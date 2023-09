Největší problém Dotchina? Fauly. V rozehrávce patří do TOP 20 v lize

Tvrdá, někdy až zákeřná hra. To je typický styl kladenského obránce. Co se ale na Jakea Dotchina podívat i z jiného pohledu… Jaký má vliv na tým? Které dovednosti ho zdobí a které ne? Sedmdesát procent. To je úspěšnost rozehrávek z obranného pásma vyhlášeného tvrďáka. Je nejlepší mezi obránci Rytířů a patří do nejlepší dvacítky hráčů celé ligy. Co dalšího říkají čísla o jeho hře?