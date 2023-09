Modrý po Martincově demisi: Jsem pořád v šoku! Vím, proč odešel…

Co bude dál? Sílí spekulace o nástupu Kariho Jalonena. „Energii zlomit krizi pořád mám, vždyť jsem mladej kluk…“ zůstává Modrý absolutně nad věcí. Když dostal kouč u kabiny Komety pokyn, aby zhodnotil porážku v Boleslavi, pravil: „Radši se rovnou ptejte…“

V hokeji jste zažil hodně, ale není tohle už i na vás moc?

„Začátek jsme měli dobrý, první třetinu jsme hráli velice kvalitně, vytvořili jsme si plno šancí a hráli jsme dobrý hokej, zodpovědný. Takový, jaký jsme si řekli. Ve druhé třetině se nám vždycky stane nějaká negativita, tady gól v oslabení. Pak propadneme, jedou nám dva na jednoho nebo dva na nikoho a prohráváme 3:1. Jsme v situaci, kdy to bude chtít velký effort (snahu) se z toho vyškrabat a vyhrabat.“

A půjde to?

„V klukách to je, mají charakter. Jsou to výborní hokejisti, teď je jenom na nás, abychom to dali znovu do pořádku a začali dělat malé věci, které nás budou zdobit.“

Kometa má dobré hráče, ale dohromady to nefunguje, není cítit chemie. Proč?

„Ne, ne, ne. Víte, čím to je? Jak se nám přestane dařit, začínáme dělat víc a víc, díky čemuž se dostáváme do větších a větších problémů. Chce to zjednodušit, musíme hrát zodpovědně do obrany a počkat si na šance. Přijdou, měli jsme je, akorát jsme nedali gól. Boleslav jsme přestříleli, v šancích jsme byli lepší. Pravda, oni nás předčili ve speciálních týmech (čtyři góly z přesilovek). Ale to jsou věci, které se dají napravit. Nejsme daleko. Zlomí se to. Je to jen otázka času.“

Jak moc vás zarazil náhlý odchod Patrika Martince? Anebo jste tušil…

„Jsem pořád v šoku. Jsem ve strašným šoku… Je to můj partner, můj kamarád a vynikající člověk. Strašně mě to mrzí a stále to nějak zpracovávám a trávím. Jsem z toho fakt špatnej. Vadí mi to.“

Máte pocit, že vás v tom nechal?

„Ne, ne. Ono v tom je ještě něco jiného. Ale já o tom nechci mluvit, to musí jít od něj. Nechci to komentovat, respektuju jeho rozhodnutí, protože vím, co se tam stalo, proč se to stalo a z jakého důvodu odstoupil. To si ale musí říci on. Ovšem chápu to a respektuju. Každopádně mě to vůči Patrikovi mrzí, protože jsem chtěl s ním pracovat společně. On je hrozně fajn člověk.“

Napadlo vás aspoň na vteřinu, že to položíte také a půjdete od toho oba?

„Taky. Hlavou vám běží plno věcí. Ale když jsem si o tom s Patrikem promluvil, chtěl, abych pokračoval dál. Mezi námi je pořád velice kvalitní vztah a respekt. Ale Patrik chybí, je to kluk se spoustou zkušeností, prošel si plno boji. Jak hráč tak jako trenér. Je to život.“

Kometa je v posledních sezonách pohřebištěm trenérů. Strach nemáte, to je jasné, ale co zvláštní pocit?

„O tom ta práce. Když to každému jde, každý je hrdina. Teď je umění se z toho vyškrábat a předvést vlastní charakter. Co umíš. Půjdeme zase zpátky k tabuli a začneme pracovat.“

Předpokládám, že jste v čilé komunikaci s majitelem Liborem Zábranským, očekáváte příchod nového hlavního kouče?

„Zatím jsme nemluvili, on je z toho taky v šoku. Stalo se to fakt rychle. Samozřejmě budeme komunikovat, Libor si vede klub správným směrem. Je u Komety dlouho, ví, co potřebuje. Budu jen rád, pokud u odpovědi na tuhle situaci budu její součástí. Abychom se z toho dostali.“

Nasvědčovalo podle vás něco v přípravě, že Kometa bude mít tak špatný start?

„Ne, vůbec. Je to zajímavé, jak se to sesypalo. Jednou jsem to zažil v AHL. Prohráli jsme první čtyři zápasy, dali jeden gól. Pak se to otočilo, dostali se do play off a hráli výborný hokej. Ale je strašně zajímavé, jak je to celé křehké. Kluci jakmile ztratí trošku sebevědomí, začnou mačkat hokejky a dělat netypické věci, které se obvykle nedělají. Hokej je hrozně o hlavě, psychologicky musíš být nesmírně silný a odolný. Každý umí hrát, pokud se daří. To se každý směje a je uvolněný. Pokud se nedaří, je uměním dělat malé věci, které pomůžou týmu dostat se tam, kam potřebuje.“

Má kabina Komety skutečné lídry, kteří v téhle situaci dokážou otočit směr?

„Věřím, že jo.“

A není jich moc? V tom smyslu, že pak ani jeden to neřídí správně?

„Ne. Jsou tam zdraví a správní kluci, celá kabina je zdravá. Věřím, že najdeme Kometě cestu zpátky. Tam, kam patří.“

Máte pořád energii zlomit krizi?

„Mám. Vždyť jsem mladej kluk, teprve začínám…“ (usmívá se)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:10. Järvinen, 28:22. Fořt, 36:44. Söderlund, 46:55. Lantoši, 53:11. Fořt, 59:25. Söderlund Hosté: 14:45. Gazda, 58:02. Pospíšil, 58:27. Lintuniemi Sestavy Domácí: Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (A), Čech, Štibingr, Pláněk, Bernad – Skalický, Järvinen, Aaltonen – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Šmerha – Suchý, Hradec, Stránský (C). Hosté: Lukeš (Kavan) – Ďaloga, Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel (A), Moses – Flek, Zbořil, Kohout – Zaťovič (C), Holík, Okál – Boltvan, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Úlehla, Ondráček – Kajínek, Svoboda Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3314 diváků

