Odmítnul NHL: Ještě ne! Okuliar rozzářil Hradec, ale stejně hledá chyby

Před rokem se v extralize Oliver Okuliar rozkoukával a v zimě rozbalil, co dovede. Rychlost, technika, drzé nápady? Hradec se trefil, když z Finska přivedl mladé slovenské křídlo. Teď nakopnul sezonu hned od začátku, Liberci nasypal tři góly. Ale stejně se borec s číslem osm zdrbal: „Dostali jsme třetí gól, takže zase tak super to nebylo.“ Cítil, že už hrál v životě i lépe.

Měl možnost odejít se bít o NHL. Oliver Okuliar hrál dva roky zámořskou juniorku, ale draftem si nikdy neprošel. Hodně by si přál nejlepší ligu světa vyzkoušet, aby ne. Ale nakonec u něj převládl názor, že ještě nepřišla správná doba. Letní vábení odmítl. Zůstal v Hradci a tým doufá, že rozbalí svůj ofenzivní potenciál ještě víc než na konci minulé sezony.

Od prosince posbíral 18 bodů (7+11) v 16 zápasech základní části a zůstal produktivní i v play off, kde si v 18 bitvách připsal 12 bodů (3+9). Silné stránky? Jste v Hradci, tak jasně, bruslení a dobrý pohyb. Připočítejte i šikovné ruce, které za rychlýma nohama nezaostávají. Hodí se do současného hokeje, který míří k většímu a většímu tempu.

Po mistrovství světa se tedy nakonec slovenský reprezentant vrátil zpátky do extraligy. Takže dál pokračuje příběh agenta OO8, ve 23 letech by měl patřit k tahounům Hradce. Asi by to mohlo jít, ve druhém zápase aktuální sezony extraligy si užil svůj první hattrick. „Dost chyb,“ zavrtěl hlavou s tím, že už v životě odehrál lepší zápasy, jen proti Liberci nasázel pár puků do sítě. „Ale důležitá je výhra, kterou v dalších dnech nikdo nebude řešit a nebude zkoumat jak.“ Pak šel podepsat všechny kšiltovky, které přiletěly na led, a klub je vrátil jejich majitelům.

Při třetím zásahu Okuliar předvedl, jak moc si věří. Hradec vedl nad Libercem 15 sekund před koncem 4:3. On se v obranné třetině otočil a v klidu trefil prázdnou branku. Riskoval, že když mine, vhazuje se před Patrikem Bartošákem. „Máme tak dobrého centra, že by vyhrál příští buly a puk bychom vyhodili potom,“ suše zahlásil, byť jeho centr Alex Tamáši měl v tu chvíli úspěšnost 33 %.

Když pak dostal kouč Tomáš Martinec dotaz, jestli se o něj nepokoušely v tu chvíli mdloby, překvapivě na své poměry jasně odvětil: „Ne, netrnul jsem.“

Zůstával v klidu. „Věřil jsem, že závěr zvládneme. Přestali jsme dělat hloupé chyby, byla to třetina, která už měla parametry. Věřil jsem, že zápas vyhrajeme.“ Pozitivní myšlení se přeneslo na celý Hradec.

„Nebyl jsem pod tlakem, zkusil jsem vystřelit. Je to i o sebevědomí, jestli ho máte, nebo ne. V jiném zápase bych možná puk jednoduše vyhodil. Všechno jde ruku v ruce,“ vysvětlil pak Okuliar.

Za Liberec chytal jeho kamarád Dávid Hrenák, hradecký útočník mu poslal dva puky kolem ucha do sítě. Jednu kolem levého, jednu kolem pravého. Před rokem čekal na první gól do sedmého kola, tři dal v součtu po čtrnácti zápasech.

Teď se rozjel v brutálnějším tempu. „Je ještě strašně brzy o tom mluvit,“ odmítl ale hodnotit, jestli cítí, že udělal pokrok. „Máme za sebou jenom dva zápasy a neřekl bych, že jsem třeba v tom prvním v Brně hrál nějak dobře. Tam se mi nedařilo udržet se na puku. Sice jsem nějaké souboje vyhrál, ale nebylo to ono,“ čertil se. Tým vyhrál 4:0, on ale nebyl spokojený, čím mu pomohl.

„Proti Liberci jsem si nastavil jinak hlavu. Jen tedy hlavní je, abychom vyhráli, o to mi jde každý zápas. Každý ví, že máme nad sebou nějaký vykřičník, takže je potřeba být stoprocentní a makat,“ dodal s lehkým povzdechem, že Hradec musí rubat body, co to jde. Protože až zasedne soud kvůli dopingu, pak zasedne i disciplinárka a dá se čekat, že Mountfield v zimě o body přijde.

Před startem základní části mluvil o Okuliarovi i Martinec, že se jedná o velmi ctižádostivého a pracovitého mladého muže. Hodně si přál vidět jeho další progres, ale taky do něj lehce píchnul, že je důležité, aby dal na dobře míněné rady lidí v realizačním štábu.

To se evidentně daří. Nebo? „No, měli i nějaké inkasované góly,“ nejdřív broukl Martinec. Což dobře věděl i Okuliar: „Dostali jsme na 3:3, takže zase tak super to nebylo.“ OK, ale hattrick je hattrick. „Pomůže mu, jsem za něj rád, že dal tři góly a pomohl nám vyhrát. Ale zápas nebyl jenom o něm, celý tým bojoval a byl soudržný proti skvělému soupeři,“ lebedil si nakonec kouč Martinec.

Pohled Pavla Ryšavého: Zůstat byla dobrá volba Zkusit NHL, nebo ne? Co když už příště šance nepřijde? Vždycky těžká volba, jestli kývnout na životní volbu. Oliver Okuliar odmítl, zatím. A podle mě udělal dobře. Je tedy pravda, že i kdyby za moře odešel jako nejproduktivnější hráč extraligy, nedostane výrazně jinou pozici než by se rýsovala teď. Ale rok v Česku mu ještě pomůže, aby se sám posunul. Pozná, jaké to je, když se na něj upínají oči. Někdo si pozornost dovede užít, jiného sežere. Občas zazářit je fajn, ale hrát stabilně celý rok a táhnout tým je fuška. Pokud to zvládnete? Velká věc a máte předpoklady se posunout dál. Jestli ale nedovedete dominovat v extralize, jak by asi dopadl váš boj o NHL? V téhle sezoně dá i útočník Mountfieldu odpověď, jak na tom vlastně je a co už unese.