Zaťovič o konci dalšího kouče: Byli jsme opaření. Ale není to otázka na mě

V Boleslavi jste inkasovali čtyři góly v oslabeních. Byl to hlavní problém?

„Asi jo. Pak je těžký nějak otočit zápas. Chtěli jsme hrát dobře z obrany, hru dopředu jsme trochu zlepšili, ale dostali jsme prostě čtyři góly v oslabení.“

Navíc jste nezvládli vlastní přesilovku v poměru pět na tři.

„Naději jsme neztratili, ale přesilovka mohla zápas otočit, nebo aspoň stav srovnat. Sehráli jsme to špatně.“

Co je tedy kamenem úrazu?

„Nevím. Strašně moc individuálních chyb, pramenila z toho ta oslabení. Hra vepředu už vypadala trošku líp. Musíme odpracovat všechno sami, sami se musíme zvednout. Říkáme si, co máme zlepšovat, co máme dělat a žádný soupeř nám body nedá. My si je musíme vybojovat, pracovat dál a dál. Věřím, že se to zlomí. Musí se to zlomit.“

Najdete nějaká pozitiva?

„Získali jsme hodně puků v jejich pásmu, z toho pramenily šance. Jejich gólman nás několikrát vychytal, Kohy (Martin Kohout) tam měl výbornou šanci, zůstalo to na betonu na brankové čáře. Mančaft může trošku srazit, když vidí, že to tam nepadne ani z takové šance. Nesmíme věšet hlavy, musíme jít dál. A taky nesmíme dostat šest gólů.“

Odskakují vám puky, ve hře jsou patrné technické nedostatky. Co vidíte jako klíčový důvod?

„Vznikají situace z toho, že chceme moc. Viděli jsme to i v ostatních zápasech, beci se vydají dopředu a pak jedou hráči dva na nula, tři na nula, to se nemůže stát. Kdybychom byli ve větší pohodě, nestane se to nikdy. Odskakování puků pramení z nějaké nervozity, člověk to chce protrhnout, zlomit, naopak se to otočí proti nám. Potřebujeme zápas na málo branek, kdy vyhrajeme o gól. To nás zvedne.“

V Kometě skončil kouč Patrik Martinec. Jak jste na to reagovali?

„Nevěděli jsme, co se děje. Přišel do kabiny, oznámil nám to, byli jsme opaření. Nikdo nevěděl, že se něco takovýho chystá. Patrik se s náma rozloučil, řekl, že končí, a je to na Modrákovi (Jaroslavu Modrém) a dalších trenérech, abychom to zvedli a něco s tím udělali. Byli jsme hození do vody.“

Brno točí trenéry poměrně často. Čím to?

„Když nebyly výsledky a Patrik to tak cítil, tak to udělal. To není otázka na mě.“

Prý si kabinu do značné míry řídíte sami. Takové názory se často objevují na sociálních sítích nebo v diskusních fórech, člověk je nesmí přeceňovat. Je na nich přesto kus pravdy?

„Sociální sítě nesleduju. V kabině jsme v pohodě, děláme, co můžeme. Musíme zlepšit hokej, v kabině nic nevyhrajem. Nervozita je a my to musíme uhrát na ledě.“

Daří se vám udržovat bojovnou morálku?

„Pracujeme na tréninku, všichni makají na sto procent. Nevidím tam, že by se někdo na něco vykašlal nebo nechtěl. Snažíme se to držet na pozitivní vlně, což je samozřejmě těžký, prohry přibývají a je to problém. Kdybychom měli šest bodů, nic se neděje. Musíme to zastavit.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:10. Järvinen, 28:22. Fořt, 36:44. Söderlund, 46:55. Lantoši, 53:11. Fořt, 59:25. Söderlund Hosté: 14:45. Gazda, 58:02. Pospíšil, 58:27. Lintuniemi Sestavy Domácí: Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (A), Čech, Štibingr, Pláněk, Bernad – Skalický, Järvinen, Aaltonen – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Šmerha – Suchý, Hradec, Stránský (C). Hosté: Lukeš (Kavan) – Ďaloga, Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel (A), Moses – Flek, Zbořil, Kohout – Zaťovič (C), Holík, Okál – Boltvan, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Úlehla, Ondráček – Kajínek, Svoboda Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3314 diváků