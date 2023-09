Voráček u výprasku 1:7 od Sparty, Brno znovu padlo. Derby pro Třinec

Bratři Kašové zářili proti Tyrům

Za domácí nejdříve dvakrát zahrozil Kudrna a v čase 4:15 už se dočkali vedení. David Kaše zpoza branky našel u levé tyč osamoceného bratra Ondřeje, který oslavil svůj návrat do sestavy po jednozápasové pauze způsobené nemocí hned gólem. V 9. minutě slavili Severočeši podruhé a Daniela Krále překonal střelou nad vyrážečku z levého kruhu britský kanonýr Kirk.

Na druhé straně se v ojedinělé příležitosti ocitl Faško-Rudáš, ale další šance měla Verva. Liberecký gólman kryl Kudrnův pokus i Zemanovi šanci, po které jej přistrčený litvínovský bek srazil na zem. Šel za to pykat a za 40 sekund jej následoval na trestnou lavici Demel, ale Bílí Tygři se v dlouhé přesilovce pěti proti třem neprosadili.

V 18. minutě měli hosté nejdříve velkou příležitost v oslabení při Bulířově trestu. Vlach našel před brankou volného Najmana, ale útočník, který se po zranění zařadil poprvé v sezoně do sestavy, ztroskotal na Tomkovi. Domácí nakonec početní výhodu využili a kombinaci Baránka a Koblasy zakončil z pravého kruhu Abdul, jenž oslavil svou čtvrtou trefu v sezoně.

Kvůli Vlachově faulu pokračovali domácí v početní výhodě i na přelomu první a druhé části, ale Liberec se ubránil. V čase 22:25 se navíc dočkal snížení. V přečíslení našel Filippi mezi kruhy Péreze a osmnáctiletý rodák z Barcelony se ve čtvrtém startu v extralize dočkal premiérové branky.

Odpovědět mohl Demel. Při Abdulově vyloučení si Tomek poradil s Birnerovou střelou a po Najmanově trestu ve hře čtyř proti čtyřem jej nepřekonal ani Flynn. Další možnost měl už v oslabení Rychlovský. V 32. minutě se dostal do úniku Hlava, ale forhendovým blafákem na Krále nevyzrál.

Při Jurčíkově pobytu na trestné lavici se domácí ubránili a sami udeřili v přesilovce proti třem po souběžné vyloučení Filippiho a McCoshena. Souhru Kirka, Jakse a Davida Kašeho završil šest sekund před druhou pauzou ranou z levého kruhu Koblasa.

Hned na startu závěrečného dějství byl Litvínov blízko dalšího gólů, ale po Kirkově přihrávce minul odkrytou branku Válek. Liberec se snažil zkorigoval stav, ale Filippi, Bulíř ani Flynn se gólu nedočkali. V 45. minutě fauloval Ivan unikajícího Hlavu, ale domácí forvard nařízené trestné střílení neproměnil. Bekhendový blafák Král pokryl.

Bílí Tygři při snaze o snížení dvakrát trefili tyč. Nejdříve to byl v 53. minutě ve vlastním oslabení McCoshen a potom i o dvě minuty později při Jurčíkově trestu Melancon. Litvínov odolal i 57 sekund oslaben o dva hráče po Havelkově faulu.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Dnešní utkání bylo výrazně ovlivněné hrou v oslabeních a v přesilových hrách. V tom jsme soupeř předčili, proto jsme jsme vyhráli. Stěžejní moment jsou nejen vstřelené branky, ale i dvě ubráněná oslabení tři na pět. Tam kluci odvedli velkou práci. Jsem rád, že naopak my jsme přesilovku pět na tři využili. Jsme za tři body extrémně rádi, protože jsme hráli proti velice těžkému soupeři, který hlavně na začátku a v průběhu druhé třetiny byl velmi nepříjemný. Extrémně tvrdě napadal a forčekoval, měli jsme s tím určitý problém. Naštěstí jsme inkasovali jen jeden gól a čtvrtou brankou jsme se uklidnili.“

