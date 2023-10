První pád Sparty i vlastní gól! Dynamo v čele, žhavý Litvínov. Kladno slavilo

Motor pohodově přehrál Boleslav, rozhodl Ordoš

Hokejisté Českých Budějovic zvítězili v utkání 7. kola extraligy na ledě Mladé Boleslavi 5:2, když v průběhu duelu vedli již 4:0. Motor vyhrál pátý z posledních šesti zápasů, domácí vyšli podruhé za sebou naprázdno.

Skóre se měnilo poprvé v páté minutě, kdy domácím ujel po straně Kubík a přesnou střelou do horního růžku překonal Novotného v mladoboleslavské brance. Bruslaři byli v úvodní třetině o něco aktivnějším týmem, všechny jejich příležitosti ale dokázal českobudějovický brankář Hrachovina vyřešit.

Ve druhé třetině padly dvě branky, obě vstřelili hosté. Hned po minutě a půl tečoval před Novotným precizně puk po Douderově nabídce Přikryl a bylo to 2:0 pro tým Motoru. Ten navýšil vedení lehce po polovině zápasu.Středem hřiště projel domácí obranou Ordoš a puk pověsil Novotnému opět do horního rohu.

Střelecký zmar Středočechů demonstroval ve třetí třetině na zadní tyči zakončující Čech. Naproti tomu na druhé straně spadlo hostům do branky skoro vše - tak jako Koláčkova střela téměř z nulového úhlu, která kolem Novotného masky proletěla až do sítě. Pak se konečně prosadili domácí, když milimetrovou přihrávku Aaltonena uklidil za Hrachovinu Pyrochta.

Naděje domácích na zdramatizování zápasu ale vzaly hned po minutě a půl za své, když do odkryté branky skóroval na druhé straně Beránek. Poslední slovo v zápase pak měl dvě sekundy před koncem Fořt.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Musím pogratulovat soupeři k zaslouženému vítězství, protože z naší strany to nebyl dobrý výkon. Soupeř nás přehrál v činnostech, které rozhodly o výsledku, jako je koncovka a souboje. Nebyl tam ani žádný rozhodující moment. Rozhodl náš výkon, který nebyl dobrý.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Předvedli jsme důstojný výkon, využili jsme šance a napadaly nám tam góly. V každé třetině jsme skórovali a jsem rád, že se nám to podařilo, protože v Boleslavi se vyhrává těžko. Klukům do kabiny patří dík, protože hráli dobře celých šedesát minut a neměli jsme žádné herní výpadky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:28. Pyrochta, 59:58. Fořt Hosté: 04:16. Kubík, 20:59. F. Přikryl, 31:17. Ordoš, 45:43. Koláček, 50:59. M. Beránek Sestavy Domácí: Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (A), Štibingr, Čech, Pláněk, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Šmerha – Dvořáček, Suchý, Stránský (C). Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Pýcha, Doudera (A), Hovorka, Štencel, Vráblík, Kachyňa – Ordoš, Harris, Kubík – M. Beránek, F. Přikryl, Gulaš (C) – Toman, Pech (A), Valský – Chlubna, Vopelka, Koláček. Rozhodčí Šír, Pilný – Frodl, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Vítkovice zlomily domácí prokletí v prodloužení

Vítkovičtí hokejisté dnes dosáhli na první domácí výhru v sezoně, protože v 7. kole na ostravském ledě zdolali v moravském derby Olomouc 4:3 v prodloužení. Ještě deset minut před koncem řádného času přitom hosté vedli 3:1, v závěru však doplatili na nedisciplinovanost a soupeř v přesilovkách srovnal na 3:3. O dvou bodech pro Vítkovice rozhodl v 63. minutě svým druhým gólem Roberts Bukarts.

Vítkovice měly v první části navrch a byly i blíže ke gólu. Minimálně ve dvou případech byla vedoucí branka na spadnutí, ale Sedláček kryl Lakatošovu ránu z mezikruží a pak mu při Kalusově pokusu pomohla tyčka.

