Gulaši šlupkou sejmul rozhodčího: Nenadával. Popsal strašení Jiříčka

Byla to pořádná rána. Nová tvář v obranných řadách Motoru Michal Gulaši před polovinou pátečního duelu proti Plzni nastřelením ze středního pásma zasáhnul čárového rozhodčího Tomáše Geráta. Sudí se okamžitě sesunul k ledové ploše a spěchal za ním lékař. Gerát si pak ještě chvíli poseděl na trestné lavici, ale byl schopný záhy pokračovat ve své práci. „Naštěstí je v pořádku,“ oddechnul si autor šlupky, která poslala muže v pruhovaném do kolen.

Vypjaté utkání v Plzni nabídlo nelítostný boj o střední pásmo. Šance střádaly oba týmy, tutovky už méně. Při hře pět na pět často nezbývalo než neutrální zónu překonat prudkým příklepem a doufat v zisk kotouče na území soupeře. Stejným způsobem v 27. minutě přemýšlel zadák Michal Gulaši. Jenže v cestě mu stál rozhodčí.

„Jasně, byl jsem to já,“ křenil se sedmatřicetiletý veterán. „Cítil jsem, že mě plzeňský hráč trošku napadá, tak jsem to nahodil, bohužel jsem ho trefil. Naštěstí je v pořádku, nenadával. Ptal jsem se ho, ale byl v pohodě, takže si dělal srandu. Omluvil jsem se mu.“

Nevšední situace utkání neovlivnila, Gerát se po krátkém oddechu vydal zpátky na modrou čáru, aby pomohl s hladkým průběhem zápasu. Spolu s kolegy měl dost práce, hlavní vyměřili osmnáct trestných minut, dvanáct z nich pro Motor. Ten nicméně v oslabeních odolal.

Pomohl k tomu hlavně gólman Dominik Hrachovina, který si 25 zákroky zajistil čisté konto. Přežil i několik závarů, pět minut před koncem mu ťukal na vrátka Kryštof Hrabík, ale českobudějovický gólman utěsnil prostor pod betonem.

„Musím říct, že Hrášek super zachytal, hrozně nás podržel. Odvedli jsme bojovný výkon. Začátek jsme měli trošku ospalejší, pak jsme se do toho dostávali. Když dáme soupeři přesilovky, vždycky je to risk, že může dát gól. Naštěstí jsme ubránili, musím zaklepat,“ hodnotil po utkání Gulaši a několikrát si kloubem zaťukal do zubů.

V nevýhodě jeho Motor pracoval aktivně. Problémy řešil hlavně sedmnáctiletý talent Adam Jiříček, kterého při první přesilové hře dvakrát překvapila nepřesná přihrávka na modrou čáru v kombinaci s těsným přístupem protivníků. Budějovice tak šly do nebezpečných kontrů, při druhém z nich Ondřej Beránek těsně minul vzdálenější horní růžek.

Vyrážet proti nezkušenému Jiříčkovi byla jedna ze strategií hostů. „Všichni víme, že ten kluk je mladej, talentovanej a šikovnej, ale když na něho starší borci vytvoří nějaký tlak, ještě není vyhranej. Má všechno před sebou. Určitě jsme ho chtěli napadat, ať tu chybu udělá, párkrát se nám to podařilo,“ popsal Gulaši.

Sám k fotbalovému výsledku přispěl svou bojovností. Na ledě strávil 20 minut a 33 sekund jako třetí nevytěžovanější hráč Jihočechů. Hlavně v závěru ho ovšem kouč Ladislav Čihák nešetřil. Chodil téměř ob střídání, jako buldok hlídal těsný náskok.

Nejdůležitější moment? Čtyři minuty před klaksonem nastavil své tělo do ostré rány při plzeňském závaru. Budějovice se z tlaku osvobodily, při závěrečné hře bez brankáře už si Škoda větší příležitost nevypracovala.

„I ostatní kluci blokovali, ukázali charakter, takhle se musíme prezentovat,“ zůstával skromný Gulaši, který musel před brankou zápolit s urostlými chasníky jako Luke Adam nebo Kryštof Hrabík. „Líbí se mi fyzická hra, ale nemůžu se přetahovat s někým, kdo má dva metry. Ale jsem tady od toho, abych na oslabení chodil, dělal tu černou práci a pomohl co nejvíc týmu.“

Roli má ostravský rodák jasnou. Do Budějovic přesedlal po sedmi ročnících v barvách Komety, kde si jeho služeb náramně cenili. V letech 2017 a 2018 byl veledůležitým střípkem v cestě za brněnskými tituly, při obhajobě dokonce získal cenu pro nejlepšího extraligového obránce.

I když nemládne, v jeho hře se stále odráží stejné odhodlání a bojovnost. Nepotřebuje soupeře přebruslit. Motor v něm ovšem vidí důležitou záchrannou brzdu pro chvíle, kdy bude nejhůř. A co je důležité, na jihu Čech se líbí i samotnému hráči.

„S rodinou jsme hrozně spokojení a šťastní. Vedení i kluci v kabině nás přijali skvěle. Nemám si na co stěžovat. Tým se skoro z půlky obměnil, ale jsem překvapený, jak si sedl hlavně charakterově. A jak drží pospolu,“ cení si adept na vítězství v Radegast indexu pro největšího obětavce.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 21:49. Hovorka Sestavy Domácí: Hlavaj (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Lev (A), Indrák – Hrabík, Benák, Holešinský – Pour, Mertl, Rekonen – Straka, Adam, Matýs – Jansa. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Pýcha, Doudera (A), Hovorka, Štencel, Kachyňa, Krutil – D. Simon, Harris, Gulaš (C) – Ordoš, Pech (A), Kubík – F. Přikryl, Vopelka, Valský – M. Beránek, Toman, Koláček. Rozhodčí Hribik, Veselý – Svoboda, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5186 diváků