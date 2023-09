Chlapík: Chvíli mi trvá, než se vytáhnu na maximum. Držíme při sobě

Když rudý trikot na sebe navlékal naposledy (sezona 2021/22), urodilo se z toho 70 sezonních bodů, dalších 15 přidal Filip Chlapík v play off. Povolávačka do švýcarského týmu Ambri-Piotta měla logiku. Už je zase zpět. Po dvou podzimních soubojích je na třech kanadských bodech (1+2). Ale hlavně, jeho Sparta na pěti. Solidní počin, byť šest kousků v tabulce mohlo také zasvítit. To by ale Pražané museli využít mraky přesilovek v Třinci, kde nakonec v neděli vyhráli 3:2 po nájezdech.

Vyhrát u mistrů je vždycky cenné, ale mohli jste mít plnotučnou výhru, souhlasíte?

„Jo, ale to jsou kdyby. Oni taky měli šance a Kovy nás výborně podržel. Mohlo to dopadnout jakkoli. My jsme rádi, že vezeme výhru, přece jen oni vyhráli čtyřikrát za sebou titul… Body z Třince jsou vždycky cenné.“

Ceníte si, jak jste se rychle sebrali po úvodní třinecké trefě, která přišla ve dvacáté sekundě?

„Určitě. Ukázala se síla, kterou chceme mít v našem týmu. Pokud to nejde podle našeho plánu, tak držet při sobě. Šlo o to být trpěliví a věřit, že góly přijdou. Což se stalo.“

Prodloužení bylo hodně divoké, po vašem brknutí mířil Hudáček sám na branku. Kovář chytil sólo excelentně, po něm i Voženílkův únik. Jak velký dík mu patří?

„Jasně, že velký. Kovy je špička v celé extralize, možná i v Evropě. Aspoň za mě. Chytá výborně, drží nás. Každý zápas hraje na áčkové úrovni.“

Pavel Kousal se při závěrečných exekucích vytasil se zajímavou fintou, naznačil kličku a nechal puk klouzat mezi betony gólmana. Co tomu říkáte?

„Vůbec jsem to nečekal! Už jsem to viděl, je super, že si takhle věří a provede to. Kousy je výborný hráč, který hokej hodně dobře umí. Bylo hezké vidět takovou věc na vlastní oči. Jinak, já osobně nejsem úplně fanouškem nájezdů. O to víc jsem rád, že vezeme dva body.“

V jakém stavu jste po roční angažmá v Ambri našel Třinec a v jakém Spartu?

„Třinec hraje podobně, stejný styl. Jeho lídři se drží stále stejného plánu, co mají. Jsou to s nimi urputné zápasy do poslední minuty. Ve Spartě jsou noví trenéři, něco je jinak, ale kabina je víceméně stejná. Já jsem hrozně šťastný, že tady s klukama můžu být.“

Vaše hra vypadá tak, že jste Spartu ani neopustil… Nebo je něco jinak?

„Já se do toho dostávám vždycky trochu déle. Chvíli mi trvá, než se vytáhnu na své maximum. Jsem rád, že mi tam padl gól a že pár bodů tam je. Vždycky vám to přidá na sebevědomí. Ale do zápasu jdu pokaždé hlavně s cílem pomoci týmu.“

Ve středu přijde velký hit, přijedou k vám Pardubice. Co čekat?

„Všichni víme, co mají Pardubice za tým, stejně tak víme, co máme za mužstvo my. Bude to hodně sledovaný zápas, střetnou se top týmy. Strašně moc se na utkání těšíme a uvidíme, jak to dopadne.“

