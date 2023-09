Plzeň hledá silnou tvář. Holešinský: Když nám utečou body, přijde panika

V pátečním duelu hráli Západočeši v početní výhodě pětkrát, jenže nic z toho. Naopak po návratu Mikuláše Hovorky z trestné lavice inkasovali jediný gól. Ve třech zápasech nové sezony měli dohromady 18 přesilovek. Využili jedinou. V tomhle ohledu jsou horší už jen nulové Pardubice a Brno.

„Přesilovky byly určitě největší problém. Od prvního zápasu tam byl varovný prst, že jsme je neproměnili. Ani posledně v Litvínově, kde jsme si jimi mohli pomoct. Tentokrát to bylo jako přes kopírák. Speciální týmy musí rozhodovat zápasy. Musíme na tom zapracovat,“ přiznal Holešinský.

Jihočeský vzorec na Indiány platil, před branku je nikdo nepustil. Působili, jako by kolem vozové hradby jezdili v brnění. „Chyběla nám častější střelba. Snažíme se zahrát nějaký vzorec, jenže měli bychom to zjednodušit. Sedneme si k tomu a něco si povíme. Jinak nás to může stát hodně zápasů,“ uvědomoval si 27letý útočník Plzně.

Sám gól ještě nedal. V zápase s Motorem měl dva střelecké pokusy, Po ztrátě Milana Gulaše na útočné modré uháněl na konci první třetiny s pukem k Hrachovinově pevnosti, akci však přeťal Hovorkův faul. „Bylo těžké se prosadit, ale čekali jsme, že s tímhle přijdou. Při hře pět na pět to bylo vyrovnané. Oni měli šance, my taky. Bylo to fifty fifty, ale speciální týmy měly rozhodnout zápas,“ zopakoval.

Trenéři stáhli hru na tři útoky, promíchali karty. Holešinský se posunul do první lajny. „Každý hráč je na tohle připravený, neovlivní to náš styl. Je to tak, že hrají ti, jimž zápas vyjde. Trenéři si mysleli, že tou změnou nakopnou mužstvo. Třetí třetinu jsme měli dost šancí, ale neproměnili standardní situace a příležitosti, které jsme si vytvořili. Musíme se poučit, jít do dalších zápasů a bez ohledu na to, co soupeř hraje, prezentovat se stále hokejem, jaký chceme předvádět my. Pokud budeme hrát náš systém, dodržovat, co si řekneme, myslím, že můžeme hrát vysoko,“ řekl.

Chce to taky zachovat chladnou hlavu. Po třech utkáních má Plzeň tři body za úvodní výhru doma nad Třincem. Nedělní zápas s Karlovými Vary byl odložen na únor, ve středu ji čeká Sparta. „Určitě nepanikaříme, máme začátek sezony. Je to nahoru dolů, musíme najít své tempo a svoji silnou tvář. Jít od jednoho utkání ke druhému, pracovat na tom, abychom byli každý zápas lepší. Získávat body, protože když je na začátku nezískáme, bude to pak těžší a ta panika následně přijde. Musíme se soustředit, aby nám v dalších duelech body neutíkaly,“ vyzval Holešinský.