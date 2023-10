Kacetl zatím do brány nemůže. Třinec přišel o fantoma a propouští moře gólů

Nehrají dobře, do mistrovského play off módu se třinečtí Oceláři zatím dokázali nakopnout pouze v úsecích několika zápasů. Poslední dva výsledky – domácí ostuda 0:5 s Mountfieldem HK a přestřelka 4:6 v Litvínově – jsou alarmující.

Zkušený 32letý Marek Mazanec v Litvínově dostal tři góly z jedenácti střel a poprvé v sezoně střídal. Ani o jedenáct let mladší Patrik Švančara si při své zápasové premiéře v elitní soutěži na puk prakticky nesáhl. Osm střel, tři góly. „Strašně těžký, bylo fakt náročné se do utkání dostat, jelikož na mě skoro nic nešlo,“ krčil Švančara rameny. „Nepovedlo se, tak to v hokeji občas chodí.“

Ondřej Kacetl, fantom posledních tří play off, zatím do brány nemůže. V srpnu se během přípravného období zranil. Při odjezdu z tréninku se s motorkou „položil“ sice v nízké rychlosti, ale smolně. Musel na operaci, lékaři odhadovali pauzu zhruba na dva měsíce. V průběhu října by se měl vrátit. Do tréninků a fyzické přípravy už se Kacetl pomalu zapojuje, na plnohodnotný návrat však ještě musí nějakou chvíli počkat.

„Ondrovo zranění je nepříjemné, ale náhradu jsme narychlo nehledali,“ říkal sportovní ředitel klubu Jan Peterek hned po Kacetlově zranění. „Máme dva mladé a šikovné brankáře ve Frýdku-Místku, ti budou v případě potřeby připravení naskočit. Ostatně Patrik Švančara si zachytal na Tatranském poháru i v Lize mistrů.“ Švančara byl v minulé sezoně v dresu partnerského Frýdku-Místku nejlepším brankářem Chance ligy v úspěšnosti zákroků v základní části (93,46 %). Hned za ním byl o rok starší Vojtěch Mokry (93,23 %).

Pardubice - Třinec: Kacetl posunul bránu. Následné trestné střílení nevyužil Hyka! Video se připravuje ...

Poslední výsledkové výpadky Ocelářů ovšem zdaleka nepadají pouze na maskované hlavy brankářů. Hradec Králové i Litvínov šampiony vysloveně přehrál. „Litvínov byl lepší, rychlejší, bruslivější, dal do zápasu více srdce a hrál sebevědomě,“ uznal trenér Zdeněk Moták.

Prakticky to samé říkal i jeho asistent Vladimír Országh po Hradci. „Hráli jsme komplikovaně a vymýšleli věci, které nechceme dělat. Velmi těžce jsme se dostávali do šancí, a když jsme se do ní dostali, tak jsme ji neproměnili.“

Otázkou je, proč? Kam se poděla poctivá defenzivní dřina a jistota? Zkušený útočník Andrej Nestrašil na výpadky upozorňoval už během Ligy mistrů, která Ocelářům také zrovna nesedla. Ze čtyř zápasů vyhráli jen jednou a skóre v ní měli divoké 13:15.

„Není to o smůle, ale o věcech, které prostě nesmíme dělat,“ varoval Nestrašil už před rozjezdem ligy. „Tohle je o našich hlavách. Musíme zase všichni pochopit a plnit to, co nás v posledních letech k cíli dovedlo. Je frustrující, když tu cestu znáš, a přesto vidíš, že se jí jako tým vzdalujeme. Jsou z toho pak i nepříjemné věci v kabině, ale musíme si to vyříkat.“

Klíčem je podle Nestrašila v prvé řadě trpělivost, zodpovědná hra s pukem v rizikových pásmech, pospolitost. Obránce Jakub Jeřábek s ním souhlasí. „Všechno začíná od toho, abychom soupeře nepouštěli do přečíslení. Možná líp četli hru. Jsme teď v soubojích pozdě, prohráváme je a od toho se všechno odvíjí,“ vypočítává bek. „Doma s Hradcem to na šance bylo možná vyrovnané, soupeř byl efektivnější. Jenže v Litvínově jsme dvě třetiny tahali vyloženě za kratší konec, to si přiznejme. A dohánět něco na konci je už pozdě.“

Nestrašil přidává ještě jednu konkrétní věc. „Záleží, jak budeme hrát s pukem v klíčových pasážích utkání,“ říká útočník. „Něco jiného je hrát na útočné modré, když jsi ve vedení. To si možná někteří hráči ještě mohou dovolit něco zkusit. Za stavu 4:4 je to ale zbytečné. Musíme hrát trpělivě a na své šance si počkat. Máme dost dobré hráče na to, abychom věděli, že když šance přijde, gól z ní dáme.“

Třinečtí brankáři v dosavadní sezoně Brankář Věk Zápasy Výhry Prohry Minuty Inkasované góly Počet střel Průměr Úspěšnost Bilance v nájezdech Marek Mazanec 32 7 3 4 387 20 198 3,10 89,90% - Patrik Švančara 21 2 0 2 38 3 8 4,74 62,50% 4 nájezdy/3 góly

