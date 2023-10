Sparta trpělivou HORÁKyní. Druhá lajna obratem smázla horší start

Jak zareaguje Sparta na první porážku v sezoně s Kometou? To byla klíčová otázka před úterním utkáním proti Vítkovicím. Do hlavního města dorazil dvanáctý celek tabulky bez střelce Petera Muellera a s defenzivní taktikou. Účelná strategie přinesla svěřencům Miloše Holaně vedení, ale před polovinou utkání vzala za své. Spartu z bryndy vytáhla druhá formace, která byla při výhře 3:2 u všech branek. Nejvýrazněji se blýskl Roman Horák, který gól dal a dva zařídil.

Kdo dorazil na tribunu O2 areny o osm minut později, zase o tolik nepřišel. Úvod úterního klání byl hodně vlažný, týmy ve středním pásmu hrály spíš badminton než hokej. Puk létal ze strany na stranu, ani první náznak tlaku Pražanů nepřinesl úrodu. Střela Michala Řepíka ztroskotala na betonu Lukáše Klimeše.

Vítkovického brankáře nedostatek práce poněkud znejistěl. V 10. minutě viditelně podcenil nahození Ondřeje Najmana, který dojel volný puk, ale chyběla mu přesvědčivější koncovka. Ještě v témže střídání vyplaval pětadvacetiletý centr sám v mezikruží, ale ani tentokrát nevypálil ideálně.

„Měli jsme trošku horší start, i když jsme se pohybovali, nedokázali jsme nic zužitkovat. Na tom musíme zapracovat,“ věděl Horák, nakonec klíčová postava duelu, ve kterém Pražané museli otáčet.

Ještě v první části totiž skvostnou střeleckou pozici zahodil kapitán Řepík. A následoval zákonitý trest. Zadák Willie Raskob při ojedinělé šanci Vítkovic našel hůl Petra Chlána a ten dokonalou tečí zmrazil domácí fanoušky. Navzdory prakticky nulové aktivitě se ostravskému celku podařilo zajistit si vedení. Těžká rána pro Pražany, kteří se potýkali s nulovou potencí už od předchozího utkání.

Po přestávce ovšem na led vstoupila jiná Sparta. Její tlak přece jen znamenal větší nebezpečí v Klimešově okolí. Trefou zaváněla už aktivita Kousala v kooperaci s Horákem, ale prosadil se až druhý jmenovaný. V úvodní přesilovce zápasu a v čase 26:35 se k němu přikutálel puk po nevydařené střele Joshe Kestnera, vítkovický gólman nemohl s neplánovanou přihrávkou nic dělat a Horák kotouč pohotově zametl do sítě.

„Začali jsme trošku pomalu, zvedali jsme se až od druhé třetiny, dostali jsme se do rytmu a z toho jsme těžili,“ zhodnotil Kestner, který pak ve třetí části prolomil své extraligové čekání na první branku. „Když počítáte předsezonní přípravu, už jsem nedal gól devět zápasů, takže to pro mě bylo frustrující. Jsem rád, že se to povedlo,“ oddechnula si předsezonní posila z USA.

Vítkovice dostala alespoň na chvíli zpět na nohy dlouhá ponechaná výhoda při faulu Ondřeje Mikliše, jenže z tlaku nezapršelo a Chlánova rána v přesilovce pouze rozezvučela tyčku. A tak úřadoval opět Horák. V 37. minutě vybídl přihrávkou Kousala, který poslal ránu ke vzdálenější tyčce – 2:1.

Kestnerův zářez po 57 sekundách třetí části pak znamenal definitivum. I když… Při závěrečné power play do té doby nikterak nebezpečné Vítkovice zahrozily a Marek Kalus vykřesal snížení stavu. To ovšem bylo málo. Sparta dokázala tříbodový zisk v závěrečných sekundách uhájit.

„Nemůže to být o moc lepší. Máme sedm výher a jednu porážku, naposledy to proti Brnu bylo těžké, ale dokázali jsme se tentokrát odrazit,“ liboval si Kestner, jemuž zápas spolu s kumpány Kousalem a Horákem náramně sedl.

„Jsme za to rádi,“ neskrýval nadšení Horák. „Moc nám to ze začátku sezony nešlo. Měli jsme parádní přípravu, pak to trošku vázlo. Tento zápas jsme jako lajna dokázali dovést do vítězného konce. Doufám, že nám to pomůže.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:35. Horák, 36:59. P. Kousal, 40:57. Kestner Hosté: 15:48. Chlán, 58:19. Kalus Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Kempný (A), Irving, Mozík, Němeček, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, O. Najman, Vitouch. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš (A), Raskob, Gewiese, L. Kovář, Stehlík – Bukarts, Chlán, Kalus – Fridrich, Krieger, Lakatoš (C) – Krejsa, Claireaux, Kotala – Dej (A), Přibyl, Lednický. Rozhodčí Jaroš, Hribik – Ondráček, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9863 diváků

