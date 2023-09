Furch po první nule a výhře: Svalili jsme kámen. Výkon ho potěšil

Tohle byla Kometa, jak má být?

„Určitě to byl znatelně lepší týmový výkon než v předešlých zápasech. Jsem rád, že jsme se posunuli a vidíme, jak se dá hrát a jakým směrem jít. Doufám, že si to zapamatujeme a budeme v tom pokračovat. A zlepšovat se. Jako bychom si v prvním zápase s Hradcem, ve kterém jsme dostali čtyřku, na sebe trošku navalili deku a nějaký kámen. Holt nám trošku trvalo, než jsme ho zase svalili.“

Cítil jste na mužstvu správné naladění? Poslední dva tréninky vypadaly podle kouče Jaroslava Modrého výborně.

„To jo, ale na to, jak nám to pálí v tréninku, moc nedám. Zápas je něco jiného. Ale ukázali jsme mnohem týmovější a kompaktní výkon.“

Patří tahle vaše nula mezi ty lehčí?

„Nemám rád, když se říká, že je nějaká lehčí nebo těžší. Nerozděloval bych je. Chytit i pustit se dá všechno. Někdy je nepříjemnější, když toho na vás tolik nejde a pak se před vámi najednou objeví sami.“

Dotýkají se vás jako gólmana spekulace, kdo po odchodu Patrika Martince povede Brno jako hlavní trenér?

„Vždycky to na vás nějakým způsobem dopadne. Je otázka, jak se s tím popere celý tým. Je to o nás na ledě, abychom hráli tak, jak máme. Jsem rád za toto vítězství, ať už byl na střídačce kdokoliv.“

První gól v extralize zapsal Steve Moses, na němž byla znát velká úleva. Odšpuntoval to?

„Doufám, že ten špunt vyletěl hodně daleko. (úsměv) Šel sem s pověstí střelce a nepadalo mu to tam. Určitě se tím trápil. On je skvělý hráč a střelec. Doufám, že mu tento gól pomůže.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:51. Gazda, 32:24. Moses, 34:21. Flek, 58:49. Zaťovič Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Ďaloga, Kaňák – Moses, Cingel, Pospíšil – Zbořil, Marcinko (A), Kohout – Flek, Holík, Zaťovič (C) – Kratochvíl, Zembol, Okál. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Krutil – D. Simon, Harris, Gulaš (C) – Kubík, Pech (A), Ordoš – Valský, Kříž, F. Přikryl – Toman, Vopelka, Chlubna. Rozhodčí Mrkva, Vrba – Hlavatý, Rampír Stadion Winning Group Arena Návštěva 5086 diváků