Ve druhé části po Raskobově chybě u vlastní brány zahrozili také Hanáci, ale Musil zblízka nedokázal Klimeše překonat. Tak Vítkovicím pomohla do vedení první přesilová hra, kterou dorážkou zblízka zužitkoval Chlán a radoval se z první trefy v sezoně.

Ostravané mohli v další přesilovce odskočit, ale Muellerovu ránu z voleje i s trochou štěstí Sedláček vyrazil. Poté, co hosté přečkali oslabení, udeřili svým typickým způsobem - důrazem v brankovišti. Vyraženou Ondruškovu ránu od modré čáry zachytil Navrátil a pokořil Klimeše. Během 49 sekund Hanáci otočili stav, když Menšík z osy hřiště tečoval za Klimeše Škůrkovu přihrávku a také on zapsal svůj první gól sezony.

Jakmile ve 45. minutě po chytré zadovce Chmielevského od zadního mantinelu zavěsil Macuh, vypadalo to už pro domácí skoro beznadějně.

Olomouc je však svou vlastní nedisciplinovaností a častými fauly vrátila ještě zpět do hry o body. V signalizované přesilovce skóroval přesnou střelou z kruhu Bukarts a Švrček záhy dopřál domácím pětiminutovou hru pět na čtyři. Vítkovičtí v ní ostřelovali Sedláčka tak dlouho, až se 41 sekund před koncem početní výhody ujalo Chlánem tečované nahození Raskoba.

Vítkovičtí pak při další přesilovce pustili soupeře do brejku tři na jednoho, který však Olomouc překombinovala. V polovině prodloužení prostřelil Sedláčka Bukarts a Olomouc počtvrté za sebou prohrála.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „My jsme dnes měli vynikající vstup do utkání. Spousta šancí, ale nedáme z toho gól, to je náš problém. Šli jsme ve druhé třetině do vedení, ale během necelé minuty dostaneme dva góly. To se nesmí stávat. Když jsme inkasovali na 1:3, tak to byla velice těžká situace. Já jsem rád, že to kluci zvládli v hlavách. Využili jsme přesilovky a velmi dobře takticky jsme zvládli hru tři na tři.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Vítkovice začaly výborně a v první třetině měly spoustu šancí. Jenom díky Sedláčkovi to bylo 0:0. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a dostali jsme se do vedení 2:1. Ve třetí jsme ale nepochopitelnou nedisciplinovaností přišli o dva body. Zase po těch předchozích třech prohrách máme alespoň bod, takže vše negativní není.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:55. Chlán, 49:04. Bukarts, 53:23. Chlán, 62:22. Bukarts Hosté: 35:40. Navrátil, 36:29. Menšík, 44:07. Macuh Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, Stehlík – Bukarts, Chlán, Mueller (A) – Fridrich, Krieger, Lakatoš (C) – Káňa, Claireaux, Kalus – Dej (A), Kotala, Lednický. Hosté: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Černý, Švrček, Škůrek, Rašner, Sirota, Řezníček – Kusko, P. Musil (A), Orsava – Kunc, Knotek (A), Navrátil – Chmielewski, Macuh, Klimek – Anděl, Menšík, Kucsera. Rozhodčí R. Mrkva, P. Stano – M. Hlavatý, L. Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 009 diváků

Dynamo riskovalo bez brankáře. Padlo v nájezdech

Hokejisté Liberce porazili v 7. kole extraligy Pardubice 4:3 po nájezdech a na domácím ledě vyhráli i třetí zápas v sezoně. Bílí Tygři tak uspěli podruhé za posledních šest zápasů, odčinili páteční porážku 2:5 z Karlových Varů a v tabulce se posunuli na desátou příčku. Dynamo přes dvoubrankové manko i posedmé v sezoně bodovalo a je novým lídrem. Východočeši, jimž zajistil zisk v čase 59:32 útočník Tomáš Hyka, vedou tabulku díky lepšímu skóre před Litvínovem. Nájezdy rozhodl Oscar Flynn.

