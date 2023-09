Kometa slaví první výhru! Sparta dál bez prohry, Radil řádil hattrickem

Bek Sparty David Němeček cpe do brankoviště útočníka Plzně Miroslava Indráka • ČTK / Chaloupka Miroslav

Rozhodčí v Plzni zkoumají moment před plzeňskou brankou poté, co si Sparta vzala trenérskou výzvu • ČTK / Chaloupka Miroslav

Bídný start do sezony je u konce. Brněnští hokejisté po úvodních čtyřech prohrách za sebou ukončili v 5. kole Tipsport extraligy čekání na výhru, když doma porazili České Budějovice 4:0. Sparta vyhrála 3:2 v Plzni a jako jediný neporažený tým si připsala pátou výhru v řadě. Indiáni naopak padli potřetí za sebou. Stejně bodů jako Pražané mají ovšem i Pardubice, které rozstřílely Vítkovice 7:3. Mladá Boleslav hubeným vítězstvím 1:0 nad Karlovými Vary přidala třetí triumf v řadě. Liberec porazil Kladno 3:2. Třinečtí Oceláři vyhráli 4:3 v Olomouci. Litvínov sice v Hradci Králové ztratil dvoubrankový náskok, i tak si ale odvezl výhru 3:2 po nájezdech.

Plzeň - Sparta 2:3

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:13. Lev, 43:33. Mertl Hosté: 17:19. Buchtele, 23:54. Forman, 48:08. Řepík Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Lev (A), Holešinský – Hrabík, Adam, Pour – Benák, Mertl, Rekonen – Straka, Jansa, Matýs – Indrák. Hosté: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný, Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – P. Kousal (A), Horák, Kestner – Chlapík, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman (A), Vitouch, Konečný. Rozhodčí Pražák, Květoň – Brejcha, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5523 diváků

Radil hattrickem sestřelil Ostravany

V brance Dynama se poprvé v sezoně objevil od začátku Klouček, první vážnější situaci ale musel řešit jeho protějšek Machovský. Střelu Hyky ale zlikvidoval. Kloučka prověřil po přečíslení Chlán, skóre se ale měnilo až v první přesilové hře. Sedlákův faul v útočném pásmu potrestal kapitán Vítkovic Lakatoš.

Východočeši sice úvodní početní výhodu nevyužili, tři sekundy po návratu vyloučeného Gewieseho na led ale srovnal Poulíček a připsal si čtvrtý gól v sezoně. O dvě minuty později hosté otočili stav, když se po Kousalově přihrávce a přečíslení dva na jednoho prosadil Radil. I on si připsal čtvrtou branku v ročníku.

Vítkovice ale přidaly a ještě v první třetiny vyrovnaly, v čase 19:29 se o to postaral Raskob, jehož střela se za brankovou čáru odrazila od brusle obránce Dvořáka. Ve 27. minutě se domácí dostali zpět do vedení, když svůj návrat do sestavy gólově oslavil Dej.

Dynamo ale poté opět dokázalo vývoj zápasu otočit ve svůj prospěch. Sedlák v polovině utkání ještě Machovského nepřekonal, o pár sekund později však kombinaci elitního útoku Pardubic zakončil přesně Cienciala. O dvě minuty později těžil z dobré poziční hry obránce Musila na útočné modré čáře Radil, jenž vrátil hostům vedení.

Domácí se mohli dostat do kontaktu v další přesilovce na přelomu druhé a třetí třetiny, místo vyrovnání ale sami inkasovali. Deset sekund před plánovaným návratem Zohorny se z brejku prosadil Mandát. Vítkovičtí v předešlém kole dokázali v závěru duelu v Třinci smazat dvougólové manko, tentokráte se jim ale nic podobného nepodařilo.