Filip Pešán (Liberec): „Zápas opět rozhodla první třetina a naše extrémní nekoncentrovat a nedisciplína. Dostali jsme opět velmi laciné góly, které během první třetiny zápas téměř rozhodly. Pak jsme se do toho znova trošku obuli a snížili jsme. Ale opět přišlo nesmyslné vyloučení do třech, které nám šest sekund před koncem druhé třetiny vzalo šanci. Ve třetí třetině už jsme si nezasloužili zápas otočit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:15. O. Kaše, 08:10. Kirk, 18:56. Abdul, 39:54. Koblasa Hosté: 22:25. Pérez Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Kudrna, Sukeľ (C) – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: D. Král (Hrenák) – Ivan, McCoshen, Melancon, Kolmann, J. Dvořák, Derner, A. Král – Klíma, Bulíř (A), Rychlovský – Faško-Rudáš, Filippi (A), Pérez – Flynn, A. Najman, Birner (C) – Mucha, Šír, Vlach. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Šimánek, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Rychlý nástup Pražanů a vyhnání Brízgaly

Sparta se už po 53 vteřinách dostala šťastně do vedení, když Kempného střelu zvedl jeden z bránících hráčů a puk přeplachtil zkoprnělého brankáře Brízgalu. Kladno se dlouho nemohlo dostat do tempa. A brzy inkasovalo podruhé, Buchtele překonal gólmana Rytířů dorážkou vlastní teče.

Až ke konci první třetiny se Středočeši vzchopili, a to hlavně zásluhou aktivního Frolíka. Ani jedna z jeho střel se neujala. Dílčího vítězství domácí dosáhli v bitce, kanadský obránce Dotchin boxerským úderem složil sparťana Krejčíka.

Druhou část Rytíři zahájili náporem, v němž opět soupeřova brankáře nejčastěji zaměstnával Frolík. Paradoxně v době největšího tlaku domácích Sparta udeřila, kapitán Řepík se od mantinelu prosmýkl před branku a puk hodil nad Brízgalovu lapačku. Vedoucí celek extraligy vzápětí vtěsnal dvě branky do 141 vteřin: Buchtele úspěšně dorážel v oslabení, Najman se prosadil po rychlém protiútoku a brankáře Brízgalu střídal kolega Bow.

Hosté neměli dost ani ve třetí třetině, v jejím úvodu Irving využil přesilovku a dal svůj první gól za pražský tým. Výhodu o jednoho muže vzápětí využil i domácí Ticháček, který tím zmírnil vysokou porážku. Navzdory jasnému stavu se na ledě neustále jiskřilo, rozhodčí museli řešit několik dalších šarvátek a bitek. V závěru ještě triumf Sparty zpečetil Horák.

Ohlasy trenérů

Pavel Skrbek (Kladno): „Sparta měla velice dobrý vstup do utkání, z prvních střídání jsme dostali gól, brzy nato další. Byla to studená sprcha, byli jsme opaření. Pak jsme se dostávali do hry, vstup do druhé třetině jsme měli dobrý. Bohužel vždycky, když jsme se nadechli k malému náporu, jsme dostali gól. Spartě to tam napadalo. Třetí třetina byla rozkouskovaná, zavládly emoce.“

Pavel Gross (Sparta): „Jsme rádi, že jsme v Kladně vyhráli, protože tady to je velké derby. Začali jsme dobře, hráli jsme jednoduše, vůbec ne v naší zóně. Hru jsme otáčeli. Pak jsme si ji zkomplikovali a pokračovalo to i ve druhé třetině. V prvních deseti minutách jsme měli jen jednu střelu na bránu, tam nás podržel brankář Kovář. Po třetím gólu bylo po zápase, měl pak už jiný náboj, než do té doby. Oba týmy hrály velmi dobře v oslabení.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:49. Ticháček Hosté: 00:53. Kempný, 08:17. Buchtele, 31:13. Řepík, 33:38. Buchtele, 34:59. O. Najman, 42:34. Irving, 58:46. Horák Sestavy Domácí: Brízgala (35. Bow) – Dotchin (A), Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček, Klikorka – Sideroff, Plekanec (C), Tralmaks – Beran, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Frolík (A) – M. Procházka, Babka, Melka. Hosté: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný, Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – P. Kousal (A), Horák, Kestner – Chlapík, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman (A), Vitouch, Konečný. Rozhodčí Hribik, Veselý – Frodl, Lhotský Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4391 diváků

Fořt prodloužil trápení Komety

Jihomoravany dnes vedl Jaroslav Modrý, který se z pozice asistenta posunul na post hlavního trenéra po sobotním Martincově odstoupení. Do branky postavil poprvé v sezoně Lukeše, v sestavě chyběl zkušený centr Marcinko.