Liberečtí vstoupili do utkání o poznání aktivněji a již ve třetí minutě se ujali vedení. Po akci Filippiho otevřel gólový účet zápasu dobře postavený Rychlovský. Hosté mohli odpovědět Sedlákem, jeho střelu ale kryl Hrenák. V polovině první třetiny domácí vedli už o dvě branky. Bulíř obral o puk hostujícího obránce, nabruslil si až těsně za kruhy a střelou do horního rohu nedal Willovi šanci.

Bílí Tygři byli při chuti a další gól měl na holi Faško-Rudáš, Will ale svůj tým podržel. Poté hráli Severočeši více než minutu ve dvojnásobné přesilovce, s šancemi Flynna a Filippiho si ale skvěle poradil Will. V závěru první dvacetiminutovky tak udeřilo na druhé straně. Po přihrávce Rákose snížil střelou mezi Hrenákovy betony obránce Musil - 2:1.

Druhé dějství zahajovalo Dynamo v početní výhodě a dobrou šanci měl Paulovič, Hrenák se ale proti jeho střele včas přesunul. Hosté byli i nadále aktivnější, z branky se však znovu radovali domácí. Po rychlém protiútoku nabil McCoshen do slotu Flynnovi a jeho dělovka bez přípravy skončila až za Willovými zády. Pardubičtí mohli odpovědět v přesilovce, Liberec se ale výborně ubránil. V další početní výhodě hostů pak byl blízko kontaktnímu gólu Říčka, Hrenákovi však pomohla horní tyčka.

Krátce po začátku třetí třetiny putoval na trestnou lavici domácí McCoshen a Dynamo nabídnutou možnost využilo. Čerešňák přihrál na levý kruh Říčkovi a ten střelou bez přípravy opět snížil na jednobrankový rozdíl.

Pardubické kontaktní gól značně nabudil a rázem jich byl plný led. Po dalším závaru dotlačil puk do sítě Paulovič, hlavní rozhodčí ale jeli celou situaci ještě konzultovat s kolegou u videa. Po krátké poradě gól nebyl uznán kvůli nedovolenému kontaktu Pauloviče s brankářem Hrenákem. V samém závěru ještě hostující trenér Varaďa sáhnul ke hře bez brankáře a 28 sekund před třetí sirénou poslal zápas do prodloužení Hyka.

V nastaveném čase měl rozhodnutí na holi opět Hyka, jenže Hrenák vytáhl fantastický zákrok betonem. Po faulu Bulíře pak hráli Pardubičtí v přesilovce, kterou hostující trenér Varaďa ještě znásobil odvoláním Willa z branky. Liberec se ale ubránil a osudu utkání tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V těch se za domácí prosadili Flynn s Filippim a protože z hostů Hrenáka nikdo nepřekonal, brali bod navíc Bílí Tygři.

Ohlasy trenérů

Jiří Kudrna (Liberec): „Byl to kvalitní a těžký zápas, Pardubice mají skvělý tým. Do utkání jsme dobře vstoupili a dali dva góly. Trochu nás mrzí, že jsme dostali kontaktní branku do kabiny. Ve druhé třetině jsme ještě navýšili náskok a utkání se pro nás vyvíjelo příznivě. Ve třetí části se ale Pardubice hnaly za vyrovnáním a hodně nás zatlačily. Sahali jsme po třech bodech, ale s takto výborným soupeřem jsme moc rádi, že jsme urvali druhý bonusový bod v nájezdech.“

Marek Zadina (Pardubice): „První třetina se nám nepovedla a zápas jsme si v ní hodně zkomplikovali. Od druhé třetiny ale šel náš výkon nahoru a hráli jsme dobrý a poctivý hokej. Škoda, že jsme v nájezdech nebyli šťastnější a zápas neotočili na naši stranu. Za druhou a třetí třetinu musíme ale tým pochválit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:18. Rychlovský, 10:20. Bulíř, 26:49. Flynn, . Flynn Hosté: 19:16. D. Musil, 44:04. Říčka, 59:32. Hyka Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Budík, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Galvas – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Vlach, A. Najman, Flynn – Mucha, Šír, Klíma. Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Urban, Rákos, Vondráček. Rozhodčí Šindel, Sýkora – Kajínek, Hynek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5296 diváků

Vary už jsou v elitní pětce, přeskočily Hradec

Hokejisté Karlových Varů zvítězili v utkání 7. kola extraligy v Hradci Králové 4:2 a v tabulce se dostali před svého dnešního soupeře. Rozdílovou branku vstřelil v 54. minutě obránce Tomáš Havlín. Tým Mountfieldu prohrál na domácí půdě potřetí v řadě a vůbec poprvé v ročníku nebodoval. Hosté zabrali po dvou vystoupeních bez zisku.

