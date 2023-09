Hrachovina po vychytané nule v Plzni: Žádná krása, ale nám je to jedno

Byla první nula sezony hodně těžká?

„Hlavně, že jsme vyhráli. V Plzni to nikdy není vůbec jednoduché. Buďme rádi za tři body. Získali jsme je zaslouženě. Chtěli jsme trochu víc, což je klišé, zablokovali jsme dost střel. Na konci byly dva velké bloky, že puk nedošel až ke mně na bránu. Díky tomu ty body máme.“

Je nula tím cennější, že jste vyhráli na jeden gól?

„Na tom nezáleží. I kdyby to skončilo 7:6, důležité je vítězství a pro nás ještě víc.“

Našel byste moment, jehož si hodně ceníte?

„Ve třetí třetině mi kotouč zůstal pod betonem. To byl takový omyl. Kluci to před bránou nedorazili, to byl asi zlomový moment zápasu, že puk nedoklepli a zůstal někde pode mnou.“

Plzeň měla pár šancí, ale žádné obrovské, souhlasíte?

„V první třetině možná jednu dvě, nebo netrefili bránu, blbě řečeno. Ve druhé taky a ve třetí toho ke mně kluci moc nepustili. Takže hezký fotbalový výsledek. Ale jakmile přijeli, většinou to bylo nepříjemné. Člověk se musí pořád udržovat ve hře.

Indiáni se neprosadili i kvůli tomu, že hráči Motoru dobře napadali a ve vlastním pásmu je vytěsňovali z nebezpečných prostorů.

„Kluci dobře bránili. Máme dobré hráče do útoku, ale takhle budeme vyhrávat zápasy. Oni mají velké útočníky. Já sám nejsem žádnej velkej kluk, možná spíš do šířky. Ale je to nepříjemné. Všechny týmy hrají dobře před brankou, tam se rozhoduje. Teď ze začátku zápasy asi nejsou žádná krása, nám je to však úplně jedno. Hlavně, že jsme vyhráli. Tohle vítězství nám dodá sebevědomí. Když vyhrajeme zápasy, které odbojujeme. Extraliga je vyrovnaná, některé týmy jsou hokejově odskočené, ale tak to je v každé soutěži. Každý malý detail rozhoduje.“

Půjdou Budějovice nahoru po úvodní porážce na Spartě?

„My chceme být co nejvýš, to je asi úkol téhle soutěže, že chce každý vyhrát. Všechna utkání budou důležitá a každé bude extrémně těžké. Jako tenhle. Ukazuje se, že jdeme správným směrem, ale zase to nesmíme přeceňovat. Jdeme dál.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 21:49. Hovorka Sestavy Domácí: Hlavaj (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Lev (A), Indrák – Hrabík, Benák, Holešinský – Pour, Mertl, Rekonen – Straka, Adam, Matýs – Jansa. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Pýcha, Doudera (A), Hovorka, Štencel, Kachyňa, Krutil – D. Simon, Harris, Gulaš (C) – Ordoš, Pech (A), Kubík – F. Přikryl, Vopelka, Valský – M. Beránek, Toman, Koláček. Rozhodčí Hribik, Veselý – Svoboda, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5186 diváků