Úvod zápasu byl oboustranně opatrný a soustředil se především na boj o střední pásmo. První šance přišla až v přesilové hře, kterou domácí využili po devíti vteřinách, kdy se po kombinaci prosadil střelou z mezikruží Järvinen.

Kometa ale odpověděla bleskově a už po 35 vteřinách bylo vyrovnáno, po přihrávce Fleka se trefil Gazda. Brno mohlo ještě do konce prvního dějství strhnout vedení na svoji stranu, ale Kohout se ve slibné pozici neprosadil.

Síla Bruslařů dnes spočívala v přesilových hrách. Při vyloučení Kučeříka využil druhou početní výhodu Fořt, když ideálně tečoval nahození od modré čáry.

Brno tentokráte nedokázalo ihned odpovědět, v jedné z mála šancí hostí se ocitl Cingel´, ale Novotný byl na svém místě. Stejně jako při střele svého loňského spoluhráče Lintuniemiho.

Během narůstajícího náporu Komety se ale puk v obranném pásmu Bruslařů odrazil do středu hřiště k Söderlundovi, který sólo nájezd na Lukeše bezpečně proměnil.

Hosté i přes dvoubrankové manko zápas nezabalili. Častou střelbou se pokoušeli o korekci nepříznivého stavu, blízko gólu byl Kohout, ovšem defenzíva Boleslavi vše uhlídala.

Zkraje třetí třetiny měla Kometa výhodu dvojnásobné přesilovky v trvání dvou minut, ale téměř se nedostala do koncovky a šanci na korekci stavu trestuhodně promarnila.

Vzápětí Brno poznalo, jak se hraje v početní výhodě, za pouhých 14 vteřin zasunul Lantoši puk za Lukešova záda počtvrté. Brzy poté se prosadil podruhé v přesilovce Fořt. Domácí výrazně polevili, dovolil dát Kometě dvě branky v krátkém rozmezí, ale Söderlund do prázdné branky trefil vítěznou pojistku.

Bruslařům se tak hned na první pokus povedla odveta za jarní vyřazení v předkole play v uplynulém ročníku ligy.

Ohlasy trenérů

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Povedla se nám první přesilovka a za deset vteřin jsme dali gól, jenže jsme zbytečně inkasovali hned při dalším střídání. Ve druhé třetině se výkon zlepšil, do zápasu nás dostaly přesilovky a je moc dobře, že je proměňujeme. Mrzí mě závěr utkání, tak zkušený mančaft to musí odehrát líp, ale jsme rádi za tři body a bojovný výkon, který jsme podali. Hlavně v dvouminutovém oslabení ve třech, to bylo klíčové pro další vývoj. Těší mě i to, že jsme dali hodně gólů.“

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Začátek jsme měli dobrý, odehráli jsme kvalitní první třetinu, bylo to zodpovědné, Ve druhé třetině jsme inkasovali v oslabení a pak propadneme při našem útoku a hned je to 1:3. V naší situaci se už toho musíme vyhrabat. Kluci mají charakter a je jenom na nás, abychom to dali do pořádku a začalo to fungovat. Když se nám nedaří, zabředáme do problémů, musíme to zjednodušit. Věřím, že nejsme daleko a bude se dařit. Mrzí mě odchod Patrika Martince, jsem toho v šoku. Je tam ještě něco jiného, ale nechci o tom mluvit a to si musí říct on sám. V hlavě vám běží plno věcí. Jeho odchod respektuji, stále máme kvalitní vztah a vzájemný respekt.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:10. Järvinen, 28:22. Fořt, 36:44. Söderlund, 46:55. Lantoši, 53:11. Fořt, 59:25. Söderlund Hosté: 14:45. Gazda, 58:02. Pospíšil, 58:27. Lintuniemi Sestavy Domácí: Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (A), Čech, Štibingr, Pláněk, Bernad – Skalický, Järvinen, Aaltonen – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Šmerha – Suchý, Hradec, Stránský (C). Hosté: Lukeš (Kavan) – Ďaloga, Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel (A), Moses – Flek, Zbořil, Kohout – Zaťovič (C), Holík, Okál – Boltvan, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Úlehla, Ondráček – Kajínek, Svoboda Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3314 diváků

