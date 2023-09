Zápas gigantů, díl první: Sparta vs. Pardubice. Bude to těžké, ví Hyka

Roman Will zasahuje na ledě Kladna • Michal Beránek (Sport)

Pardubický brankář Roman Will inkasuje gól od sparťanského kapitána Michala Řepíka • Michal Beranek / Sport

Středeční předehrávka přinese očekávaný šlágr. Dva největší adepti na titul poprvé proti sobě. Sparta i Pardubice mají našlapané kádry. Jedna hvězda vedle druhé. „Bude to zápas se vším všudy. Od majitelů až po diváky,“ říká k zápasu útočník Dynama Tomáš Hyka.

Sedlák, Zohorna, Radil, Hyka za Pardubice. Proti nim Chlapík, Řepík, Kempný nebo Kousal v dresu Sparty. V pražské O2 aréně čekejte velkolepou show. Aby také ne, když proti sobě budou hrát týmy, jejichž soupisky jsou oproti ostatním extraligovým týmům odskočené.

Jak Sparta, tak Dynamo se nebojí sáhnout do kapsy a vytáhnout velký balík na nadprůměrné hráče. Teď se jejich hvězdné soupisky poměří mezi sebou. Bude to zápas těžkých vah, který může ukázat, jak na tom oba týmy na startu ročníku jsou.

Rozhodovat budou drobné detaily. „Podle mě to bude hokejovější než na Kladně a s Litvínovem. Hráči dovedou vytvořit víc nahrávek a bude to o jedné chybě. Kdo bude trpělivější a dovede hrát svůj hokej, tak vyhraje. Na Spartě hodně bruslí, hrají dobře. Bude to těžké,“ předpovídá průběh zápasu Hyka.

O tom, že bude zápas vyrovnaný, mluví i Marek Zadina, asistent trenéra Václava Varadi. „Sparta je neskutečně silný tým a myslím, že to bude výborný zápas jak od nás, tak ze strany Sparty. Bude to boj o každý kousek ledu. Na každé straně jsou kvalitní gólmani a kádry jsou vyrovnané. Čekám atraktivní zápas pro diváky a hráči se vymáčknou s touhou předvést nejlepší hokej,“ předpovídá Zadina.

Favorité jsou zatím po úvodních dvou kolech neporaženi. Sparta přehrála doma Budějovice a dokázala uspět na nájezdy proti mistrovskému Třinci. Pardubice suverénně přejely v úvodním zápase Litvínov a poté si poradily i s houževnatým Kladnem. Dobrý vstup do sezony dodal oběma kádrům vítr do plachet. „Získali jsme nějaké sebevědomí, ale každý zápas je samozřejmě jiný. Hrajeme na Spartě a tam zápas bude kvalitní,“ dodává Zadina.