Karlovarští neměli ze hry v první třetině prakticky nic, přesto šli v jejím závěru do vedení. Po Okuliarově chybě ujel Beránek a navzdory faulu zakončil mezi betony Kiviaha. Domácí přetavili velkou střeleckou dominanci (18:2) jen v hrstku šancí, bezchybný Frodl si poradil s ranami obránců Marcela i Pavelky.

Před sirénou ho nepřekonal ani Tamáši po kombinaci v přesilové hře, po přestávce naopak Kiviaho vychytal v přečíslení Kofroně. Královéhradečtí upadali do herní nepohody, vůbec jim nepomáhali ani další početní výhody, až tu čtvrtou přetavili ve srovnání skóre. Díky Okuliarově cloně se v české extralize poprvé trefil kanadský útočník Jasper.

Obrat ve skóre zařídil zkraje třetí třetiny Pilař, jenž po výjezdu s pukem před branku uspěl díky důrazu. Jergl mohl zvýšit na 3:1, v přečíslení ale trefil kotouč špatně a na druhé straně vyrovnal rovněž prvním soutěžním gólem Fin Kangasniemi. Podobně litovali domácí nevyužitého přečíslení Pavlíka s Pilařem ve vlastním oslabení.

Po skončení přesilovky totiž Kiviaho neviděl na střelu obránce Havlína, který šest minut před koncem třetí třetiny rozhodl o vítězství hráčů Energie. Karlovarský obránce po Pilařově faulu vysokou holí zápas nedohrál, alespoň tak však zařídil hostům klidný závěr v dlouhé přesilovce. Tu ještě zhodnotil po odvolání domácího brankáře Hladonik.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Přestože jsme dostali gól v naší přesilovce, celá první třetina od nás byla velmi dobrá. Bohužel jsme nedokázali skórovat a navíc přišli o prvního centra. Později se nám sice podařilo skóre zvrátit, ale v zápase jsme neměli potřebnou energii, abychom Vary porazili. Bohužel jsme navíc dělali hloupé fauly, což rozhodlo o výsledku. Vary vyhrály zaslouženě.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Pro vývoj utkání bylo důležité, že jsme ustáli první třetinu s převahou domácích a z brejku se dostali do vedení. Navíc jsme z úvodních přesilových her soupeře neinkasovali a drželi se v zápase. I když soupeř skóre otočil, klíčové bylo, že jsme rychle vyrovnali a poté dali střelou od modré čáry vítězný gól. Vážíme si toho, že jsme jako první porazili Hradec za tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:47. Jasper, 41:52. Pilař Hosté: 17:59. O. Beránek, 47:32. Kangasniemi, 53:59. Havlín, 59:47. Hladonik Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Soukup) – Jank (A), Blain (C), Kalina, Pavelka, Marcel, Freibergs, Gaspar – R. Pavlík, Miškář, Jasper – Okuliar, Tamáši, Jergl (A) – Zachar, Lalancette, Šťastný – Pilař, Moravec, Chalupa. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Havlín, Dlapa, Pulpán (A), Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Rozhodčí Cabák, Květoň – Svoboda, Šimánek. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3628 diváků

První prohra Sparty. Kometě pomohl vlastní gól

Hokejisté Sparty podlehli v 7. kole doma Kometě Brno 0:2 a připsali si první porážku v sezoně. Jejich série se zastavila na šesti výhrách, což je jejich nejdelší od začátku ročníku v historii samostatné české extraligy. Kometa po čtyřech duelech bez bodů potřetí za sebou vyhrála. Rozhodl o tom před nejvyšší návštěvou sezony 10.554 diváků v čase 40:26 slovenský útočník Lukáš Cingeľ a 19 sekund před koncem při power play do prázdné branky pečetil výsledek finský bek Alex Lintuniemi. Brankář Dominik Furch udržel podruhé v sezoně čisté konto.

