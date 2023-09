Agent 008 hattrick, Okuliar zářil. Bitva proti Tygrům? Jízda jak Barbenheimer

Když vy nahoru, tak my taky. Do útoku a do útoku, vyhrát! Sledovat bitvu Mountfieldu HK s Libercem bylo jak dostat k narozeninám zmrzlinový stroj. Plný! Nešlo by výjimečně dávat tři body na obě strany? Bohužel. Poklad si za výhru 5:3 odnesl Hradec. Hvězdou zápasu se nakonec stal Oliver Okuliar, turbo s číslem osm, vstřelil hattrick, na další gól nahrál.