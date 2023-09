Marcinka mrzí „Koláč“ i bídný start Brna: Budeme lepší. Moses je vzor

Má být jedním z těch, co zavelí: Pojďme ještě tvrději pracovat, zlomit to! A sám půjde příkladem. Tomáš Marcinko (35) je v Kometě teprve od léta, ovšem už má roli lídra. Při prvních dvou krutých prohrách měl nejvyšší ice-time ze všech hráčů (průměr 21:56 min.). „Je to frustrující. Představovali jsme si, že budeme mít na účtu body a ne nulu,“ povzdechl si slovenský centr v rozhovoru pro iSport.cz.

Co se děje s ambiciózní Kometou?

„Mrzí nás to. Každý den a trénink přemýšlím nad tím, jak být lepší. Věřím, že se to překlopí na naši stranu a výsledek bude takový, jaký si přejeme. Spíš se snažím myslet pozitivně. Nesmíme se utápět v tom, že jsme dvakrát prohráli a jsme špatní. To by bylo kontraproduktivní. Je důležité mít v hlavě to, co má každý člověk pod kontrolou. Tedy vlastní výkon.“

Přišli jste hned v prvním duelu na delší dobu o důležitého centra Andreje Kollára. Vnímáte jeho absenci jakou velkou ztrátu?

„Určitě. Koláč je velmi šikovný hráč. Mrzí nás to z hlediska lidského i hokejového. Jde o nepříjemné zranění. Máme i další nepříjemné ztráty. Ti kluci nám budou chybět, jsou pevnou součástí sestavy a týmu. Zároveň ale víme, že jsou kádru další šikovní hráči, kteří by je mohli nahradit. Zase se otevře šance pro jiné. Takto je potřeba se na to dívat.“