Kubík rozhodl v prodloužení do prázdné

Oboustranně svižný začátek nabídl hodně bruslení, ale žádné šance. Domácím se nevydařila ani přesilovka. Postupně však Jihočeši získávali převahu. Pěknou střelou z mezikruží se prezentoval Přikryl, otevřít skóre se pokoušel Vopelka po objetí branky zezadu.

Střelami z levého i pravého kruhu tradičně hrozil Gulaš. Obrovskou příležitost měl Kubík, jenž získal kotouč po chybě hostů, ale trefil pouze tyčku. Budějovickou obranu naopak vystrašil Kalina, jehož střelu po ledě od modré čáry šťastně vyrazil Hrachovina levým betonem.

Budějovičtí nevyužili ani další dvě početní výhody, naopak Hrachovinu ohrozil ve vlastním oslabení Perret. Nebezpečný byl také pokus obránce Pavelky ve 26. minutě. Přečíslení dva na jednoho o dvě minuty později nezakončil Miškář.

Z domácího týmu se marně snažili prosadit bojovníci Ordoš a Vopelka. Potom Hradec lacino získal dvě přesilovky v krátkém sledu, ale skóre se neměnilo. Bránící čtyřky pracovaly výborně. Gólový účet otevřeli Jihočeši ve 37. minutě. Obránce Hovorka zachytil dlouhou rozehrávku Mountfieldu a s pomocí Harrisovy teče našel na útočné modré čáře Gulaše, jehož střelu švihem z levého kruhu vyrazil Bartošák před sebe a domácí kapitán skóroval z dorážky.

Na startu třetí třetiny nevyšel Motoru ani čtvrtý přesilovkový pokus. V dalším průběhu měl po chybě soupeře dobře našlápnuto Přikryl, jenže příliš váhal se střelou. Při trestu Harrise zabránil Pýcha obětavým pádem téměř jistému gólu. S přibývajícím časem narůstal tlak Hradce, ale Hrachovina odolával. Necelé dvě minuty před sirénou zkusili hosté power play. Po vyhrané buly po pravici budějovického brankáře protlačili hosté kotouč za čáru a na řadu přišlo prodloužení.

Nastavený čas trval jen 61 sekund. Domácí Ordoš pro závadu na brusli ztěžka opouštěl hrací plochu a hosté zkusili hrát bez brankáře s hráčem navíc. Kotouč ale získal Kubík a z obranného pásma trefil opuštěnou branku.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Navázali jsme na předchozí výkon z Plzně, přestože ve druhé třetině jsme měli slabší pasáže a dostali se trochu pod tlak. V některých momentech třetí části při nás stálo štěstí, ale inkasovali jsme při power play soupeře. V prodloužení zkusili hosté znovu hrát bez brankáře a my jsme dali gól, jaký jsem při power play ještě neviděl. Naše hra na začátku sezony není žádná krása, ale kluci makají a z trenérského pohledu mají výborný přístup.“

