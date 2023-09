Tvrďák, nebo agresor? Dotchin zhasíná hvězdy ligy. Na ledě bitky, doma gril

Zlý muž extraligy? Může být. Kladenský obránce Jake Dotchin je tvrdou hrou proslulý. Nebojí se soupeři naložit hitem nebo pěstním soubojem. Zajet umí i do největších hvězd, tím dráždí ze všeho nejvíc. Naposledy se takhle předvedl i v neděli. Celý zápas se aktivně zapojoval do šarvátek, vrcholné číslo si schoval na konec utkání. K pěstnímu souboji vyprovokoval Filipa Chlapíka. Ten nebyl první na seznamu. Před ním už okusily kanadskou pěst jiné hvězdy. Jan Káňa a Iikka Kangasniemi.

Proti Rytířům si připsal už svou šestou asistenci ze čtyř utkání. Ke konci ale musel Filip Chlapík řešit jiný problém. Jakea Dotchina. „Za rozhodnutého stavu 6:1 vznikla vřava před brankářem. On jezdil okolo a ptal se, kdo se chce rvát. Já stál v tu chvíli za ním, tak si mě vzal stranou,“ přibližuje vznik konfliktu Chlapík. „Přiznávám, že se mi do bitky nechtělo, v zápase už nebylo o co hrát. Nenechal se ale odbýt, furt se se mnou postrkával, i když jsem mu říkal, že na bitku už je pozdě. Pak mi ale dal nepříjemnou ránu na tvář, tak jsem si to nenechal líbit,“ dodává.

Nabízí se ale otázka: není to už za hranou? Nejedná se o první přešlap kladenského tvrďáka.