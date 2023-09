Probuzená i gólová Kometa. Co kouč? „Záskok“ Modrý si řekl o důvěru

Po rezignaci Patrika Martince je složitý post kouče brněnské Komety stále volný. Může se stát, že důvěru obdrží Jaroslav Modrý (52), jenž povede mužstvo společně s Jiřím Otoupalíkem také na Kladně. Další varianty postupně padají. I ta s majitelem na střídačce. Boss Libor Zábranský během tohoto hektického týdne svůj návrat kategoricky vyvrátil, nevyloučil nicméně příchod experta ze zahraničí.

Fin Kari Jalonen to nebude, vyloučeno je prý i angažmá Petera Draisaitla, bývalého kouče hradeckého Mountfieldu či Pardubic. Sedmapadesátiletý rodák z Karviné s německým pasem pokračuje v roli sportovního manažera Krefeldu Pinguine v DHL. Ani bývalý reprezentační trenér Josef Jandač údajně nebyl osloven.

Ať to dopadne jakkoliv, Kometa se před venkovním trojbojem (Kladno, Sparta, Pardubice) naladila skvěle. Dýchavičný „Motor“ smetla čtyřmi góly, aniž by její gólman Dominik Furch inkasoval. „Kluci konečně můžou věřit cestě, kterou jsme nastavili. Funguje to. Jenom jsme si to potřebovali ověřit,“ uvedl Modrý, jenž byl z odchodu parťáka Martince špatný. Sám ale z Brna neutíká. „Když děláš ty správné věci, body přijdou a jsi odměněný,“ nepochyboval. „Nesmíš se dívat na finální produkt, ale na proces.“

Až v pátém duelu ročníku měla hra Komety parametry. Vše začalo od brankáře, který pochytal osmnáct střel. Přitom Furch v neděli v Mladé Boleslavi chyběl. „Střevní indispozice,“ informoval s úsměvem poté, co vynuloval protivníka z jihu Čech. České Budějovice se v poslední dvacetiminutovce vzmohly na pouhé dvě rány na bránu. „Od druhé třetiny existovalo na ledě jen jedno mužstvo, které ve všech aspektech převyšovalo to druhé. Tohle jsme nebyli my,“ prohodil naštvaný asistent poražených Jiří Hanzlík.

Martincovu abdikaci označil Modrý za šok, kterým si prošel celý tým. Brno trčelo po čtyřech kolech bez bodu na dně tabulky. „Neakceptující,“ věděl bývalý výtečný bek. „Postavili jsme se k tomu správně. Jenom jsme změnili pár detailů. Výkon kluků byl fantastický, podržel nás gólman. Od druhé třetiny jsme byli všude o krok dřív,“ chválil svěřence.

Jestli se Kometa opravdu zvedá, napoví příští tři bitvy na ledě soupeřů.

