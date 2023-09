Zatnout zuby, jinak proti Olomouci bez šance. Poulíček je bez céčka lehčí?

Olomouc byla, je a bude stejná. To znamená, že vás vždycky čeká tvrdá práce, abyste s ní vyběhli. „Těžký a bojovný. Oni mají k zápasu skvělý přístup a jsou hodně houževnatí. Vlastně klasika,“ přikývnul i pardubický útočník Patrik Poulíček. Jeho tým vyhrál 3:1, ale i když měl převahu a bušil? Rozhodně nešel do kabiny s dojmem, jaká to byla jízda z kopce bez šlapání. „Než jsme zareagovali? Prohrávali jsme 0:2. Ale náš výkon byl dobrý, hráče jsme za přístup pochválili. Je na čem stavět,“ zůstal pozitivní olomoucký kouč Jan Tomajko. Nehudroval, spíš dal najevo, že Hanáci šli na hranu možností.

Dva góly z brankoviště, k nim metrák dalších šancí a Pardubice vedly v 15. minutě 2:0. Nejprve se zdálo, že Olomouc zmuchlají jako papírovou kuličku a zahodí. Jenže dvě události tenhle scénář zamítly. Za prvé za chvíli po signálu z vhazování snížil Dalibor Řezníček. Ale hlavně se Jakub Sedláček rozchytal do režimu „absolutní monstrum“. Dynamo nezvolnilo, nenahodilo mód, že ono se to samo nějak dokoulí. Tentokrát opravdu dominovala formace Lukáše Sedláka, jenže Sedláček od druhého gólu rostl a rostl s každým zákrokem. Velký první zápas sezony pro třiatřicetiletého cestovatele, který se v Olomouci objevil potřetí v kariéře!

Když k tomu přičtete klasickou vlastnost party trenéra Tomajka: směrem do defenzivy se maká, jak kdyby na tom závisel osud lidstva? Hodně dlouho se Dynamo muselo bát, že přijde jeden brejk, případně přilétne zbloudilá střela a drobný náskok pošle k šípku. „Musíte se tomu přizpůsobit, hrát i podle skóre. Skvělý Willda (Roman Will), bez debat,“ ulevil si Poulíček. Drama skončilo až s gólem Tomáše Hyky v 52. minutě.

Poulíčkova formace je od začátku sezony velmi silná. Nemá problémy vzadu, dává góly. Konkrétně její centr se trefil už potřetí ve čtvrtém zápase. „Chtěl bych se cítit lépe, ale jsem rád, jak nám to celkově jde. Nejsme k sobě nějak přehnaně kritičtí, podpoříme se. Když něco nevyjde, popovídáme si o konkrétní situace,“ taky vnímá, jak se jejich trio s Robertem Říčkou a Matejem Paulovičem chytlo. „Šance si vytváříme pohybem a jednoduchou hrou. Jsme schopní hrát dobrý hokej.“

A to vyšší očekávání od sebe sama? V minulé sezoně dal osm gólů. Větší nároky tak i překvapují. „Moje hlava pořád vytváří pořád nějaké takové myšlenky,“ usmál se. „Asi bych se chtěl cítit lépe fyzicky ještě, mít lehčí pohyb. Jen jasně, kdyby mi někdo řekl dopředu, že mě čeká takový start, líbám mu nohy,“ vysvětlil svůj pohled.

Nakonec Poulíček ještě přidal, že se mu ulevilo bez kapitánského céčka: „Možné to je. Mě hrozně těšilo, že jsem céčko dostal, byla to čest. Ale když se dívám zpětně, možná jsem měl přijít a říct, že je toho na mě moc a svazuje mě to. Je možný, že teď mi to pomohlo, že se v hlavě mohu víc starat jen o svoji hru. Takže přišla lehkost?“ může být.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:51. Poulíček, 14:21. Sedlák, 51:34. Hyka Hosté: 19:06. Řezníček Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič (A) – Mandát, Rákos, Vondráček. Hosté: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Klimek, Nahodil (A), P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Kunc, Knotek (A), Navrátil – Menšík, Macuh, Kucsera. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Hynek, Hnát Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8831 diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE