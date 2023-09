Spasitel Brna? Mluví se o Jalonenovi. Tvrdím, že nahoru by ho dostal Jandač

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Na Kometu je i v nové sezoně smutný pohled. Zase zaráží. Vypadá jako vůz smontovaný z různých dílů všelijakých značek. A se zadřeným motorem pod kapotou. Jména známá, zavedená, ale dohromady to skřípe. Brňané vás jako soupeř ničím nepřekvapí, jistá snaha se utápí ve stereotypu, probíhá ježdění jednotlivců tam a zpět bez ladu a skladu. S pramalou vzájemnou výpomocí úrovně, jež by oponenta jakkoli zaskočila. Další díl seriálu zmaru se odehrál v neděli v Boleslavi, kde Brno ruplo 3:6. Vykřičníkem byla čtyři inkasa v oslabení.

V zákulisí se čile spekuluje o tom, že by pod Špilberk mohl dorazit Kari Jalonen. Jen co odevzdal klíče od pražského bytu, už by dostával nové od brněnského? Může být. Majitel Libor Zábranský potřebuje prověřeného hlavního kouče. A s Finem strávil dost času u reprezentace, odpadlo by poznávání se. Věřím, že dolů z kanceláře se bossovi znovu už nechce a upřímně, podle všeho si to nepřejí ani fanoušci Komety. Nebo nemalá část z nich. Kouzlo doby minulé pominulo.

Sám za sebe tvrdím, že by potřebnou práci na jihu Moravy odvedl Josef Jandač. Z té nečinnosti musí být už otrávený. A zároveň nadržený na velkou výzvu. Bývalý kouč reprezentace je v mých očích ideální volbou zrovna pro tuto chvíli.

V minulosti prokázal, že dokáže postavit tým na nohy, po někdejším nástupu do rozhárané Sparty z ní učinil fungující celek, postavil ji účinnou hru, v základní části ji vyřídil jednoznačný progres. Že z ní společně s kolegy nevyždímal maximum v nejednom play off je věc známá a pravdivá.

Ale to je úplně to poslední, co teď Kometa potřebuje a na co myslí. Brněnská kabina potřebuje nutně probrat, nastavit řád a pořádný režim. Při vší úctě k Patriku Martincovi, nebyl ideálním trenérem pro stávající osazenstvo kabiny, jaké je v „Rondu“ k mání. Potřebuje tvrdší ruku a zřejmě i personální průvan. Možná postavit na nových základech. Postupně.

Je možné, že Libor Zábranský o Jandačovi vůbec neuvažuje. Do hlavy mu nevidím. Každopádně by tuhle možnost nemusel jen tak odbít a hodit hned pod stůl.

Na Kometu a některé známé hráče je smutný pohled. V týmu přitom máte řadu vysokojakostních plejerů. Takový Marek Ďaloga… Excelentní bruslař, jenže užitek pro tým z jeho strany je slabý. Vzhledem k tomu, co umí a dokáže. Není to zcela jeho vina, faktem je, že mužstvo jeho zbraní neumí využít. Už řádně dlouhou dobu. V Boleslavi přišla ukázková situace. Za stavu 1:1 se řítili dva hráčů hostů na jednoho domácího, do brejku se připojil díky své extrémní rychlosti Ďaloga, převzal puk a u něj taky záhy skončil. Kdyby akci nechal být, mohla dopadnout lépe.

Nebo Alex Lintuniemi, zajímavá letní posila z Boleslavi. Někdo to může považovat za hnidopišství, ale… Kometa je v krizi, on se na ledě usmívá, zdraví s bývalými spoluhráči, v puse žvýkačka… Pomalu jako na letní exhibici. Bídu s nouzí tře velká akvizice Steve Moses, v přesilovce dostal dvakrát ideální pas na ránu z jedničky, ani jednou netrefil puk. Po druhém pokusu svou hůl na střídačce vzteky zničil.

Kouč Jaroslav Modrý zůstává obrovským optimistou, aspoň navenek tak působí a mluví. Teď je na něm, aby v prvé řadě zařídil, že hráči nechají na ledě vše. Hokej je o soubojích, pokud jste v nich aktivní a energičtí, hřiště se nakloní vaším směrem, maličkosti jdou směrem k vám, kontrolujete hru s pukem na holi, častěji se dostáváte před brankáře. V případě byť jen lehké letargie nastává přesný opak, tlačíte vše do kopce.

Proto je Kometa stále na nule.