Do sestavy Sparty se po třízápasové absenci způsobené zraněním vrátil útočník Sobotka. V úvodu při přečíslení Komety neměl přesnou mušku Flek, domácí se do první šance dostali v 5. minutě. Po Krejčíkově přihrávce ohrozil Furcha z pravého kruhu Kestner. Při čtyřminutovém vyloučení kapitána Řepíka se Pražané ubránili, Zbořil svůj průnik totiž nestihl zakončit a Kovář zasáhl. Kometa odolala při Hollandově trestu.

Pražané mohli otevřít skóre ve 23. minutě, kdy se Řepík natlačil před Furcha, ale nepřekonal jej. Při Gazdově vyloučení domácí tlak brankově také nevyjádřili. Největší možnost měl opět Řepík, přehodil si puk do bekhendu, ztroskotal však opět na brněnském gólmanovi. Sparta zůstala v náporu i po skončení početní výhody, Kometa ale držela bezbrankový stav.

Na druhé straně zasáhl sparťanský gólman po střela Fleka, kterému nabil na pravý kruh Zaťovič. V 37. minutě při Mozíkově pobytu na trestné lavici měl velkou příležitost Cingeľ, ale trefil Kováře do masky. Ukazatelem skóre nepohnuli domácí Vitouch ani brněnští Zbořil s Mosesem.

Po 26 vteřinách třetí třetiny už se dočkala branky Kometa. Po Cingeľově dorážce propadl puk za Kováře a nestihl jej odvrátit hokejkou ani Němeček. Sparta si ještě vzala trenérskou výzvu, kvůli tomu, že Pospíšil natlačil Mozíka na gólmana domácích, ale branka platila. Kovář tak inkasoval poprvé po 116 minutách a 53 sekundách.

Hosté poté hráli přesilovku, nejprve trefil tyč v oslabení Buchtele a vzápětí na druhé straně ve velké šanci brněnský Moses. Vzápětí v plném počtu hráčů na ledě zamířil do brankové konstrukce i domácí Krejčík. Při Pospíšilově trestu Furch nadále držel čistý štít.

V 53. minutě za něj sice propadl puk po Irvingově střele, ale z brankoviště ho odvrátil Holland. Brněnské gólmana nepřekonali ani Horák a Sobotka. Při závěrečné power play také Kometa odolala a do prázdné branky navíc přes celé hřiště zamířil Lintuniemi.

Ohlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluju trenérům a mančaftu Brna, protože si myslím, že vyhráli zaslouženě. My jsme v prvních dvaceti minutách nebyli ve hře. Pak se to trochu zlepšilo, Kovy (Jakub Kovář) pochytal pár šancí soupeře. Někdy se říká, dostaneš to, co si zasloužíš. Dnes bylo Brno v pár věcech lepší. Vyhrávalo souboje tam, kde se mají vyhrávat. My jsme na konci ještě tlačili, ale nešli jsme tomu naproti hned od začátku. Byla nějaká tyčka, před brankou se to vyškráblo, ale byly by to jen výmluvy, kdybychom se toho drželi. Musíme víc pracovat, bruslit a srážet se. Nemělo by to znít jako negativita. Odehráli jsme pár dobrých zápasů, některé jsme urvali a některé jsme ukradli. Musíme tomu jít naproti, být připravení na zápas, všichni ho odehrát dobře a jít si pro to. To udělalo dnes Brno a my to uděláme v úterý (proti Vítkovicím).“

Jaroslav Modrý (Brno): „Byl to vynikající výkon celého našeho týmu podpořený ještě lepším naším gólmanem. V důležitých momentech nás podržel. Někdy, když bojuješ a jsi pokorný, tak se k tobě trošku štěstí přikloní. K nám se přiklonilo při prvním gólu, pak to kluci zase odbojovali. Klobouk dolů, našli jsme cestu k vítězství.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 40:26. Cingel, 59:42. Lintuniemi Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný (A), Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, O. Najman, Vitouch. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Hribik, Veselý – Lhotský, Hnát Stadion O2 arena Návštěva 10554 diváků