Tomáš Hamara (Mountfield HK): „Jsme rádi, že jsme dotáhli zápas do prodloužení. Nepovedl se nám vstup. Chyběl nám pohyb a Budějovice nás přehrávaly v soubojích. Trochu jsme do toho dostali ve druhé části. Měli jsme výborné oslabení, což nás nakoplo. V závěru jsme se dostávali do šancí, bohužel jsme je neproměňovali. Vyrovnávací gól jsme tam doslova dotlačili. V prodloužení jsme znovu zkusili riziko bez brankáře, když domácím chyběl jeden hráč. Chtěli jsme zkusit něco jiného, protože minule nám nevyšly nájezdy.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:44. Gulaš, 61:01. Kubík Hosté: 58:50. Perret Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Pýcha, Doudera (A), Hovorka, Štencel, Kachyňa, Krutil – D. Simon, Harris, Gulaš (C) – Ordoš, Pech (A), Kubík – F. Přikryl, Vopelka, Valský – M. Beránek, Toman, Koláček. Hosté: Bartošák (Kiviaho) – Kalina, Blain (A), Freibergs, Pavelka, Jank, F. Pavlík, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Jergl (A) – Perret, Lalancette, Šťastný – Jasper, Zachar, Chalupa. Rozhodčí Mich. Sýkora, Šindel – Brejcha, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 303 diváků

Oceláři ztratili dvougólový náskok, spasil je Hudáček

Až do prvního vyloučení v 18. minutě se hrál sice svižný hokej, ale bez výraznějších šancí. Obě obrany pracovaly spolehlivě a nepouštěly soupeře do přečíslení ani k dorážkám. Vítkovice si v úvodní přesilové hře vypracovaly dva větší závary a při pokusech Muellera, Kaluse i Kriegera skončil puk jen těsně mimo tři tyče. Udeřilo ale na druhé straně. Hrehorčák se s návratem na led z trestné lavice dostal do úniku a trefil se mezi Klimešovy betony.

Ještě před první sirénou zahrozila elitní formace Ostravanů, kteří byli v prostřední části nebezpečnějším týmem. Střela Muellera v přesilové hře prošla Mazancovi mezi betony, ale puk se zakutálel mimo branku. Třinecký gólman zkrotil i pokus Chlána z mezikruží, ale ve 37. minutě už kapituloval. Raskobovu střílenou přihrávku usměrnil Krieger za záda Mazance. Vzápětí se do sóla probíjel hostující Lakatoš, ukázkovým zákrokem jej ale zpacifikoval Smith.

V úvodu třetí třetiny zachytil Kurovský v útočném pásmu chybnou rozehrávku hostů, Klimeše však nepřelstil bekhendovou kličkou. Následně domácí útočník Nestrašil netrefil v přesilové hře odkrytou branku. Další oslabení už ostravský klub neustál. Růžička, který před utkáním převzal cenu za překonání historického klubového rekordu v počtu asistencí (360), se prosadil střelou z pravého kruhu.

Ostravané posbírali v úvodních dvou třetinách jen jeden trest, ale ve třetí třetině čtyři. Z další početní převahy zvýšil po vydařené souhře Vrána. Hosté se nevzdali. Při hře šest na čtyři snížil z mezikruží 32 sekund před koncem Percy. V dalším risku bez brankáře vyrovnal Lakatoš zpoza pravého kruhu v čase 59:59. Oceláři ale o výhru nepřišli, v prodloužení jim zařídil druhý bod Hudáček.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Třinec): „Viděli jsme velmi dobrý zápas. Z obou stran bojovný, nikdo si nic nedaroval, oba gólmani chytali výborně. Vypadalo to, že bude zápas o druhém gólu a dali jsme dokonce třetí. Takový stav (3:1) si už musíme pohlídat a dohrát ho nějakým způsobem do konce. Jsme rádi za vítězství, hráli jsme proti kvalitnímu soupeři a každý bod si ceníme, ale v tomhle zápase jsme jeden ztratili. Musíme se z toho poučit a jít dále.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Krásný zápas, velký boj na ledě i v hledišti, hráči cítili podporu fanoušků. Domácí nás (v první třetině) párkrát zatlačili. Na konci přesilovky jsme udělali hrubou chybu. Snažili jsme se hrát krosovou přihrávku, ta byla ztečovaná, samostatný únik a gól. Ve druhé třetině se hrál znovu dobrý hokej, podařilo se nám vyrovnat a do třetí jsme šli za stavu 1:1. Tam jsme udělali pár chyb v obraně plus zbytečná vyloučení, která nás skoro stála zápas. Musím hráče pochválit za nasazení, že se vydali úplně ze všeho a v závěru během asi 35 vteřin dali dva góly na 3:3. Pro nás zklamání z výsledku, že není bodů více. Na druhou je to ale zlatý bod, protože už byl zápas za stavu 1:3 možná v hlavách některých ukončen. Vzchopili jsme se. V prodloužení jsme měli taky tutovku, ale proměnil ji soupeř.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:03. Hrehorčák, 49:22. M. Růžička, 56:44. Vrána, 63:47. Hudáček Hosté: 36:45. Krieger, 59:28. Percy, 59:59. Lakatoš Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Polášek – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Klimeš (Machovský) – Raskob, Percy, Grman, Mikuš (A), Zeleňák, Gewiese, L. Kovář – Mueller (A), Krieger, Káňa – Lakatoš (C), Chlán, Fridrich – Kalus, Kotala, Bukarts – R. Půček, Přibyl, Krejsa. Rozhodčí Kika, Vrba – Rampír, Blažek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