Naopak Pardubice ještě přidaly dvě branky. Nejprve se prosadil pohotovou tečí Vondráček, v 59. minutě uzavřel skóre Radil. Třiatřicetiletý útočník si připsal druhý hattrick v extraligové kariéře a s šesti góly je nejlepším střelcem soutěže. Dynamo vyhrálo na ostravském ledě potřetí za sebou.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:55. Lakatoš, 19:29. Raskob, 26:20. Dej Hosté: 11:56. Poulíček, 13:55. Radil, 30:53. Cienciala, 32:45. Radil, 40:59. Mandát, 54:27. Vondráček, 58:44. Radil Sestavy Domácí: Machovský (Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Zeleňák, Stehlík – Káňa, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Kotala, Claireaux, Kalus – Dej (A), Přibyl, Krejsa. Hosté: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Rozhodčí A. Jeřábek, T. Cabák – V. Lederer, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 126 diváků

Mladá Boleslav - Karlovy Vary 1:0

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:23. Lantoši Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Novotný) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (A), Štibingr, Čech, Pláněk, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Šmerha – Dvořáček, Suchý, Stránský (C). Hosté: Frodl (Habal) – Havlín, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), Huttula, Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Rozhodčí Adam Kika, Jan Jaroš – Jiří Ondráček, David Thuma Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2779 diváků

Kometa - České Budějovice 4:0

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:51. Gazda, 32:24. Moses, 34:21. Flek, 58:49. Zaťovič Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Ďaloga, Kaňák – Moses, Cingel, Pospíšil – Zbořil, Marcinko (A), Kohout – Flek, Holík, Zaťovič (C) – Kratochvíl, Zembol, Okál. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Krutil – D. Simon, Harris, Gulaš (C) – Kubík, Pech (A), Ordoš – Valský, Kříž, F. Přikryl – Toman, Vopelka, Chlubna. Rozhodčí Mrkva, Vrba – Hlavatý, Rampír Stadion Winning Group Arena Návštěva 5086 diváků

Liberec - Kladno 3:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:44. J. Dvořák, 05:04. Filippi, 07:38. Galvas Hosté: 32:32. Ticháček, 37:21. Tralmaks Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – J. Dvořák, McCoshen, Melancon, Ivan, Petrovický, Derner, Galvas – Flynn, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Bulíř (A) – Birner (C), Pérez, Klíma – Vlach, Šír, Gajda. Hosté: Bow (9. Brízgala) – Slováček, Veber, Ticháček, Hejda, Martenet, Babka, Klikorka – Sideroff, Plekanec (C), Tralmaks – Kusý, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Frolík (A) – M. Procházka, Melka, Beran. Rozhodčí Úlehla, Ondráček – Klouček, Kajínek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4776 diváků

Mountfield HK - Litvínov 2:3sn

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:22. Okuliar, 38:36. R. Pavlík Hosté: 09:57. Gut, 21:09. Hlava, . Koblasa Sestavy Domácí: Bartošák (28. Kiviaho) – Kalina, Blain (A), Freibergs, Pavelka, Jank, F. Pavlík, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Perret – Okuliar, Tamáši, Jergl (A) – Jasper, Lalancette, Šťastný – Zachar, Pilař, Eberle (C). Hosté: M. Tomek (Klika) – Zile, Demel (C), Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna (A), Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše (A) – Válek, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Hribik, Veselý – Svoboda, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 911 diváků

Olomouc - Třinec 3:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:00. Knotek, 55:19. Kucsera, 59:15. Kusko Hosté: 05:49. Voženílek, 16:19. Voženílek, 42:02. Daňo, 50:20. Vrána Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Černý, Sirota, Rutar, Řezníček, Rašner, Švrček – Klimek, Nahodil (A), P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Kunc, Knotek (A), Navrátil – Menšík, Macuh, Kucsera. Hosté: Mazanec (Švančara) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Polášek – Daňo, Voženílek, M. Růžička (A) – Pánik, Vrána (C), Hudáček – Nestrašil, M. Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Šír, Obadal – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4958 diváků