Kladno uspělo v kovbojce „u dna“ proti Plzni

Hokejisté Kladna zvítězili v 7. kole extraligy na ledě Plzně 5:4 v prodloužení a ukončili sérii tří porážek. V souboji dvou posledních týmů tabulky sice domácí na začátku prostřední části drželi vedení 2:0, jenže hosté čtyřmi trefami za necelých osm minut skóre otočili na 4:2. Díky povedené třetí třetině Západočeši vyrovnali, ale o druhé výhře Rytířů v sezoně rozhodl v čase 63:27 útočník Jaromír Pytlík a dovršil tak svůj první extraligový hattrick. Indiáni pátou porážkou v řadě prožívají svůj historicky nejhorší vstup do sezony v nejvyšší soutěži.

Domácí se do tempa dostávali pomalu, ale hosté je v úvodu za nepřesnosti v kombinaci nepotrestali ani během početní výhody. Naopak v 11. minutě po zaváhání kladenské defenzivy otevřel skóre z přečíslení dvou na jednoho Matýs. Plzeňské brzdila nedisciplinovanost, v 16. minutě však nekrytý Procházka netrefil v další početní výhodě branku a za chvíli naopak zahrozil únikem ve vlastním oslabení Lev.

Po pauze sice domácí nezužitkovali přesilovku pět na tři, ale ve 23. minutě už při klasické početní výhodě uspěl svižnou ranou z levého kruhu Holešinský a zvýšil na 2:0. Jenže půl druhé minuty na to po dobrém napadání plzeňské rozehrávky Jarůškem skóroval opakovanou střelou Kusý. O pouhých 27 sekund později navíc Pytlík zakončil únik po pravém křídle ranou švihem pod horní tyčku - 2:2.

Otřesení Indiáni dostali další ránu ve 28. minutě, kdy vybojoval kotouč agilní Pytlík a Bláha svůj průnik od zadního hrazení úspěšně zakončil bekhendem. Od další pohromy vzápětí domácí uchránil jen gólman Pavlát, který vyrazil bombu nekrytého Jarůška. V polovině utkání mohl vyrovnat Zámorský střelou od modré čáry, za již překonaným gólmanem Brízgalou však situaci zachránil akrobatickým odpalem Veber.

A tak udeřilo znovu na druhé straně, když ve 32. minutě vyloučení Holešinského zužitkoval povedeným zakončením na 4:2 znovu Pytlík. Rozjetým Rytířům poté čelil již náhradník Hlavaj, jenž zneškodnil šanci Procházky. Po stažení hry na tři útoky si vynutili nápor domácí, jenže naráželi na jeho pozorný protějšek Brízgalu.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky hosté ubránili oslabení a ve 47. minutě je při plzeňském náporu zachránil proti dorážce Schleisse skvělým zákrokem vleže Brízgala. Indiáni následně přečkali přesilovkovou tyčku Kusého a v 51. minutě snížil Lev tečí Zámorského střely na 3:4. Pasivní hosté odolávali tlaku až do času 58:59, kdy při hře bez brankáře vyrovnal z mezikruží Zámorský.

V nastavení neproměnili šance domácí Matýs s Holešinským. Bonusový bod zajistil Rytířům v 64. minutě po přihrávce Klepiše zakončením přečíslení Pytlík, jenž tak završil svůj povedený večer.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání a vedli jsme 2:0. Potom jsme inkasovali dva zbytečné góly a bylo to 2:2. Trošku to zacloumalo naší psychikou a od třetího inkasovaného gólu jsme to už jenom honili. Bylo to sedm minut hrůzy, kdy soupeř nejenže srovnal, ale i nám odskočil o dva góly. Ve velmi těžké situaci se kluci semkli a pochválíme je za bojovnost do poslední chvíle. Po vyrovnání na 4:4 jsme ještě sahali po výhře v normální hrací době, v prodloužení jsme pak neproměnili dvě obrovské šance a jak už to bývá, tak jsme inkasovali. Podle vývoje zápasu jsme rádi za ten bod. Hrozně se nadřeme na branky a každá naše chyba je většinou potrestaná. Věříme, že se to zlomí. Kluci se snaží.“

