Moravčík po úderu do slabin musel do špitálu. Měl velké bolesti, věděl Gross

Šlo o nepřehlednou situaci před sparťanskou brankou. Boj o puk při skrumáži a najednou se Michal Moravčík ocitl na zemi. Svíjel se bolestí, nohy u sebe a celý skrčený. Obvyklá známka píchnutí či seknutí holí do nejcitlivějších míst. Běžela 16. minuta extraligového duelu mezi Třincem a Spartou a pro obránce pražského týmu extraligový šlágr předčasně skončil. Za doprovodu spoluhráčů se Moravčík dobelhal na střídačku a posléze i do kabiny. Následovala cesta do špitálu do Frýdku-Místku na kontrolní vyšetření. Neděle jak víno…

Naštěstí vše by mělo mít dobrý konec. „Ano, Michal dostal hokejkou tam, kde to pány bolí,“ vrátil se k tomu po zápase Moravčíkův kouč Pavel Gross. Jeho výraz v obličeji dával jasně najevo, že s hráčem soucítí. „Michal měl velké bolesti, ale právě jsme dostali zprávu z nemocnice, že by snad s námi mohl jet domů. Doufám, že všechno bude v pořádku,“ byl rád.

Andrej Nestrašil věděl, že má na svědomí velkou nepříjemnost, ale postavil se k ní čelem a po bitvě vysvětloval svůj pohled na věc. „Jen jsem se chtěl před brankou zapřít, abych tam zůstal. Myslel jsem si, že na mě přijde krosček. Přišel, ale zapřel jsem se. Bohužel jsem nevěděl, že mám hokejku tam, kde mám…“

Třinecký plejer se s hosty vážně nemazlil. Po Moravčíkovi došlo i na Pavla Kousala. Faktem je, že tady šlo spíš o poměrně nešťastný moment. Nestrašil odpaloval kotouč a při tom „lízl“ tvář soupeře. Ten se vydal do šatny na šití, ale vrátil se z ní a v duelu pokračoval.

Nestrašil za oba fauly dostal dohromady šest minut trestu, celé si je odtrpěl, takže spoluhráčům děkoval za defenzivní úsilí i za to, že Sparta neutekla do náskoku 3:1. „Udělal jsem dnes trestných minut více než loni za celou sezonu, takže je to věc, která by se mi neměla stávat, beru to na sebe, protože jako jeden z těch starších hráčů bych to měl mít pod kontrolou,“ uvědomoval si.

A jak se stalo, že Kousalovi přivodil pár stehů v blízkosti úst? „Chtěl jsem vyhodit puk, bohužel se mi svezla hokejka po jeho a trefil jsem ho,“ vylíčil a sympaticky si posypal popel na hlavu. „Nikdy to není náhoda. Musím to mít pod kontrolou. Je to spíše takové nastavení, možná trocha přemotivovanosti, což by se mi nemělo stávat.“

Nyní bude čekat na pondělní verdikt šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE