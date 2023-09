Sparta rozjela show. S novou kostkou i Žemličkou, Řepík chválil Fina

Při úvodní show zaznělo: „Chceme devátý titul. S vámi v zádech!“ Fanoušci to v O2 areně doprovodili potleskem. A pak na ledě sledovali, jak se sparťanský kolos pomalu dostával do tempa, aby nakonec zdeptal budějovický Motor 5:2 . Takže svoje příznivce naladil. Pozitiva? Forma kapitána Michala Řepíka i to, že trefeným jackpotem může být angažmá finského světového šampiona Jani Lajunena. Na první zápas dorazilo 9 872 lidí, což je na úvod skvělá návštěva.

Úvodní buly obstarala sparťanská ikona. Trojnásobný šampion Richard Žemlička. Na ledě nekompromisní bojovník. Za Spartu dýchal. Což je přesně to, co chce po svých nástupcích.

Když odcházel z ledu, ukázal na hlavního kouč Pavla Grosse zaťatou pěst. Tímhle vítězný gestem chtěl někdejšímu spoluhráči z mistrovského kádru z roku 1990 popřát před domácí premiérou hodně štěstí.

Sparťanská rodina je hladová. Naposledy si mohli fanoušci slavného velkoklubu po zlatu zajuchat v roce 2007. Už potupných šestnáct let čekají.

„Doufám, že přinesu klubu trochu štěstí, abychom sezonu zakončili výhrou,“ přál si Žemlička, jenž se stává patronem jubilejní 120. sezony. Po zápase mohl být spokojený. Odškrtnul si první výhru.

„Chtěli jsme do sezony vstoupit správnou nohou, což se povedlo. Jsem za to rád. Celkově jsme to zvládli dobře,“ reagoval domácí kapitán Michal Řepík, když celý uřícený předstoupil před novináře.

Před utkáním se odehrál v O2 aréně tradiční nápaditý program. Hlasatel křičel do mikrofonu: „Jsme nejzářivější show v Evropě!“ A s emotivně podbarveným hlasem dodal: „A chceme devátý titul. S vámi v zádech!“

Sparta si fanoušky hýčká. Pro větší komfort jim pověsila pod střechu hokejového chrámu novou obří kostku. Nově načerno natřela ve spodním prstenci sedačky. Což využijí i fandové národního týmu při domácím šampionátu. Kulisy jsou nachystané na zářivou sezonu. Příznivci vytasili během utkání obří transparent s nápisem: „Tady budeme bojovat. Tady budeme umírat.“

Na to, že se jednalo o první utkání sezony, navíc ještě v doznívajícím létě, dorazila velmi slušná návštěva. Téměř deset tisíc lidí.

„Jsme za to strašně rádi. Doufám, že až opadne teplo, budou chodit ještě v hojnějším počtu. Tohle byla paráda. Potřebujeme, aby nám lidé pomáhali,“ poděkoval jim kapitán Řepík.

První bitvu Sparta zvládla. I když žádná dominance to z její strany dlouho nebyla. Motor se postupně osmělil a dvakrát dokázal smazat manko. Ve 33. minutě se ideálně po buly trefil Jan Ordoš a namlsal budějovickou střídačku.

Ovšem tu za necelé dvě minuty zpražil další přesnou ranou Pavel Kousal. Až když se podruhé v zápase prosadil domácí kapitán Řepík a zvýšil na 4:2, nenašli hosté odpověď. Marné bylo volání neúnavných příznivců hostů: „My chceme gól!“

Dočkali se ho domácí. Když se pohotově prosadil finský útočník Jani Lajunen, mohli se fanoušci vlnit do rytmu při melodii Pátá už odbila… Potom premiérově v extralize skandovali jméno právě tohoto 33letého matadora.

Zdá se, že vedení dobře vědělo, proč právě po něm tak toužilo. „Hraje výborně. Je silný, vidí hru, i dobře brání. Navíc ho málokdo odstaví před brankou. Hodně nám pomůže,“ chválí ho Řepík.

Je to ideální hráč i do přesilovek. Což je přesně moment, který bude rozhodovat, až sezona půjde do finiše.

Start mohl sparťanské barvy nažhavit. Teď chtějí domácí v podobném duchu pokračovat. I s podporou uctívaného Žemličky.

„Je to vynikající zarputilý hráč. Nic nevypustil. Vyhrál spoustu titulů, byl to kapitán,“ velebí ho Řepík. „Je to velká legenda, určitě se budeme vídat, není problém si s ním promluvit. Budeme se chtít odměnit vítězstvími v základní části. Až potom budeme myslet na play off. A v něm se budeme snažit vyhrát,“ dodává největší týmový tahoun.

Sparťanský národ si nic jiného nepřeje.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:45. Řepík, 23:41. Forman, 33:50. P. Kousal, 35:43. Řepík, 48:08. Lajunen Hosté: 23:00. F. Přikryl, 32:34. Ordoš Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný (A), Mozík, Němeček, Irving, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, O. Najman, Konečný. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Pýcha, Doudera (A), Hovorka, Štencel, Kachyňa, Krutil – Ordoš, F. Přikryl, Kubík – D. Simon, Harris, Gulaš (C) – Pech (A), Hanzl, Valský – M. Beránek, Toman, Chlubna. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Špůr, Klouček Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9872 diváků