Motoru posílá těžké miliony, fandí s lidmi: Potřebuju emoce, ne VIP

Pochopil jsem, že pro vás jsou vaši zaměstnanci nesmírně důležití, neberete je jako shluk podřízených. Jak to ale máte s hokejisty Motoru, které nově vydatně podporujete?

„Já ale k některým blízko mám. S většinou hráčů jsem se nepotkal, ale už jsem si povídal například s Lukášem Pechem, Martinem Vráblíkem nebo Dominikem Hrachovinou. Víte, já si hlavně nemyslím, že bych do toho měl hráčům nebo dokonce trenérům kecat jen proto, že do klubu dávám peníze. Opravdu nejsem odborníkem na hokej, nikdy jsem ho pořádně nehrál, závodně jsem dělal atletiku. Na bruslích jsem stál naposledy možná před třiceti roky. Vážně nejsem ten, který by si přivlastňoval právo říkat vedení jména do sestavy nebo koho mají koupit.“

Nicméně ve své hlavní profesi netajíte potřebu být zaměstnancům blízko. Nevadí vám, že to pro hokej neplatí?

„Časem to třeba přijde, ale nic se nemá lámat přes koleno. Je pravda, že když už nějaký klub podporuju, chci o něm hodně vědět, bavit se s hráči a funkcionáři. Spíš však na bázi, že poslouchám, co mi povídají. Není to tak, že bych jim měl radit.“

Vidíte, například šéf Madety Milan Teplý se před dvěma roky ostře ozval v médiích. Vadilo mu, že v roli generálního partnera Motoru jen posílá peníze na chod klubu, aniž by podle něj někdo řešil špatné výsledky a bavil se s ním o tom, co plánuje dál.

„Podle mého názoru je tohle něco jiného než byznys. Ve své firmě se snažím ovlivňovat lidi, co zajišťují různé procesy. Je to byznys. Ale hokej pro mě byznysem není. Pro mě je čirým nadšením, proto Motoru dávám peníze. A slibuju si od toho jen to, že tým bude hrát líp než minulou sezonu. Loni se na to nedalo koukat. Já si chci návštěvu zápasu užít jako fanoušek, zatočit si šálou, zažít gólovou euforii. Do Budějovic to mám ze stadionu hodinu, a když vyhrajeme, v autě to s přítelkyní probíráme, s radostí dohráváme zápas. Při porážce celou hodinu mlčíme, to vám je pak hrozná cesta.“

Podle mých informací ročně z vaší společnosti přiteče do Motoru okolo 10 milionů korun, přičemž smlouva je dvouletá. Jaký obchodní profit si od toho slibujete?

„Obchod?