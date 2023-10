Vítkovická mizérie trvá. Kalus: Musíme přepnout na play off mód

Vítkovice prohrály šesté utkání z osmi. Nezabránil tomu ani střelec druhého gólu Marek Kalus, který ke konci zápasu vzkřísil naději hostů alespoň na bod. Ten se i přes tlak v power play Rideře nepovedlo získat. Ostravané toho směrem dopředu moc nepředvedli a jejich krize v úvodu sezony trvá. „Pořád je to ale začátek. Když budeme pracovat každý trénink a každý zápas pojedeme na maximum, tak se to musí obrátit,“ doufal po zápase Kalus.

Šestá porážka z osmi utkání. Pořád se vám nedaří vymanit ze špatného startu?

„Myslím, že tentokrát to z naší strany nebylo vůbec špatné utkání. Sparta je kvalitní tým. Mají top hráče v extralize. Nám chybělo pár kluků, takže jsme věděli, že každý bod pro nás bude něco navíc. Všichni podali v zápase maximum. Vidím to pozitivně. Je od čeho se odrazit. Brankář nám zachytal výborně. Měl plno těžkých zákroků. Bohužel odjíždíme bez bodu, ale myslím, že je na čem stavět.“

Může pomoct do dalších zápasů, že jste to nezabalili a dokázali zápas zdramatizovat?

„Určitě to povzbudí. Chyběl kousek, abychom dorovnali. Sparta je zkušené mužstvo a my si nemůžeme dovolit dělat chyby, které jsme udělali. Všichni ale podali maximum a nemáme se vůbec za co stydět.“

Zmínil jste absence v útoku. Chyběli vám hodně Mueller s Káňou?

„Samozřejmě, že je to znát. Peter (Mueller) je zkušený hráč, ví, kam si na přesilovku stoupnout, a umí si najít volný prostor. To nám určitě chybělo. Pro Kániče (Jan Káňa) platí to samé. Určitě nám tito hráči chyběli, ale všichni, co jsme dostali šanci, se nemáme za co stydět.“

Sám prožíváte jeden z nejlepších startů. Asi vás to ale při takové situaci moc netěší?

„Netěší. Chybí tomu třešnička na dortu, týmové body. Pořád je to ale začátek sezony. Když budeme pracovat každý trénink a každý zápas pojedeme na maximum, tak se to musí obrátit.“

Sezona je dlouhá. Ukáže se už v počáteční krizi charakter?

„Liga jede rychle a každý bod znamená hodně. My teď musíme přepnout na play off mód a odrazit se od maličkostí a detailů. Věřím, že to tam začne padat a body přijdou.“

Měli jste hodně zablokovaných střel. Chtěli jste hrát především dobře z obrany?

„Určitě to byl cíl. Sparta má top tým v extralize. My jsme chtěli pokrýt střední pásmo, snažit se hrozit z protiútoků a něco z toho vytěžit. Myslím, že v první třetině nám to vycházelo. V druhé pak bylo pár chybiček a oni jsou zkušení, takže se tam těžko dostávalo. Power play už pak bylo o tom, jestli to tam padne, nebo ne.“

Oslabení vám zatím vůbec nevychází, proč?

„Máme na oslabení zkušené hráče, kteří to hráli už minulý rok. Sparta má výborné hokejisty na přesilovky, ale my v nich musíme prostě zabrat. Takhle to nejde.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:35. Horák, 36:59. P. Kousal, 40:57. Kestner Hosté: 15:48. Chlán, 58:19. Kalus Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Kempný (A), Irving, Mozík, Němeček, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, O. Najman, Vitouch. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš (A), Raskob, Gewiese, L. Kovář, Stehlík – Bukarts, Chlán, Kalus – Fridrich, Krieger, Lakatoš (C) – Krejsa, Claireaux, Kotala – Dej (A), Přibyl, Lednický. Rozhodčí Jaroš, Hribik – Ondráček, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9863 diváků