Otakar Vejvoda ml. (Kladno): „Sice jsme prohrávali po první třetině, ale chtěli jsme po přestávce pokračovat v dobré iniciativě, kterou jsme měli. Hráli jsme podle plánu a herně jsme nebyli špatní. Přes další inkasovaný gól jsme byli trpěliví a podařilo se nám dát góly. Ve třetí třetině jsme měli hru pod kontrolou do prvního inkasovaného gólu. Bohužel se nám nepodařilo to dohrát za tři body, ale máme alespoň dva.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:06. Matýs, 22:39. Holešinský, 50:15. Lev, 58:59. Zámorský Hosté: 24:01. Kusý, 24:28. Pytlík, 27:49. Bláha, 31:36. Pytlík, 63:27. Pytlík Sestavy Domácí: Pavlát (32. Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček, Jiříček, Malák – Holešinský, Mertl, Matýs – Benák, Lev, Rekonen – Schleiss, Jansa, Pour – Straka, Hrabík, A. Dvořák. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin, Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček, Babka – Tralmaks, Plekanec, Melka – Kusý, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Strnad – M. Procházka, Beran. Rozhodčí Jaroš, Jeřábek – Brejcha, Gerát. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4886 diváků

Třinec odvrátil další jasný debakl, přesto padnul

Hokejisté Litvínova porazili v 7. kole extraligy Třinec 6:4, připsali si šestou výhru v řadě a posunuli se na druhé místo tabulky. Na čtvrtém domácím vítězství a udržení stoprocentní bilance na Stadionu Ivana Hlinky se gólem a asistencí podíleli Petr Koblasa a Matúš Sukeľ. Mistrovský Třinec je osmý.

Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání, již po 37 sekundách hry otevřel skóre přesnou střelou Kudrna. Oceláři se ale rychle oklepali a již ve třetí minutě se jim podařilo zásluhou důrazného Draveckého vyrovnat.

Severočeši ale měli výrazně lepší pohyb a dařilo se jim přečíslovat hosty. V deváté minutě si ještě Machovský se štěstím poradil se zakončením Abdula po akci dva na jednoho, poté Třinec ustál i situaci tři na dva, v závěru první třetiny se ale již Litvínov prosadil. Nejprve přetlačil Ondřej Kaše obránce Smitha a připsal si čtvrtý gól v sezoně, 55 sekund před odchodem do kabin pak zakončil ukázkově rychlý protiútok Válek.

Od druhé třetiny nastoupil do branky Ocelářů Švančara a jeho spoluhráči se zvýšenou aktivitou v útoku snažili zápas zdramatizovat. Tomka ale překonat nedokázali a navíc z první vážnější akce Verva udeřila. Nedomlel zblokoval střelu Hlavy zpět k litvínovskému útočníkovi, který následně bez problémů zakončil do odkryté branky.

O dvě minuty později sice dokázal Hudáček snížit, ale Severočeši opět odskočili do třígólového vedení. Nejprve ubránili třineckou přesilovku a poté Koblasa potrestal Pánikovo vyloučení.

Severočeši následně zápas dovedli do vítězného konce. Na přelomu druhé a třetí části sice nevyužili přesilovku, pak ale Sukeľ přidal další litvínovský gól. Hosté sice zásluhou Jeřábka snížili a poté se při brzké power play dostali dokonce na rozdíl dvou branek, více ale nezvládli.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:37. Kudrna, 17:53. O. Kaše, 19:05. Válek, 26:39. Hlava, 34:47. Koblasa, 41:52. Sukeľ Hosté: 02:26. Dravecký, 28:24. Hudáček, 50:59. J. Jeřábek, 57:26. M. Růžička Sestavy Domácí: M. Tomek (Klika) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: Mazanec (21. Švančara) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Nestrašil, Hudáček, Pánik – Hrehorčák, Vrána (C), M. Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký (A) – od 21. Walega. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Zíka, Thuma. Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4242 diváků