Prásk! Sudí schytal ukázkový hit. Neměl den. Stejně jako Vítkovice

Statistici v zápase napočítali celkem osm hitů. Pět jich rozdali Ostravané, tři Kladenští. Největší ránu ovšem schytal rozhodčí Rožánek. Ve 25. minutě si ho u mantinelu na modré čáře „našel“ Jakub Strnad. „Kuba chtěl asi přimáčknout puk a trefil sudího,“ pokrčil rameny kladenský útočník Michael Frolík. „I tohle k tomu patří, že se k něčemu takovému rozhodčí přimotá. Snad bude v pořádku.“

Když se otřesený Rožánek po notné chvíli zvedl, byly na střídačkách vidět úsměvy. „Smáli jsme se Kubovi, že si rozhodčího spletl s protihráčem,“ přitakal Frolík.

Čárový rozhodčí si dal v boxu časoměřičů krátkou pauzu, doktor ho zevrubně prohlédl. Po chvíli naskočil zpátky na led. Stalo se, prostě neměl den. Stejně jako střelci Vítkovic. Přestože Ostravané proti Kladnu dvakrát vedli a v počtu střel na bránu měli výraznou převahu (40:17), brali jenom bod.

Hit Jakuba Strnada, který přimáčkl na mantinel čárového rozhodčího Vladimíra Rožánka • Foto repro O2 TV Sport

„Těžko se mi hodnotí, měli jsme brát tři body,“ neskrýval útočník Jan Káňa. Ofenzivní posila z Olomouce stále čeká na první trefu i bod. Hraje v elitní formaci vedle Kriegera s Muellerem, je v druhé přesilovce. Proti Kladnu měl několik tutových šancí. A nic. Ve 35. minutě byl za stavu 2:1 před gólmanem sám, nepřekonal ho. A z následné akce Kladenští srovnali. I v prodloužení jel na Landona Bowa sám, trefil výstroj.

„Co tomu chybí? Asi hodně no…nevím, prostě to nejsou góly. Musím to nějak zlomit, doufám, že příště to bude lepší. Jsme aktivnější, v závěru jsme měli přesilovky. Gólman jim chytal výborně, ale myslím si, že při tolika střelách, kdybychom lépe mířili…Ale to je kdyby, takže bohužel, je to naše chyba.“

Ve třetí třetině se hrálo na jednu bránu. Poměr všech střel, včetně těch zablokovaných nebo mimo bránu, byl jen v závěrečné části 32:6 (!) pro Vítkovice. „Z tolika střel tam gól prostě musíme dorvat!“ má jasno Káňa. „Ať už hezký, nebo škaredý. Nepovedlo se to, proto má Kladno o bod navíc.“

Ostravané promarnili pět přesilovek, v poslední pětiminutovce hráli v početní výhodě třikrát. V 58. minutě dostali 56 sekund proti třem, trenéři poslali na led pět útočníků. Výsledkem byly rány Petera Muellera a Dominika Lakatoše mimo a jedna Muellerova rána do gólmana.

„Spousta šancí a přesilovek, tohle jsme měli využít,“ mrzelo asistenta Radka Philippa. „Nebyli jsme důrazní před bránou, nenašli jsme si kotouč a gólman to pochytal. Mrzí to hodně.“

Střelecký zmar Vítkovičtí podtrhli v nájezdech po bezbrankovém prodloužení. Mueller, Bukarts, Krieger, Fridrich ani obránce Percy z nich gól nedali. Podobné trable s nájezdy měli už v Lize mistrů.

„Jestli je to prokletí? Nebyli jsme úspěšní,“ komentoval výrazně negativní bilanci z nájezdů Philipp. „Střelce máme, šikovné hráče taky. Jde o to, aby si v nájezdu víc věřili. My jim věříme. Jsou dostatečně dobří, aby to obraceli na naši stranu.“