepších týmech si nemohou hrát jen podle sebe, všude musíte držet pravidla, systém. Trenér je šéf, on všechno řídí a na nás je, abychom se snažili všechno plnit.“

A kdyby to někdo nedržel?

„Tak bohužel.“ (usměje se)

