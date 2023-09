Jágr se zastává potrestaného Dotchina: Choval se férověji než Chlapík

Tohle by si za mořem nedovolil, blázen… Takové a podobně jsou ty nejmírnější reakce na nedělní atak Jakea Dotchina vůči Filipu Chlapíkovi v duelu čtvrtého extraligového kola v Kladně. V éteru dostává kladenský pořízek řádně naloženo, různá diskusní fóra jsou plná ostrých výpadů vůči 29letému zadákovi z Ontaria. Kanaďanův nejvyšší kladenský šéf nápor zloby tlumí. „Jake se choval férověji než Chlapík,“ tvrdí Jaromír Jágr v reakci pro iSport.cz. Dotchin od šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka dostal trest na dvě příští utkání.

Rytíři dostali v neděli od Sparty meltu 1:7, ale domů odjel trochu pocuchaný i její elitní útočník Filip Chlapík, na nějž si vyšlápla poněkud jiná váhová kategorie. Jake Dotchin, kladenský živel, na konci duelu spočítal sparťanovi jeho předchozí neférové chování. Aspoň tak to vidí Rytíři v čele s jejich majitelem.

Nadávky do bezmozků přijdou Jágrovi za hranou. „No, když se vrátím k té mele s Chlapíkem… Kdo má čas, ať se podívá, jak on dvakrát během zápasu chytil našeho hráče zezadu za hlavu. To si myslím, že není nic příjemného,“ vadilo muži, který je součástí kladenské střídačky. „Hráči byli v chumlu u brány, Chlapík přijel zezadu a zničehonic chytil protihráče za hlavu a tlačil ho dolů. A hned dvakrát. Kdo z hráčů tyhle zákroky zažil, ví, jak jsou nepříjemné. Ztratíš stabilitu, letíš nekontrolovaně na záda. Fakt nic moc.“

Kladenští hráči to viděli, včetně Dotchina. I proto došlo na pěstní dohru v závěru vyhrocené partie. Hokejovým zvykem přitom bývá, že těžší váhy si k sobě berou podobně rostlé typy, pokud je ve vzduchu cítit ostřejší pěstní výstup.

Nepsané pravidlo v neděli neplatilo kvůli předchozím Chlapíkovým akcím. „A tohle nikdo nevidí a neřeší, bavíme se jen o Dotchinovi,“ podivuje se Jágr a na jeho obranu přidává: „Jake se přitom chtěl prát z očí do očí. Což mi přijde férovější než to, co dělal Chlapík našim hráčům.“

Ze střídačky vše viděl a zvedlo mu to tep. „Koukám na to, dost mě to vytáčelo, ale nechtěl jsem se nechat unášet emocemi a pořvávat na střídačce jako blázen,“ vysvětluje, proč se proti sparťanovi nevymezil hlasitěji rovnou v ději.

Dotchina si najímá třetím rokem. Bývalého hráče Tampy Bay nebo Anaheimu, jenž v NHL nastřádal 103 zápasů a 23 bodů, si považuje. Mimochodem na první hokejové scéně Dotchin odehrál o 46 bitev víc než Filip Chlapík.

„My ho nemáme v sestavě v roli rváče. Je to náš klasický obránce,“ přesvědčuje Jaromír Jágr. „Rozhodně není tím, kdo skáče přes mantinel jen proto, aby se pral s protihráči. Absolutně ne. Nikdo to po něm nevyžaduje a jak ho znám, ani on sám si nepřeje, aby tak byl vnímaný.“

Ačkoli metrákový chasník nepatří mezi nejrychlejší beky, vypálit umí jedovatě a do kombinace je rovněž použitelný. „Chce hrát dvacet minut a chce hrát přesilovky. V mých očích je Jake normální technický bek. To, že je silák a umí se porvat… Jasně, pokud se něco děje a vnímá nefér věci na ledě, jde se postavit za spoluhráče. Nemá rád křivdu, to už jsme poznali i během přípravy,“ pokračuje kladenský vlastník.

Dotchin tu občas naráží i proto, že v Kanadě vychovávají hokejisty jinak než Češi. Co se tam považuje za klasiku, nad tím se v tuzemsku často pozvedává obočí. „Je z Kanady, kde tyhle věci berou jako součást hry, kdežto u nás se to bere jinak,“ vnímá Jágr rozdíly. „Chápu oba pohledy. Faktem však zůstává, že ho nikdo neponouká, aby se rval a dostal se pod kůži soupeře tímto způsobem. Nikdo z nás si nepřeje, aby chodil na trestnou lavici,“ dodává kladenský boss.

