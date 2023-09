Novotný vytáhl velké číslo v Hradci, byl jak z ledu. Proč ubral páru?

Hradecký útočník Alex Tamáši se cpe do branky Filipa Novotného z Mladé Boleslavi • Michal Beranek / Sport

Perfektní výkon! Filip Novotný to dobře věděl, v Hradci vytáhl velké číslo. „Je škoda, že se hrály přesilovky pět na tři. Nebýt jich, hrajeme ještě teď a jezdí se nájezdy třeba dál za stavu 0:0,“ vykládal v dobré náladě. Jeho Boleslav zvládla lépe nájezdy a brala výhru 2:1. Hodně zaujala jeho proměna, dřív dovedl být slušný ďábel, tentokrát ho nevyvedlo z míry vůbec nic. Nepadla jediná sekera, zajímaly ho jen puky. Dobře udělal.

Největší kousek jste vytáhl při další hradecké přesilovce 5 na 3. Rozhodčí pískli gól, ale u videa zjistili, že puk nepřešel čáru. Byl jste si jistý, že to takhle dopadne?

„Nebyl, jen vím, že Tamáši vystřelil a tuhle střelu jsem betonem udržel. Pak se udělal kolem mě chumel a puk poskakoval po čáře. Rozhodčí najednou písknul gól. Naštěstí pro nás, nebyl.“

Fascinovala mě vaše koncentrace. Po nikom jste nesekl holí, nic, jako kdybyste byl z ledu. Naučil jste se krotit?

„Jsou přísnější pravidla. (usměje se) Dáváme si všichni pozor, ať nechodíme ven za blbosti, soustředíme se na hru. Je začátek soutěže, takže jsou potřeba maximální výkony.“

Po nájezdech za vámi hráči vjížděli nejdřív tak nesměle, jako kdyby nikdo moc nevěřil, že už je konec. Vy jste počítal?

„Taky jsem moc nevěděl. Hlavně tedy taky z nájezdů nemám bůhvíjaký pocit, ani když jsme je vyhráli.“

Chtěl jste být lepší?

„Nepovedly se mi. Musím se ponaučit, dvakrát mě tam vykoupali. Jednou z toho byl krásný gól, podruhé hráč netrefil branku. Dva body jsou dva body, ale tady mám na čem pracovat.

Zato ve třetí třetině jste válel bez chybičky, když na vás letělo 17 střel. Neměl jste toho před nájezdy už dost?

„Ani nevím, že jich bylo tolik. Mám rád, když je práce a bylo toho dost, což teda platí v Hradci vždycky. Pro nás jsou dva body do tabulky hodně důležité.“

Vychutnal jste si vítězný nájezd Davida Bernada, když zase on vykoupal kolegu Patrika Bartošáka?

„Ne. Seděl jsem na střídačce a soustředil se na sebe. Ani nevím, co udělal, ale určitě se na to teď podívám.“

Bernad nájezdy ale celkem umí. Trápí vás i na tréninku, nebo ho mučíte vy?

„Má dlouhou hokejku, takže když udělá kličku, je mimo gólmana. Jste od něj daleko, máte to v tu chvíli strašně těžký. Dostávám od něj taky poměrně dost gólů.“

Měli jste opravdu dobrou první třetinu, ale celkově to byla znovu Boleslav z minulé sezony – hodně aktivity a nic z toho. Není těžké si tradiční neproduktivitu moc nepřipouštět?

„Ale ne. Podali jsme celkem dobrý výkon, ani v těch předchozích zápasech to nebylo špatné. Jen tentokrát jsme všechno dotáhli prací do vítězného konce. Od toho se musíme odrazit. Už nemáme v tabulce nulu, takže se nám bude dýchat o něco lépe. Ale zase je třeba se připravit na neděli, extraliga má velkou kvalitu, je vyrovnaná a bude těžké porazit úplně každého.“

Co se stalo, že jste málem prošvihl pokřik v kabině? Bylo vidět, jak se u rolby s někým fotíte.

„Přišel hradecký fanoušek, chtěl se vyfotit. Tak jsem udělal dobrý skutek. (usměje se) Kolem hokeje tady byli vždycky super lidi, tak jsem mu chtěl vyjít vstříc.“

Před rokem jste Hradec vynuloval v jeho hale. Naskočila vzpomínka na představení se 49 zákroky?

„To si ani nepamatuju. Zato si vybavím, jak jsem se tady ke konci minulé sezony při nájezdech zranil, spíš tohle bylo v hlavě. Hlavně, ať si zase nic neudělám. Ale když to tak vezmu, tenhle stadion v Hradci mi svědčí (klepe na zuby), snad to nezakřiknu. Těší mě, že to tady vychází.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:15. Okuliar Hosté: 30:41. Järvinen, . Bernad Sestavy Domácí: Bartošák (Kiviaho) – Blain (A), Kalina, Pavelka, Jank, F. Pavlík, Freibergs, Marcel – Eberle (C), Miškář, R. Pavlík – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Chalupa, Lalancette, Perret – Jasper, Zachar, Šťastný. Hosté: Novotný (J. Růžička) – Osburn, Pyrochta (A), Čech, Jánošík (A), Štibingr, R. Jeřábek, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Lantoši, O. Roman, Malát – Šmerha, Fořt, Suchý – Stránský (C), Hradec, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Pilný – Ondráček, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 042 diváků