Sedlák rozsekl duel ve druhé třetině

V úvodní třetině byli Pardubičtí střelecky aktivnější, k čemuž jim pomohli i dvě přesilovky, během nichž drželi soupeře v jeho obranném pásmu. Druhou početní výhodu Východočeši rozehráli ve 13. minutě a po 11 vteřinách ji využili. Po ukázkové kombinaci zakončil Poulíček a vstřelil první gól zápasu.

Za dalších devadesát vteřin se příznivci Dynama radovali znovu. Při akci prvního útoku Pardubic našel Hyka před brankou zcela volného Sedláka, který překonal brankáře Sedláčka. Hosté dokázali snížit v závěru úvodního dějství, když Nahodil ihned po buly oslovil Řezníčka, jenž propálil Willa.

Hanáci rozehráli svou první přesilovku v polovině druhé třetiny, ale možnosti k vyrovnání nevyužili. S příležitostmi Pardubic si zase poradil Sedláček, a proto druhá třetina žádnou branku nenabídla.

V bojovném utkání se hosté stále drželi na dostřel. Pardubice odskočily na dvoubrankový rozdíl až v 52. minutě, kdy z prostoru kruhu mířil přesně Hyka. Hráči Olomouce pak měli k dispozici přesilovku, usadili se v útočném pásmu, ale Pardubice se dokázaly ubránit.

V 57. minutě následoval únik pardubického Vondráčka, který byl nedovoleně zastaven a rozhodčí nařídili trestné střílení. Na Sedláčka se rozjel Paulovič, jenže olomoucký brankář jeho kličku vystihl. Hosté ještě hráli v šesti bez brankáře, ale ani Nahodil Willa zblízka nepřekonal.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Pardubice): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu a vytvářeli si příležitosti. Pomohli jsme si v přesilovce, která nás trápila v předchozích zápasech. To bylo povzbuzující. Mrzí nás obdržená branka, jinak by se nám určitě hrálo lépe. Po špatně provedeném buly jsme se dostali pod tlak, ale tým si to odmakal. Byl to úporný boj. Olomouc nám to dělala těžké, zlomil to náš gól na 3:1. Měli jsme i spoustu štěstí, puk nám tam poskakoval na hraně brankoviště. Jsme rádi za tři body. Věřím, že se dobře připravíme na další zápas na ledě Vítkovic.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Pardubice výborně začaly a v první třetině nás zatlačily. Než jsme na to reagovali, tak jsme prohrávali. Od druhé třetiny jsme hru vyrovnali, proti Pardubicím je těžké se prosadit, ale nějaké šance jsme si vytvořili. Prohráli jsme 1:3, nedá se nic dělat. Myslím, že náš výkon byl dobrý, hráče jsme pochválili. Máme na čem stavět do dalších zápasů.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:51. Poulíček, 14:21. Sedlák, 51:34. Hyka Hosté: 19:06. Řezníček Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič (A) – Mandát, Rákos, Vondráček. Hosté: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Klimek, Nahodil (A), P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Kunc, Knotek (A), Navrátil – Menšík, Macuh, Kucsera. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Hynek, Hnát Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8831 diváků