Holaň o psychice Vítkovic: Hlavy dole, na hov... Výhru zachránily přesilovky

Právě díky přesilovkám se Vítkovičtí nakonec dokázali na světlo dostat, dali z nich všechny tři góly v základní hrací době. Dvakrát se trefil Petr Chlán, jednou Roberts Bukarts. Ten také ranou do víka, kterou zaclonil Marek Kalus, rozhodl prodloužení.

Poměr trestných minut? 0:35! „Nepochopitelnou nedisciplinovaností jsme přišli o tři body,“ mrzelo olomouckého trenéra Jana Tomajka. „Alespoň, že po třech prohrách máme bod.“

Vítkovičtí nebyli v komfortní situaci. Na dopoledním rozbruslení je vítal transparent fandů přes celou délku hřiště. Na něm: „My za vámi budeme stát, ale vy musíte na ledě za Vítky bojovat! Dnes už za tři body. My jsme HCV!“

Majitel klubu Aleš Pavlík s protestem souhlasil. „Věřím, že si trenérský štáb i hráči vezmou skutečně tato slova k srdci,“ reagoval Pavlík. „Že beze zbytku pochopí, že bez tvrdé dřiny a boje, který bolí, to nepůjde. Jen toto je naše cesta. Do posledního slova a puntíku souhlasím a podepisuji vzkaz, který nám fandové poslali.“

Trenér Miloš Holaň neskrýval překvapení. „Ale chápu fanoušky. Jak nebyli oni spokojení, tak jsme nebyli spokojení ani my. Musíme tvrdě pracovat, makat a jít zápas od zápasu.“ Útočník Petr Chlán vzkaz vnímal pozitivně. „Musíme fanouškům poděkovat, na tréninku nám nechali plakát a stojí za námi, byť není optimální období. Jsme rádi, že na zápasy chodí a podporují nás. Když je plný barák, hraje se lépe. Jsem rád, že jsme vydrželi, makali a bojovali jako tým.“

Proti Olomouci vítkovičtí trenéři prostřídali formace, poprvé od sebe dali Petera Muellera a Petera Kriegera, změny udělali i v elitních obranných párech. Tlak, výrazná převaha i velké šance z toho byly, ale góly ne. „To je problém, neproměňování šancí v pěti proti pěti nám drhne,“ ví Holaň. „Nejenom tentokrát. Musíme ještě zvýšit důraz, zjednodušit to, víc se tlačit do brány. I štěstí je potřeba, puky se neodráží a Kalus třeba trefil tyčku.“

Z herní i psychické nepohody vzešla olomoucká otočka z 1:0 na 1:3. Série oslabení, z nichž vyčníval trest Jana Švrčka na pět minut plus do konce za podkopnutí, stála Kohouty výhru. „Prohráli jsme si to sami, zbytečná vyloučení,“ měl jasno útočník Aron Chmielewski. „Měli jsme to pod kontrolu, vedli jsme 3:1, ale hrát tolik v oslabení nejde. Vítkovice mají šikovné hráče a přesilovky umí. Blbě se to otočilo, nezvládli jsme to a dost to bolí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:55. Chlán, 49:04. Bukarts, 53:23. Chlán, 62:22. Bukarts Hosté: 35:40. Navrátil, 36:29. Menšík, 44:07. Macuh Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, Stehlík – Bukarts, Chlán, Mueller (A) – Fridrich, Krieger, Lakatoš (C) – Káňa, Claireaux, Kalus – Dej (A), Kotala, Lednický. Hosté: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Černý, Švrček, Škůrek, Rašner, Sirota, Řezníček – Kusko, P. Musil (A), Orsava – Kunc, Knotek (A), Navrátil – Chmielewski, Macuh, Klimek – Anděl, Menšík, Kucsera. Rozhodčí R. Mrkva, P. Stano – M. Hlavatý, L. Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 009 diváků