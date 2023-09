Selhání Komety: roztržení první lajny, vážné zranění a pískot fanoušků

Kometa nevstoupila do nové sezony ideálně, na domácím ledě prohrála s Mountfieldem HK 0:4 • Koláž iSport.cz

Vynikající Hradec! V čele s brankářem Patrikem Bartošákem, který si hned po návratu do extraligy zapsal čisté konto. Nula na Kometě? To je pokaždé majstrštyk. Tentokrát se posila Mountfieldu HK ani nemusela v bráně stavět na hlavu. „Jsem hodně mile překvapen, jak hrajeme,“ prohlásil Bartošák pro deník Sport a web iSport.cz. Domácí selhali. Trenérský souboj bratrů Martinců měl jasného vítěze (0:4).

Pár jmen na soupisce je jiných, ale styl hradeckého Mountfieldu se nemění. Pohyb je hlavní přikázání. A Kometa ho absolutně nechytala. Velké varování pro družinu kouče Patrika Martince. První kolo, první tvrdý direkt. „Každý strašně moc chtěl ten zápas vyhrát. Nemůžu celému týmu upřít snahu,“ shrnul brněnský útočník Adam Zbořil.

Do extraligové branky se po třech letech postavil Patrik Bartošák, naopak do sestavy Mountfieldu HK se nevešel veterán Radek Smoleňák. Trenéři se trefili, jejich soubor šlapal od první minuty. Skvěle bránil, přímočaře útočil. A dva nováčci si brzy otevřeli střelecký účet. Furchovi prošlo mezi betony Pavelkovo skryté nahození od modré a šikovný centr Alex Tamáši obratně vložil u tyčky hůl do Okuliarovy pobídky. V danou chvíli ho neubránil unavený Lukáš Kaňák, jenž nestihl vystřídat.

Nejproduktivnější hradecký hráč přípravy začal sezonu skvěle. Pětadvacetiletý centr z Banské Bystrice a účastník dvou MS může být novým tahounem jarního finalisty, ve druhé třetině si připsal asistenci. Po brejku pálil do tyčky a dojíždějící Marek Zachar dorazil puk za dezorientovaného Dominika Furcha. „Alex podal dobrý výkon a výborně zapadl do kolektivu. Dlouhodobě jsme ho sledovali. Moc bych si přál, aby byl bodový,“ sdělil Tomáš Martinec.

Stačilo 0:3? Furt málo, v závěru ještě poslal za Furcha gólovou ránu Jank. Naštvaní fanoušci hromadně opouštěli DRFG Arenu a cestou pískali. „Když jsem sem jezdil s Vítkovicemi, hráli jsme spíš v našem pásmu a čekali na šance. Co jsem stihl zjistit, Hradec hraje hodně nátlakový rychlý hokej nahoru a člověk není v takovém zápřahu, na jaký jsem byl zvyklý ve Vítkách,“ líčil Bartošák, jenž lapil sedmnáct střel.

Parťáci před ním mu práci ulehčili. K žádné ostropalbě protivníka nepustili. „Pro mě dobře,“ usmál se navrátilec z Finska. „Člověk má víc času přemýšlet nad hovadinami, ale když si to v hlavě srovná a soustředí se, jak má, je radost za těma klukama chytat. Nezbývá mi než smeknout čepici. Pro mě to nebyl žádný těžký výkon. Urvali to oni,“ dodal uznale na adresu spoluhráčů.

Kometa se za šedesát minut vůbec nedostala do hry. Včetně Holíkovy elitní lajny, kterou trenéři po druhé třetině roztrhli. Za moc nestály ani čtyři přesilovky. Tým navíc záhy přišel o útočníka Andreje Kollára, který odjel s nadvakrát zlomenou rukou do nemocnice. „Jde na operaci, je to špatný,“ ulevil si Patrik Martinec.

Je to citelná ztráta, domácí dohrávali na jedenáct útočníků a v neděli půjde do akce jeden z dua Okál, Jenyš. Slovenský reprezentant Kollár je smolař, zdraví ho trápí celou kariéru. „Když vám vypadne druhý centr, chybí to. Musí se lepit díra,“ pokrčil rameny Zbořil. Těžko hledal slova…

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 11:06. Pavelka, 16:58. Tamáši, 38:21. Zachar, 59:17. Jank Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík (A), Gazda, Kaňák, Lintuniemi, Holland – Cingel, Holík, Moses – Zaťovič (C), Kollár, Pospíšil – Kohout, Marcinko, Flek – Vincour (A), Zbořil, Kratochvíl. Hosté: Bartošák (Kiviaho) – Blain (A), Kalina, Freibergs, Marcel, F. Pavlík, Pavelka, Jank – Eberle (C), Miškář, R. Pavlík – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Šťastný, Lalancette, Perret – Jasper, Zachar, Chalupa. Rozhodčí Jeřábek, Květoň – Lhotský, Hnát. Stadion Winning Group Arena Návštěva 6672 diváků